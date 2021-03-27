Ткачёв исполнил в овертайме! В серии ЦСКА и «Локомотива» всё решит седьмая игра

СКА уже отдыхает и ждёт соперника в финале Западной конференции, а «Локомотив» и ЦСКА всё ещё рубятся не на жизнь, а на смерть, за выход в следующую стадию плей-офф. За пять матчей серии можно было выделить пару правил. Первое — ярославцы если побеждают, то обязательно всухую. Второе — армейцы, если начинали забивать, то обязательно делают это в первом периоде, и затем выигрывают.

Сегодня тоже забили – почти. Команда Игоря Никитина начала игру активно, навязывала борьбу в чужой зоне, перехватывала шайбу и создавала моменты. У «Локомотива» бросков в первые 20 минут было больше, но остроты – меньше.

Даже когда ЦСКА остался вчетвером, больших проблем хозяева москвичам не доставили, зато упустили Андрея Светлакова, выскочившего со скамейки штрафников и побежавшего за длинной передачей к воротам Эдди Паскуале. Добежал, бросил под перекладину и даже забил, но после запроса Скабелки арбитры гол отменили. Всё было хорошо в этом голе, кроме того, что Светлаков заехал в зону гораздо раньше, чем там оказалась шайба.

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Железнодорожники выдохнули и выполнили задачу-минимум – не пропустили в первом периоде, чтобы уже после перерыва взорваться и начать генерировать один момент за другим. Неудивительно, что ЦСКА под таким прессингом начал удаляться – две минуты Марио Кемпе гости отработали спокойно, а следующее большинство «Локомотива» было уже зубодробительным. Могли отличиться и Ландер, и Каюмов, работавшие на пятаке, но в итоге сработал мощный выстрел Дениса Баранцева.

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«Локомотив» по-настоящему прижал ЦСКА, но ближе к концу периода игра выровнялась, а потом армейцы даже завладели инициативой, проводя долгие смены в чужой зоне. Лучший шанс сравнять счёт, тем не менее, был не при позиционной, а в быстрой контратаке. После ошибки Максима Осипова москвичи убежали два в одного, но линия возможной передачи на Светлакова была перекрыта, и Попов бросал сам, но со слишком близкого расстояния.

«Локомотиву» надо было обязательно выигрывать, но третий период они начали совсем отпустили хватку и действовали слишком беспорядочно, ЦСКА же, наоборот, прибавил и получил большинство. На сей раз у ворот Паскуале стало действительно жарко, и один из главных героев москвичей в этом плей-офф – Константин Окулов – взял игру на себя, выкатился на дальний пятачок и пальнул мимо ловушки голкипера.

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Остаток основного времени прошёл в упорной борьбе, где никто не хотел уступать ни сантиметра. Шансы закончить всё до овертайма, впрочем, были и у тех, и у других. Овертайм решили не затягивать – Владимир Ткачёв, который был совершенно не заметен весь матч, который молчал в предыдущих четырёх играх – капитан «Локомотива» проснулся в самый важный момент сезона, рванул вперёд, получил передачу от Петерссона и мастерски разобрался с Юханссоном.

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Дождались, впервые в этом плей-офф мы увидим седьмой матч! И кто скажет, что это будет не справедливое окончание серии? Теперь всё решит одна игра.