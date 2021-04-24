«Волошенко попал под дурное влияние, мы упустили этот момент». Пропавшие таланты ЮЧМ

В преддверии юниорского чемпионата мира по хоккею «Чемпионат» запускает серию статей об игроках, которые в своё время ярко сверкнули на этом турнире, но в дальнейшем не смогли остаться на хоккейном небосклоне. Сегодняшний рассказ – о нападающем Романе Волошенко, который выиграл золото ЮЧМ-2004.

Блистательный ЮЧМ и выбор на драфте НХЛ

На чемпионате мира в Минске блистала тройка Волошенко – Юньков – Радулов, ставшая одним из главных открытий турнира. Роман, к тому времени уже прочно закрепившийся в основе «Крыльев Советов», был практически неудержим и набирал очки практически во всех матчах (не считая упорной ничьи с чехами), а в плей-офф прибавил ещё больше. Гол и две передачи в полуфинале с Канадой, ещё одна шайба – в золотом финале с американцами.

В сборной, где главными звёздами считались Александр Радулов и Евгений Малкин, Волошенко с 11 очками стал лучшим бомбардиром не только команды, но и всего турнира, разделив это звание с тремя финнами.

«Я много турниров провёл в национальной команде, но больше всего запомнился юниорский чемпионат мира 2004 года, когда стали чемпионами, в финале обыграв американцев. Это было самое главное для нас в то время — поиграть за сборную, доказать, что мы сильнее канадцев и американцев. У всех команд были сильные составы, но мы изначально считались фаворитами, потому что коллектив собрался очень крепкий. Представьте: Малкин, Радулов… Многие из того состава сейчас играют в НХЛ и за сборную России.

На самом деле так получилось, что я набрал больше очков. Команда у нас была очень ровная, никто не выделялся, мы были едины и бились друг за друга. Конечно, было приятно получить приз лучшего бомбардира команды, но общая победа, когда мы все ехали счастливые с кубком чемпионата мира — это было намного круче и веселее! Не передать словами, какие были эмоции, искренняя радость», — вспоминал позже нападающий.

Он достаточно высоко котировался на драфте НХЛ – в первой двадцатке среди игроков, выступающих в Европе, и в итоге был выбран под 42-м номером «Миннесотой», которая высоко оценила снайперские качества и мощный бросок россиянина. Волошенко мечтал об НХЛ и целенаправленно готовился к переезду в Северную Америку – ездил в летние тренировочные лагеря, проводил там отпуск, осваивал английский язык. Отработав оставшийся год контракта с «Крыльями» и съездив на МЧМ, откуда привёз серебро, но уже не был на лидерских ролях, в 19 лет Волошенко отправился покорять НХЛ и подписал трёхлетний контракт новичка с «Миннесотой».

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Не дали шанса или не заслужил?

Правда, в основу пробиться не получилось, в «Уайлд» сходу заявили, что молодой игрок должен для начала пройти через АХЛ, привыкнуть к североамериканскому хоккею и зарекомендовать себя в фарм-клубе. Что Волошенко и сделал – первый сезон получился для него лучшим в карьере – 33 гола, 60 очков.

Казалось, всё идёт к тому, что скоро россиянин дебютирует в НХЛ, но события стали развиваться совершенно по другому сценарию. Вызова в основу нападающий не дождался – в «Миннесоте» считали, что Волошенко ещё надо поработать над своим катанием, чтобы не потеряться на уровне НХЛ. Он отправился в «Хьюстон» на второй год, где у него наступил резкий спад – вместо хет-триков и покеров Волошенко чередовал редкие заброшенные шайбы с затяжными безголевыми сериями, его результативность упала вдвое, а показатель полезности был худшим в команде (-26).

Что стало причиной этой неудачи, можно только догадываться. Возможно, нерешительность боссов «Миннесоты» дать Роману шанс на высшем уровне, возможно, недостаток терпения у игрока, который рассчитывал на быстрое развитие карьеры. Возможно, Волошенко не справился с давлением после второго года, когда ему постоянно говорили, что время уходит, и надо показывать себя здесь и сейчас, иначе о нём забудут, как об отработанном материале. Возможно, всё вместе. Не попав в состав «Миннесоты» и на третий год, Волошенко решил вернуться в Россию – там к нему предметный интерес проявлял «Ак Барс».

«Я даже просил обменять меня в другую команду — всё-таки хотелось остаться в Америке и попасть в НХЛ. Но кроме товарищеских матчей шанса мне так и не дали. Когда я приехал на сборы перед третьим сезоном, то понял, что ничего не изменится, несмотря на заверения представителей «Миннесоты». Тогда у меня пропала мотивация, ведь хотелось расти. И я принял решение вернуться в Россию», — вспоминал россиянин.

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О недостатке мотивации говорил и генменеджер «дикарей» Дуг Райзбро: «Я сказал Роману, что если он уедет домой, то никогда не сыграет в НХЛ. Думаю, он мог бы стать игроков. Но я говорил ему: «Не говори, что я не давал тебе шанс. Судя по тому, в какой форме ты приехал в лагерь, ты сам себе не давал шанса. Ты был готов поехать домой ещё до того, как приехал на сборы». Он ждал, что ему дадут шанс, а не старался его заработать, это было очевидно. Он так и не дал себе шанса. Не знаю, позволим ли мы ему вернуться. Он едет домой, потому что не пробился в НХЛ и устал играть в низших лигах. Я считаю, что многим игрокам нужно три-четыре года провести в АХЛ, прежде чем они станут хорошими игрокам. Если бы я считал, что он хорошо играет, он бы уже был в НХЛ».

Через несколько лет бывший ассистент генменеджера «Миннесоты» Том Томпсон добавил ещё один любопытный штрих к этой истории. «Самоё большое сожаление, и единственное, которое до сих пор терзает мою душу, — это ситуация с Романом Волошенко. В нашем бизнесе бывает, что игрок банально не способен выйти на тот уровень, который от него ожидали. Волошенко же стремительно выходил на этот уровень, но попал под дурное влияние партнёра по команде в сезоне-2005/2006. Мы упустили момент и не взяли ситуацию под контроль. Я виню в этом не какого-то конкретного человека, а весь наш коллектив», — говорил Томпсон в 2010 году.

Изначально Волошенко рассчитывал провести год в России, а затем предпринять ещё одну попытку покорения НХЛ, но и в Суперлиге у него не задалось. В «Ак Барсе» он сидел в запасе, перешёл в московское «Динамо», но и там играл только в четвёртом звене. Потом травма, переход в ХК МВД, постоянное мотание между основой и второй командой. С 2009 года Волошенко прочно осел в Высшей лиге, играл за «Молот-Прикамье», «Рубин», «Кубань», ТХК, а закончил карьеру в 31 год в Азиатской лиге. После этого нападающий вернулся в родные «крылышки» уже в качестве тренера, сейчас он работает с командой 2012 года рождения.