«Вашингтон» разгромил «Бостон»! Овечкин нанёс рекордные 10 бросков, но не забил

Ровно 13 лет назад, 11 апреля 2008 года Александр Овечкин сыграл свой первый матч в плей-офф НХЛ и сразу же забил гол. Шанс вспомнить молодость, а заодно снова пуститься в погоню за невероятным Остоном Мэттьюсом у капитана «столичных» представилась в выездной игре против «Бостона», которая сложилась невероятным образом.

«Вашингтон» разгромил соперника, забив 8 голов, чего не было с 2010 года. Каждый из 12 форвардов «Кэпиталз» набрал минимум одно очко, сам Овечкин нанёс 10 бросков в створ (личный рекорд сезона), но не забил.

Сама игра также началась не самым банальным образом: уже на четвёртой минуте на льду разгорелась драка между защитником гостей Бренданом Диллоном и форвардом «Брюинз» Крисом Вагнером. Диллон был чуть более активен в бою и победил, а чуть позже «Вашингтон» обескуражил «мишек» почти мгновенным голевым дуплетом. С интервалом в 16 секунд ворота хозяев поразили Ти Джей Оши и Ларс Эллер, быстро добыв для «Кэпиталз» комфортное преимущество.



«Драка Диллона всех нас взбодрила. Он провёл хороший бой, мы все за него переживали, это дало нам много энергии на первых минутах», — сказал форвард Конор Шири.

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Самым красивым голом в этом матче стал второй гол Оши, который сделал счёт 7:1 в пользу «Вашингтона». Ти Джей попал по взмывшей в воздух шайбе, которую из угла чужой зоны отправлял на пятачок Никлас Бекстрём — получилось эффектно и мощно.

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«Вашингтон» трижды за игру забил в большинстве, продемонстрировав 50-процентную эффективность реализации, а «Бостон», у которого лучшая в лиге спецбригада по «убийству» удалений, ничего не смог поделать — тому виной отсутствие сразу четырёх основных защитников.



Что же касается Овечкина, то капитан гостей стал вторым хоккеистом «Вашингтона» по объёму игрового времени после Джона Карлсона, а помимо 10 бросков в створ отметился одним силовым приёмом и двумя потерями. «Это же надо, 8 голов — и ни одного от Овечкина! Знаю некоторых болельщиков «столичных», которые не очень хорошо себя чувствуют после этого. И я — один из них», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.



«Овечкин не забил? Ну он старался. Он бросал просто отовсюду. Но было хорошо, что весь состав сделал свой вклад в победу. Мы играли против команды, у которой сложный график матчей и несколько травмированных хоккеистов. Но наши ребята были с правильным настроем. Можно сказать, что сегодня мы были готовы к работе», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. Отставание Овечкина от лучшего снайпера сезона Остона Мэттьюса на данный момент составляет 10 шайб (21 против 31).