«Василевский — звезда номер один, два и три!» Он выбил шайбу с линии ворот после рикошета

«Вторая победа подряд, 36 сейвов. Андрей Василевский — вот звезда номер 1, 2 и 3 в матче с «Нэшвиллом», — так охарактеризовал игру российского голкипера «Тампы» известный обозреватель The Athletic Джо Смит. Василевский действительно сыграл безупречно, удержав команду в очень непростом первом периоде, а по количеству матчей на ноль вышел на второе место в НХЛ (4). Андрей догнал Семёна Варламова и Марка-Андре Флёри, а в ближайшее время может достать и лидера по «сухарям» Филиппа Грубауэра, у которого 5 шатаутов на счету.
«Хищники» в последнее время включились в погоню за кубковым местом, одержав 8 побед в 10 матчах, поэтому лёгкой добычей считаться никак не могли. «Тампа» вышла на матч без своего капитана Стивена Стэмкоса и ожидала подкрепление в лице приобретённого защитника Дэвида Савара, который был куплен у «Коламбуса» в результате трёхстороннего обмена, но все эти события затмила блестящая игра Василевского.
С первых же минут россиянину пришлось трудиться с полной нагрузкой — за стартовый период «Нэшвилл» 18 раз бросил по его воротам, более чем в три раза превзойдя «Тампу» по количеству бросков. Определённую помощь Василевскому оказал быстрый гол «молний», забитый после того, как Михаил Сергачёв образцово разогнал контратаку: удобный пас под синюю линию на Янни Гурда позволил войти в зону, а передача на Росса Колтона не оставляла других вариантов, кроме точного броска.
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Но когда при счёте 1:0 у ворот «Тампы» последовала очередная массированная атака хозяев, голкиперу пришлось включать режим супермена. Василевский невероятным образом смог остановить шайбу, летевшую прямо в ворота: после броска Рокко Гримальди снаряд срикошетил от защитника Райана Макдоны и завис над самой «ленточкой». Василевский краем ловушки смог выбить шайбу с линии, не дав «хищникам» сравнять счёт.
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«Мне не понравилось то, как много мы провели времени в обороне в первом периоде. Я разъяснил парням в перерыве, что им нужно делать, и во втором и третьем отрезках мы сыграли значительно лучше. Но всё же у нас были срывы. А Василевский играл, чтобы выгнать соперника вместо нас. Пока мы даём ему возможность видеть броски и помогаем на подборе, он может отражать выстрелы в неограниченном количестве», — отметил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».
В начале второго периода хозяева всё же пробили Андрея, но гол Райана Эллиса был справедливо отменён после просмотра — шайба вышла из зоны атаки.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
«Василевский очень хорош в каждом матче. Мы абсолютно доверяем ему в любой игре. Это же просто удивительно, что он творит! В первом периоде у соперника было 18 бросков в створ. И были некоторые моменты самого высокого уровня. А он всё нейтрализовал», — восхитился партнёром нападающий Янни Гурд.
«Отчёт о матче? Василевский. Вот и всё, что нужно знать», — резюмировал автор блога Raw Charge Джастин Джи. Этот матч на ноль стал юбилейным, 25-м для Андрея за карьеру в НХЛ.
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