Канадцы на ЮЧМ – страшная сила! Забили уже 38 голов, теперь под раздачу попали бедные чехи

Канадцы – страшная сила на этом юниорском чемпионате мира. Вот что бывает, когда получаешь в своё распоряжение почти всех сильнейших юниоров не только на Кубок Глинки/Гретцки, но и весной. «Кленовые листья» проехались катком по всем соперникам в групповом раунде, а в четвертьфинале под раздачу попали бедные чехи, которые проиграли со счётом 3:10.

Обычно команды прогрессируют по ходу турнира, разогреваясь к плей-офф, но чехи на этом турнире начали за здравие, а кончили за упокой. Сначала обыграли Германию, потом бились на равных и едва не победили финнов и американцев, а закончили групповой раунд унизительным разгромным поражением от России со счётом 1:11. Их тренер Якуб Петр пытался поднять их на главный матч турнира, говорил: «Мы приехали сюда, чтобы показать стране, что можем играть в хоккей. Даже в трудные времена, после такого тяжёлого поражения я всё равно верю в ребят. Будем придерживаться этой игры даже с Канадой. Верю, что в конце турнира станем самой счастливой командой». Но против лома, то есть против канадцев, нет приёма.

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Уайатт Джонстон сначала перехватил шайбу в чужой зоне, а затем сам же и завершил молниеносную комбинацию, потом ровно то же самое сделал Коннер Рулетт. Когда чехи опомнились, они уже «летели» 0:3. К восьмой минуте первого периода. Если у них и были теоретические шансы против Канады, о которых мечтал тренер, то такого старта они точно не предусматривали.

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При этом канадцы даже не оказывали своё фирменное давление, от которого любой соперник выкидывает белый флаг. Нет, они играли, пожалуй, даже не лучше чехов, но, когда практически каждый твой бросок достигает цели, что ты этому противопоставишь?

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Какой-никакой глоток воздуха Чехия получила вместе со своим первым большинством, которое реализовал Лукаш Паер, но канадцы тут же, через пару минут, напомнили, что сопротивление бесполезно. Четыре гола с шести бросков – Логан Стэнковен без выдумок стрельнул между щитков, и шайба просочилась сквозь амуницию Томаша Суханека.

Чехам, конечно, надо отдать должное, они не бросили играть, даже когда получили пятую пробоину на первой минуте второго периода. Характер у этой команды точно есть, мастерства в завершении не хватает. Пока соперник сооружает голы на ровном месте, чехи стабильно создают моменты, но каждая шайба даётся с большим трудом. Они забили ещё по одной в каждом из периодов, а во второй двадцатиминутке почти в два раза перебросали «кленовых листьев», бились до самого конца, но разница в уровне команд была налицо.

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В третьем периоде канадцы забросили ещё четыре шайбы — 16-летний Коннор Бедард набрал 5 (2+3) очков и одним махом приблизился к нашему вундеркинду Матвею Мичкову в гонке бомбардиров. У канадца теперь девять результативных баллов, у россиянина — 12.

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Канадцы за пять матчей забили уже 38 голов и являются одними из главных фаворитов этого ЮЧМ. Медали они последний раз завоёвывали шесть лет назад, а в финале играли в 2013-м. У России – тоже мощнейшая атака (32 гола в пяти играх), и такие же серьёзные притязания на золото. Если Россия с Канадой и сойдутся в Техасе лицом к лицу, то только в последнем матче. И, согласитесь, такой финал стал бы украшением всего турнира.