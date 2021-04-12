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Бостон — Вашингтон — 1:8 – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ 2021

Максим Замятин
«Вашингтон» разгромил «Бостон»! Овечкин нанёс рекордные 10 бросков, но не забил
Каждый форвард «столичных» набрал очки, но отставание от Мэттьюса капитан «Вашингтона» не сократил.
Хоккей / НХЛ 0

Ровно 13 лет назад, 11 апреля 2008 года Александр Овечкин сыграл свой первый матч в плей-офф НХЛ и сразу же забил гол. Шанс вспомнить молодость, а заодно снова пуститься в погоню за невероятным Остоном Мэттьюсом у капитана «столичных» представилась в выездной игре против «Бостона», которая сложилась невероятным образом.

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«Вашингтон» разгромил соперника, забив 8 голов, чего не было с 2010 года. Каждый из 12 форвардов «Кэпиталз» набрал минимум одно очко, сам Овечкин нанёс 10 бросков в створ (личный рекорд сезона), но не забил.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Бекстрём, Кузнецов) – 07:33' (5x4)   0:2 Эллер (Хагелин, Хэтэуэй) – 07:49' (5x5)   0:3 Шири (Орлов, Спронг) – 09:42' (5x5)   0:4 Шири (Уилсон, Врана) – 24:41' (5x4)   0:5 Дауд (Хагелин) – 36:03' (5x5)   0:6 Уилсон (Овечкин, Шульц) – 38:24' (5x4)   1:6 Смит (Дебраск, Койл) – 43:00' (5x4)   1:7 Оши (Бекстрём) – 50:13' (5x5)   1:8 Эллер (Оши, Диллон) – 53:14' (5x5)

Сама игра также началась не самым банальным образом: уже на четвёртой минуте на льду разгорелась драка между защитником гостей Бренданом Диллоном и форвардом «Брюинз» Крисом Вагнером. Диллон был чуть более активен в бою и победил, а чуть позже «Вашингтон» обескуражил «мишек» почти мгновенным голевым дуплетом. С интервалом в 16 секунд ворота хозяев поразили Ти Джей Оши и Ларс Эллер, быстро добыв для «Кэпиталз» комфортное преимущество.

«Драка Диллона всех нас взбодрила. Он провёл хороший бой, мы все за него переживали, это дало нам много энергии на первых минутах», — сказал форвард Конор Шири.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Самым красивым голом в этом матче стал второй гол Оши, который сделал счёт 7:1 в пользу «Вашингтона». Ти Джей попал по взмывшей в воздух шайбе, которую из угла чужой зоны отправлял на пятачок Никлас Бекстрём — получилось эффектно и мощно.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Вашингтон» трижды за игру забил в большинстве, продемонстрировав 50-процентную эффективность реализации, а «Бостон», у которого лучшая в лиге спецбригада по «убийству» удалений, ничего не смог поделать — тому виной отсутствие сразу четырёх основных защитников.

Что же касается Овечкина, то капитан гостей стал вторым хоккеистом «Вашингтона» по объёму игрового времени после Джона Карлсона, а помимо 10 бросков в створ отметился одним силовым приёмом и двумя потерями. «Это же надо, 8 голов — и ни одного от Овечкина! Знаю некоторых болельщиков «столичных», которые не очень хорошо себя чувствуют после этого. И я — один из них», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.

«Овечкин не забил? Ну он старался. Он бросал просто отовсюду. Но было хорошо, что весь состав сделал свой вклад в победу. Мы играли против команды, у которой сложный график матчей и несколько травмированных хоккеистов. Но наши ребята были с правильным настроем. Можно сказать, что сегодня мы были готовы к работе», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. Отставание Овечкина от лучшего снайпера сезона Остона Мэттьюса на данный момент составляет 10 шайб (21 против 31).

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