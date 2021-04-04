Капризова не удержать! Забил в третьем матче подряд и повторил рекорд «Миннесоты»

Удержать Кирилла Капризова от победы в гонке за приз лучшему новичку, похоже, становится невозможно. В повтором выездном матче против «Вегаса» российский форвард снова сумел забить (в третьей игре подряд!), чем повторил клубный рекорд «Миннесоты» для новичков — до него такой голевой серией отмечались Мариан Габорик и Паскаль Дюпуи.

Но, что ещё важнее, Кирилл помог «дикарям» одержать вторую победу кряду над одним из лидеров своего дивизиона и увеличить шансы «Уайлд» на попадание в плей-офф.

Кирилл Капризов в четырёх последних матчах:



25 марта, «Сент-Луис». 1 гол, «+1», 2 минуты штрафа, 5 бросков, 14.38.

29 марта, «Сан-Хосе». 0 очков, «0», 1 бросок, 18.55.

31 марта, «Сан-Хосе». 1 гол, «+1», 4 броска, 20.23.

1 апреля, «Вегас». 1 гол, 1 передача, «+1», 6 бросков, 24.09.

3 апреля, «Вегас». 1 гол, «+1», 2 минуты штрафа, 4 броска, 18.40.



Большую часть встречи «Миннесота» догоняла «рыцарей» после раннего пропущенного гола: на шестой минуте Томаш Носек воспользовался полной неразберихой, царившей в обороне у гостей, выведя «Вегас» вперёд. Ответной шайбы пришлось ждать два периода, и лишь в начале третьего отрезка Кирилл Капризов смог выровнять счёт на табло, забив в большинстве.

Эта шайба стала для «Уайлд» седьмой, заброшенной в численном преимуществе за последние 13 матчей и третьей в большинстве для Капризова. «Капризов сделал слэм-данк в большинстве после передачи Эрикссона Эка!», — восхитился Кириллом обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

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Спустя менее, чем через минуту, Йоэль Эрикссон Эк забил второй гол «Миннесоты», который стал для «зелёных» победным. Швед на один гол отстаёт от Капризова, который является лучшим снайпером своей команды.

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Второй выигрыш подряд у «Голден Найтс» приблизил «Миннесоту» на дистанцию в два очка ко второму месту в своём дивизионе. До лидирующего «Колорадо» отрыв больше (6 очков), но по сравнению с «лавинами» Капризов и компания имеют один матч в запасе, и при наличии везения могут вмешаться в спор за первую строчку на Западе.



Стоит отметить очередные подвиги голкипера «Уайлд» Кэма Тальбо, который удержал команду на плаву в первом периоде, сделав несколько невероятных сейвов. Сначала он «ограбил» Ши Теодора при выходе два в один, а затем его жертвой стал бедняга Киган Колесар, который за два матча против «Миннесоты» трижды не реализовал стопроцентный момент.

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«Приехать сюда и дважды обыграть «Вегас» — это просто здорово для нас. Хорошо, что сегодня мы сблокировали много бросков, именно так и можно выигрывать матчи. Каждый блок-шот прибавляет шансов на победу, мне это нравится», — резюмировал защитник «дикарей» Иэн Коул.