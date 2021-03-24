Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по победной серии в сезоне НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Голкипер «Тампы Андрей Василевский в этой встрече совершил 16 сейвов. Россиянин продлил победную серию до 12 матчей, тем самым обновив личный рекорд. Также он побил рекорд Луи Доминге по количеству побед (11) подряд за «Тампу» в одном сезоне НХЛ.

Рекордсменами лиги по победной серии среди вратарей остаются Тини Томпсон («Бостон Брюинз»-1929/1930), Том Баррассо («Питтсбург Пингвинз»-1992/1993), Йонас Хиллер («Анахайм Дакс»-2013/2014) и российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»-2016/2017), у которых по 14 побед подряд.