Тренин забил удивительный гол! Эффектно обыграл защитника, прокинув шайбу между ног

В нынешнем сезоне нападающий Яков Тренин успел поиграть за две команды. До середины октября форвард защищал цвета СКА, где выступал на правах аренды, и в 21 матче за питерских армейцев набрал 7 (4+3) очков. Вернувшись в «Нэшвилл», 24-летний Тренин неплохо начал регулярный чемпионат, забив в третьем матче в сезоне, но игрового времени ему давали катастрофически мало — далеко не в каждой встрече Яков проводил на льду более 10 минут.

Небольшой прорыв случился в середине марта, когда в матче с «Тампой» Тренин набрал 2 (1+1) очка, но затем снова последовал отрезок из дюжины матчей без заброшенных шайб. В ряде последних игр Тренин проводил на льду больше времени, добираясь до отметки в 15 минут, как это было в предыдущем матче против «Детройта». Тем не менее, в составе он всё равно значился, как форвард четвёртого звена, выходя вместе с Мэтью Оливье и Колтоном Сиссонсом, хотя именно эта тройка номинально значилась стартовым звеном «Нэшвилла» в значительной части матчей.

Сам матч «хищников» в Городе моторов вылился в настоящее избиение «Детройта», хотя именно хоккеистам «Ред Уингз» удалось открыть счёт. Главным героем у «Нэшвилла» стал Виктор Арвидссон, который оформил хет-трик, забив два гола за одну минуту в третьем периоде. Швед избежал травмы после пугающего эпизода в недавнем матче против «Чикаго», когда столкновение с Кирби Даком не позволило ему выйти на лёд во второй половине встречи. Одна из трёх шайб Арвидссона «Детройту» была заброшена после удачного исполнения штрафного броска, который «привёз» защитник «красных крыльев» Денни Декайзер.

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Именно Декайзер стал антигероем и в эпизоде с последним, седьмым голом «Предаторз», который забил Яков Тренин. Шайба получилась удивительной и очень эффектной: россиянин вдоволь поиздевался над защитником, прокинул шайбу себе между ног, а затем спокойно отправил её в сетку ворот Джонатана Бернье. «Як атакует! Это просто безумие», — восхитилась Трениным пресс-служба «Нэшвилла», делая запись с видеороликом гола в официальном «твиттере» клуба.

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«Вам действительно нужен Форсберг, когда есть Тренин?», — воскликнул в «твиттере» обозреватель агентства АР Джим Даймонд. Если бы речь шла не о Филипе, а о Петере Форсберге, этот комплимент был бы ещё более приятным.

«Денни Декайзер должен идти домой. Какой ход со стороны Тренина!», — восхитился журналист ESPN Робби Стэнли.



Впрочем, не для всех игра Тренина в этом матче запомнилась этим интересным голом. В начале первого периода Яков получил малый штраф за симуляцию, когда на нём нарушал правила защитник Марк Стаал — оба игрока получили по удалению. «Это было приукрашивание на уровне Сидни Кросби!», — такую оценку россиянину вынесла автор блога On The Forechek Анна Кей.