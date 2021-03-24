«Магнитка» раскатала «Авангард» — 7:1! 17-летний Юров забил броском из-за ворот!

Три гола в большинстве, один в меньшинстве и три в равенстве – огненный хоккей в исполнении «сталеваров».

Серия «Авангарда» с «Магниткой» набирает обороты. В первом матче «сталевары» взяли соперников нахрапом, во втором всё решило удаление Михаила Пашнина в овертайме (и магия большинства «Авангарда»), третий матч Боб Хартли охарактеризовал как лучший в сезоне, а «Металлург» был не похож сам на себя. Что же готовила нам четвёртая игра?

Хартли не стал менять победный состав, а в воротах «Металлурга» Василий Кошечкин сменил Юхо Олкинуору, да Егор Коробкин вышел в четвёртом звене вместо Андрея Чибисова. Хозяева преобразились и с первых минут демонстрировали совершенно другой хоккей – быстрый, активный, выигрывали силовую борьбу. Могли, правда, и пропустить первыми, моменты у «Авангарда» были неплохие – Костин продирался по флангу, но завяз на пятачке, потом Рид Буше угодил в штангу, бросая в пустой угол, неплохой сольный проход совершил Зернов, но не смог переиграть Кошечкина.

Через несколько секунд Григорий Дронов безобидно набрасывал от борта, но шайба проскочила в дальний угол ворот, а Грубец не имел никакой возможности её увидеть, так как был закрыт и своими, и чужими.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Через несколько минут «Магнитка» удвоила преимущество, реализовав своё первое же большинство в матче – снова трафик перед воротами, и на сей раз прицельный выстрел Тейлора Бека из круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Металлург» создал неплохой задел, но едва чуть расслабился и допустил ошибку при выходе из зоны, как «Авангард» перехватил её, Буше отдал шикарную передачу на Клима Костина, который не преминул исправиться за своё удаление и сократил отставание в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Воодушевлённый «Авангард» в перерыве перестроился и на второй период вышел с явными намерениями отыграться. И, пожалуй, в первые минуты действительно смотрелся предпочтительнее соперника, но затем сам загнал себя в угол парадом удалений. Сначала Илья Ковальчук ткнул в спину Сергея Мозякина, потом Сергей Толчинский разбил лицо клюшкой Михаилу Пашнину, затем Алексей Емелин сунул клюшку в ноги Николаю Прохоркину.

Такие щедрые подарки «Металлург» благодарно принял и вколотил в ворота Грубеца ещё две шайбы. Сергей Плотников мощным броском в ближний угол сделал счёт 3:1, а четвёртую шайбу забил Деннис Расмуссен. Бросок Мозякина Грубец остановил, но не смог зафиксировать шайбу, и швед был первым на добивании.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В третьем периоде Игорь Бобков заменил Грубеца в воротах, а в штрафбоксе через пять минут оказался уже игрок «Металлурга». Это был шанс для «Авангарда» забить и зацепиться за игру, но главный козырь омичей на сей раз не сработал. «Магнитка» строго действовала в меньшинстве и даже успевала поатаковать, а при необходимости в игру вступал Кошечкин.

«Авангард» был вынужден открываться и рисковать, а это только и надо было «Магнитке». У неё шансов забить ещё было гораздо больше, чем у омичей хотя бы навязать борьбу. Плотников пригвоздил соперника пятой шайбой, которая нарисовалась в быстрой контратаке два в одного.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матч был фактически окончен, а Илья Воробьёв стал выпускать даже 17-летнего Данилу Юрова, который в своей второй смене за матч соорудил красивейший гол из-за линии ворот, рикошетом от спины Бобкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Это уже был форменный разгром, и на десерт «Магнитка» приготовила ещё одну красоту – гол в меньшинстве. Сегодня мы увидели ту задорную и настырную «Магнитку», которая начала эту серию. Счёт в этом огненном противостоянии сравнялся, а впереди нас ждёт самое интересное.