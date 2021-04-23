«Это не день Худобина!» Финалист Кубка Стэнли пропустил кошмарный гол от синей линии

Россиянин был заменён после первого периода, а героем матча стал Якуб Врана, на счету которого оказалось четыре шайбы.

«Наверное, это был просто не день Худобина. Классический пример того, как можно проиграть самим себе», — мрачно заметил главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после обескураживающего поражения от «Детройта». «Звёзды», будучи финалистами Кубка Стэнли — 2020, нынче ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, и проигрыш от одной из худших команд лиги никак не входил в планы наставника техасцев.

Далеко не лучший матч провёл голкипер «Старз» Антон Худобин, который нынешний сезон вряд ли может записать себе в актив. В межсезонье он подписал новый приличный контракт с «Далласом», а когда стало известно, что основной голкипер Бен Бишоп надолго выбыл из строя из-за операции, это выглядело как прекрасный шанс для Антона наконец-то стать полноценным первым номером.

Увы, но прежней надёжности опытный голкипер не демонстрирует. В текущем регулярном чемпионате Антон получил лишь на 6 стартов больше, чем молодой Джейк Эттингер, а статистика россиянина ощутимо хуже, чем у конкурента: 90,9% отражённых бросков против 91,6% у 22-летнего новичка-американца. Во встрече с «Ред Уингз» Эттингеру пришлось выйти на лёд после первого периода, и это было первое его поражение, когда он начал встречу не с первых минут.

Впрочем, Эттингер не был главным действующим лицом на площадке, а вот что касается Антона, то его игра оставила не самые радостные впечатления. За стартовый отрезок матча он пропустил три шайбы и может считаться полноценным соавтором третьего гола в свои ворота. Он вышел курьёзным, обидным и глупым: форвард «Детройта» Рихард Паник наудачу запустил шайбу «парашютом» от синей линии, но Худобин не сориентировался и пропустил ещё между щитков. Сразу в ворота она не залетела, но голкипер сам подтолкнул её к линии, а все попытки защитников Олексяка и Хейсканена спасти ситуацию оказались напрасными. Кошмарный гол.

«Этот гол будет преследовать Антона всю его жизнь», — несколько сгустил краски автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

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«Надо просто лучше играть. Вот и всё. Я потерял шайбу из вида в том эпизоде, парни начали кричать, что она высоко, но было уже слишком поздно. Надеюсь, у нас будет хорошая тренировка завтра и мы сможем поскорее забыть этот матч и будем готовиться к следующему», — сказал недовольный Худобин после игры.

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Главным героем у «красных крыльев» стал бывший одноклубник Овечкина и Кузнецова по «Вашингтону» Якуб Врана, который оформил голевой покер. После обмена из стана «Кэпиталз» на счету чеха 5 голов, а у Энтони Манты, который пришёл в «Вашингтон» вместо него, — четыре.



Денис Гурьянов порадовал болельщиков «Далласа» хорошим точным броском в касание, но в целом поражение техасцев от «красных крыльев» стало огромным разочарованием. «Это был вечер упущенных возможностей. Матч против худшей команды дивизиона мог дать шанс сравняться с «Нэшвиллом» и выйти на четвёртое место — и это при двух матчах в запасе. Вместо этого получился «вынос» 3:7. Первая смена в матче получилась хорошей, но всё остальное время «Детройт» контролировал ход игры», — констатировал Саад Юсуф из The Athletic.

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Неслучайно даже пресс-служба «Нэшвилла» после матча поблагодарила «Вашингтон» за обмен Якуба Враны в «Детройт». Шайбы чеха могут оказаться решающими в борьбе за последнюю кубковую путёвку.