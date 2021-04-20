«Его тело отказывается ломаться». Марло побил великий рекорд Хоу и не смог сдержать слёз

Патрик Марло даже не пытался сдержать слёз. В нём всё ещё живёт маленький скромный мальчишка, который когда-то без устали оттачивал бросок на ферме родителей и старательно выводил на клюшке три заветные буквы – НХЛ.

«Я просто люблю играть, нет ничего лучше этого», — сказал Марло, вытирая намокшие глаза. Он только что отыграл свой 1768-й матч в НХЛ и побил рекорд великого Горди Хоу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сан-Хосе Шаркс».

К историческому моменту лига подошла с должным почтением – игру остановили после первой смены, чтобы поздравить юбиляра, игроки «Сан-Хосе» вышли на лёд со специальными нашивками на джерси, а вратарь Мартин Джонс – в шлеме, чествующем Марло. Сам нападающий на раскатке красовался крагами, приуроченными к большому событию.

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1768 матчей. Вот несколько штрихов, чтобы можно было осознать и прочувствовать всё величие этого момента. Марло хотя бы раз выходил на лёд с 3009 игроками, это 37% всех, кто прошёл через НХЛ за её 104-летнюю историю.

168 действующих игроков НХЛ ещё не родились на момент его дебюта в лиге. За 23 сезона в НХЛ Марло пропустил лишь 31 матч, и ни единого – с сезона-2008/2009, давно став одним из главных «железных людей» в лиге (898 матчей подряд).

Хоу удерживал рекорд по количеству матчей на протяжении 59 лет – он, пусть и провёл шесть сезонов в ВХА, завершил карьеру в НХЛ в 52 года. Марло сейчас всего-то 41 год.

Только один вопрос – как? Как кто-то способен отыграть так долго, не пропуская ни одной встречи? «Он держался подальше от травм, для этого должно быть хорошее видение игры, надо понимать, откуда может прилететь хит, и избегать его. У Патрика было это умение, он быстрый, и его не так-то просто поймать на силовой. Этому нельзя научить», — считает бывший партнёр Марло Венсан Дамфусс.

«Его тело отказывается ломаться, такое встретишь очень-очень редко», — говорит экс-вратарь «Шаркс» Келли Руди.

«С первого дня у него было непринуждённое, естественное катание. Ему посчастливилось иметь это дар, добавьте к этому всегда превосходную физическую форму и трудолюбие и получите такой результат», — говорит экс-игрок «акул» Майк Риччи.

«Он не позволял эмоциям завладевать им, всегда держал их под контролем, играл в свой хоккей и делал это стабильно. Поэтому он до сих пор играет», — думает бывший партнёр Джефф Фризен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Часть секрета раскрывает сам Марло. Например, в каждом перерыве каждого матча он полностью раздевается, чтобы окунуться в холодную ванну. «Охлаждение тела помогает мышечным волокнам сжиматься и даёт взрывную скорость на льду», — объясняет он. Помимо этого, он уделяет огромное внимание своей физической форме, а в последние годы даже скинул несколько килограммов, чтобы чувствовать себя свежее. Всё ради любимого дела, которое и сейчас вызывает у него столько же эмоций, что и 23 года назад.

Горди Хоу уже нет в живых, но его сыновья рады, что Марло побил рекорд их отца. «Думаю, папа был бы в восторге от этого и первым бы вышел на лёд, чтобы поздравить Марло с этим невероятным достижением. Я тоже счастлив за него, потому что он, как и Хоу, знаменит преданностью, любовью к хоккею и скромностью, он никогда не возносил себя не пьедестал», — заявил Мюррей Хоу.

Марло говорит, что в одиночку он бы не смог побить этот рекорд. И не забыл поблагодарить всех причастных – тренеров, агентов, массажистов, сервисменов, врачей, партнёров по команде, друзей и, конечно же, семью.

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Однажды, когда он выйдет на пенсию и будет вспоминать хоккейные деньки, он хочет понимать, что сделал всё, что мог: «Надеюсь, меня будут помнить как игрока, который любил хоккей, любил свою команду и любил побеждать. Чтобы люди знали, что я отдал всего себя хоккею».

Но Марло надеется, что это будет ещё нескоро. «Мечта каждого – поднять над головой Кубок Стэнли, я иду к ней всю свою жизнь и хочу играть настолько долго, насколько смогу. Пока семья будет поддерживать меня, пока будет провожать на выезды и встречать с них, мы постараемся продержаться как можно дольше».