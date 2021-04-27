«Никто не верит, но я забил тогда финнам». Уникальный гол русского вратаря Худобина на ЮЧМ

Его почти никто не помнит. Это был первый вратарский гол в истории крупных международных турниров под эгидой ИИХФ.

Вратарь Антон Худобин известен в НХЛ под кодовой кличкой Лучший бэкап. И в «Каролине», и в «Бостоне», и в «Анахайме» он сидел за спинами других голкиперов, только в «Далласе» раздобыв настоящий шанс, когда травму получил Бен Бишоп. С национальной сборной России он провёл два чемпионата мира, и оба — в запасе. Если, конечно, не считать матча с Беларусью на ЧМ-2015, когда Антону дали сыграть последние четыре минуты при счёте 7:0.

«Конечно, непросто, когда ты приезжаешь на второй чемпионат мира, а игровой практики нет, тебе не доверяют. Конечно, тебя эта ситуация огорчает, но нужно готовиться. Я разговариваю с ребятами, подсказываю. Может, это моя роль пока», — говорил он о своём дебюте на мировых первенствах.

А ведь лет 15 назад Худобин был первым номером сначала юниорской, а затем и молодёжной сборной России, выигрывал для нашей страны медали с золотым и серебряным отливом. И даже больше — на ЮЧМ-2004 в Минске Худобин сделал то, что раньше не удавалось никому. Стал первым вратарём, которому удалось забросить шайбу на крупном международном турнире под эгидой ИИХФ.

Это случилось в матче группового раунда с Финляндией. Причём забил он сам, от своих ворот — через всю площадку в чужие, через минуту после того, как финны сократили отставание до минимального и заменили голкипера на шестого полевого.

«Когда шайба оказалась у меня на клюшке, сразу возникла мысль: попробую-ка попасть сам. Знаете, я с детства мечтал забить гол, на тренировках регулярно отрабатывал бросок через всю площадку. Ну и рискнул. Вот уж не думал, что это произойдёт так скоро и в таком серьёзном матче. На чемпионате мира! Вратарские голы в НХЛ не видел, но знаю, что в нынешнем сезоне в высшей лиге чемпионата России один голкипер тоже забил.

Валерий Николаевич (Брагин) мне эту шайбу после матча подарил. Сказали тёплые слова и организаторы чемпионата. Не представляете, как было приятно. А вообще все ребята поздравляли друг друга, ведь мы выиграли. Приеду домой в Магнитогорск и положу шайбу на полку, где у меня хранятся все награды. Дипломы, грамоты, медали и кубки.

Папа приехал со мной в Беларусь, а мама осталась дома. После игры я сбросил ей смс — мол, мы победили и один гол на моём счету. Мама, естественно, ничего не поняла. Утром перезвонила и сразу поинтересовалась, не пошутил ли я. Очень обрадовалась, ведь она знала о моей мечте. Заброшенная шайба — это, конечно, хорошо, но мы в Беларусь приехали с одной целью — завоевать золотые медали», — говорил сразу после матча радостный 17-летний Худобин в интервью «Спорт-экспрессу».

Невероятный старт России на ЮЧМ! Летели американцам 1:5, но сотворили героический камбэк! Главные русские звёзды Мичков и Мирошниченко оформили по дублю, а победу в овертайме принёс хитрый бросок Чибрикова.

На ЮЧМ-2004 Худобин успел и мечту осуществить, и главную цель выполнить — привести сборную России к золоту. О забитом голе почти все забыли, разве что Валерий Брагин помнит. На ЮЧМ-2004 он был тренером нашей сборной, а позже, уже став легендой молодёжки, назвал шайбу Худобина самой удивительной в своей карьере.

В интернете днём с огнём не сыщешь даже обзора того матча, не то что сам гол, но протокол тоже всё помнит. Вот она — фамилия Антона в графе «автор гола».

Всем остальным готов напомнить сам автор уникального достижения: «Никто не верит, но я забил тогда финнам. В том матче у них Раск стоял, он мне специально говорит всегда, что не помнит этот гол», — говорил Антон в интервью на YouTube-канале Bulin School.