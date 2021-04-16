Новичок «Флориды» вышел в первом звене, но провёл игру довольно тихо, а Андрей блистал в воротах и атаке.

Василевский набрал больше очков, чем Гусев! И это у него ещё украли передачу в овертайме

Нападающий Никита Гусев дождался дебютного матча за «Флориду», пусть с его стороны он и получился довольно сухим. Сделаем скидку на то, что, во-первых, Никита попал в новую команду и ещё не до конца освоился, а во-вторых, последний месяц в «Нью-Джерси» он безвылазно просидел в запасе и, надо думать, немного «заржавел».

Главный тренер «Флориды»: Гусев может сразу же оказаться в звене с хорошими партнёрами

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль, как и обещал, не постеснялся поставить Никиту в первое звено к Александру Баркову. Третьим сегодня был Мейсон Марчмент, но очевидно, что это временное сочетание пока из-за травмы не играет Картер Вераге. Россиянин получил четвёртое игровое время среди нападающих «Флориды», включая четыре минуты в первой бригаде большинства, и нанёс три броска в створ. Он старался, но особой опасности от него не исходило, плюс он схватил «минус» на втором голе «Тампы». «Молнии» тогда всерьёз прижали ударную тройку «пантер» в зоне обороны, Михаил Сергачёв отдал передачу на Росса Колтона, который подправил шайбу в ворота.

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В остальном «Флорида» сделала всё возможное, чтобы выйти победителем – давила без остановки, бомбардировала ворота «Тампы» нескончаемыми бросками, но Андрей Василевский, как обычно, стоял на голове, да ещё и отметился атакующими действиями. Во втором периоде «Флорида», играя в меньшинстве, выбросила шайбу из своей зоны и поехала меняться. Василевский подловил этот момент и длинной передачей нашёл партнёров под чужой синей линией.

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В овертайме Василевский стал соавтором победного гола Виктор Хедмана – именно с сейва россиянина началась решающая контратака «Тампы», однако эту передачу у него украли, не записав в ассистенты. Вполне вероятно, позже протокол поправят, тогда Андрей станет третьим российским вратарём в истории НХЛ после Ильи Брызгалова и Николая Хабибулина, сделавшим ассистентский дубль. Ну а пока с тремя очками он официально делит с Тристаном Джарри первое место по количеству очков в сезоне среди вратарей.

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Помимо помощи в атаке, Василевский великолепно справлялся и со своими непосредственными обязанностями, заслуженно став первой звездой встречи. После 20 минут «Тампа» легко могла «гореть» 0:3, но россиянин остановил выход Юбердо один на один на второй минуте игры, а в концовке периода не дал Дюклеру увеличить преимущество «Флориды», лёжа на льду задев шайбу то ли ловушкой, то ли выкинутым вверх щитком.

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Во втором периоде Василевский обокрал Патрика Хёрнквиста, поселившегося на его пятачке, а после перерыва переиграл шведа ещё раз, отбив бросок шнурками. «В равных составах мы играли лучше, но Василевский – особенный вратарь», — заключил ещё один дебютант «Флориды» защитник Брэндон Монтур.

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«Мне понравилось, как мы играли и бились. Но на другой стороне был хороший вратарь», — отметил главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль. Василевский сделал 36 сейвов и добыл свою 26-ю победу в сезоне, вернув лидерство в лиге по этому показателю. Будет удивительно, если он не выиграет «Везину» в этом году.