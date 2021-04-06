Мэттьюс рвётся к своему «Ришару»? Форвард «Торонто» идёт темпом Овечкина и Кросби

Выездной матч против «Калгари» стал для «кленовых листьев» очередным успешным подтверждением больших амбиций. «Торонто» продолжает лидировать в канадском дивизионе, и все болельщики «Мэйпл Лифс» с нетерпением ждут предстоящего плей-офф, где их любимцы имеют все шансы как следует «пошуметь».

Для «Калгари» же эта встреча была одной из последних возможностей организовать погоню за ускользающим местом в плей-офф, но вместо долгожданной победы «огоньки» потерпели четвёртое поражение кряду, а победа «Монреаля» увеличила отставание «Флэймз» от кубковой ватерлинии до 8 баллов.

Впрочем, турнирные дела отошли на второй план после очередного блестящего матча лучшего снайпера регулярного чемпионата Остона Мэттьюса. Американец оформил свой шестой голевой дубль в сезоне и упрочил лидерство среди голеадоров, оторвавшись от ближайшего преследователя Коннора Макдэвида на 5 шайб. Свой первый гол в матче Мэттьюс забил эффектным кистевым броском со средней дистанции, воспользовавшись удобной передачей Вильяма Нюландера.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Именно Мэттьюс остановил голевой спурт «Калгари», хоккеисты которого в начале третьего периода дважды забили, обескуражив «кленовых» шайбой, заброшенной в меньшинстве. Лучший снайпер сезона реализовал удаление защитника «Флэймз» Никиты Нестерова, который в этой встрече два раза побывал на скамейке штрафников, и оба раза — за фолы против соотечественника Ильи Михеева.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл одержал девятую подряд победу, и пока номинальный стартёр Фредерик Андерсен продолжает залечивать травму, его конкурент имеет шанс стать рекордсменом клуба. Пока что Кэмпбелл повторил достижение Феликса Потвина (1994/1994), Жака Планта (1970/1971) и Джона Росса Роуча (1924/1925), и в следующем домашнем матче против «Монреаля» имеет шанс стать единоличным обладателем рекордной записи с 10 победами кряду.



«Эти победы говорят только о том, как здорово играет вся команда. Я, как вратарь, не смог бы их одержать без партнёров. Рекорд — это приятно, но победы — это самое главное для нас всех», — сказал Кэмпбелл.

«После пропущенного гола, когда соперник играл в меньшинстве, пришлось брать тайм-аут. Это дало возможность успокоиться, но надо признать, что наши парни красиво ответили», — сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.



Одним из самых спорных моментов матча стал первый гол «Калгари», который был забит после неоднозначного силового со стороны форварда «Флэймз» Милана Лучича. Хоккеисты «Торонто» посчитали, что в том эпизоде Лучич сделал подножку и арбитры должны были зафиксировать очевидное нарушение правил, но свистка не последовало, что дало возможность Ти Джею Броди забить гол.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

«Думаю, что для тех, кто видел этот эпизод, было ясно, что арбитры пропустили нарушение. Но, к счастью, мы смогли не забивать себе этим голову. Мы не можем контролировать действий арбитров, нужно играть до свистка. Мне не понравилось, как мы пропустили эту шайбу», — откровенно сказал Киф.



Что же касается Мэттьюса, то Остон имеет великолепный процент забитых голов в нынешнем сезоне — 0,75 в среднем за игру. Из хоккеистов, сыгравших минимум 30 матчей за чемпионат, только Сидни Кросби и Александр Овечкин достигали подобного результата, а до них последним хоккеистом, кто выдержал этот нелёгкий темп, был Марио Лемье в сезоне-2000/2001.