«Он мутант». Макдэвид набрал 100 очков, повторив великое достижение Лемье и Ягра

Можно сколько угодно говорить, что это не такой сезон, как надо, и что кому-то приходится играть против «Вегаса», «Каролины» или «Питтсбурга», а другим остаётся на растерзание «Оттава» с «Ванкувером», но не Коннор Макдэвид придумывал эти правила, и уж точно они не должны умалять его выдающееся достижение. 100 очков в укороченном сезоне, который даже ещё не закончился. 100 очков в 53 матчах – феноменальный результат, лучший в ХХI веке, до сегодняшнего дня последний раз такое случалось в сезоне-1995/1996 Марио Лемье сделал это за 38 матчей, а Яромир Ягр управился за 52. Если брать всю историю лиги, то быстрее Макдэвида всего трое великих – те же Лемье и Ягр, а также Уэйн Гретцки.

Кстати, канадские команды даже не самые пропускающие в лиге – только «Оттава» замыкает пятёрку худших, впереди неё – три клуба из Восточного дивизиона («Филадельфия», «Нью-Джерси» и «Баффало») и «Сан-Хосе» из Западного дивизиона. Абсолютная доминация Макдэвида — это его заслуга, а не то, что он якобы играет в слабом дивизионе. И не стоит забывать, что те же Лемье с Ягром такую скорость показывали в совершенно другую эпоху. Сейчас и уровень игры вратарей несоизмеримо выше, и амуниция у них другая, и команды больше внимания уделяют обороне.

К встрече с «Ванкувером» он подошёл на отметке 96 очков, и не стал откладывать дело в долгий ящик. Уже на первой минуте канадец прошил Татчера Демко, запустив отсчёт до 100. Он поучаствовал во всех голах команды в этом матче, и как можно не отдать должное его игре? Он же не на чистом льду играет, соперники уделяют ему пристальное внимание, а он продолжает выковыривать шайбы в борьбе, ускользать от защитников одним стремительным рывком, находить линии для передач под бросок. Всё это выглядит легко и непринуждённо, что можно забыть, сколько труда вложено в каждое действие, сколько часов тренировок.

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Помимо собственного достижения, Макдэвид поучаствовал и в достижении своего партнёра Леона Драйзайтля, который добрался до отметки в 500 очков за карьеру. Капитан «нефтяников» получил передачу в средней зоне, пролетел её, стянул на себя двух соперников, открыв пространство для Джеймса Нила, а тот уже отдал на гол Драйзайтлю.

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«Абсолютно феноменальная производительность», — пишет корреспондент TSN Райан Ришауг. «У Марнера 67 очков в 54 матчах, он третий бомбардир НХЛ. У Макдэвида одних передач больше, чем у Марнера очков. В сезоне из 82 матчей Марнер шёл бы на 102 очка за сезон, Макдэвид – на 155. Он мутант», — восхищается журналист Sportsnet Стив Глинн. «Невероятно. Неимоверно. Величайший всех времён», — пишет в «твиттере» Sportsnet.

Вокруг этих 100 очков много ажиотажа, но самому Макдэвиду, по большей части, всё равно. Он знает, насколько хорош, это его четвёртый сезон со 100 очками (мог бы быть пятый, если бы прошлый чемпионат не остановили раньше времени), сейчас он мыслит глобально. «Да, это серьёзная цифра, если доберусь до неё – здорово, нет — это не конец света. Самое главное – подготовка к плей-офф, мы должны подойти к нему на полных оборотах», — говорил он несколько дней назад.

Сегодня его настрой не изменился. Он прошёл эту сотню, о которой его спрашивали на каждом углу, и уже выкинул её из головы. «Я старался об этом не думать, просто готовился к плей-офф и поддерживал свою игру на должном уровне. Но когда у тебя 97, 98 очков, потом становится 99, конечно, это сидит в подсознании. К счастью, не пришлось ждать слишком долго, чтобы добраться до этой отметки», — говорил он после исторической игры.

«Секретная суперсила Макдэвида». Сделал дубль и идёт по лучшему графику со времён Лемье У капитана «Эдмонтона» 58 очков в 33 матчах – он оставляет в пыли соперников по «Арт Россу» и почти догнал Мэттьюса по голам.

Пусть его похвалят другие. «Это закрепляет за ним звание одного из лучших игроков всех времён. Он вывел свои таланты на новый уровень – элитный для этой лиги. Мы обсуждали это с тренерами, сколько он очков набрал за последний месяц? (31 очко в последних 12 матчах). Кто-то сказал: «Нельзя забывать, что это НХЛ, лучшая лига мира, и это игрок, против которого играют жёстче всего в этой лиге. Все приезжают сюда и рассказывают, как будут противостоять ему, чтобы он не набрал очков, а он всё равно набирает. То, что он делает, это невероятно. Это говорит о масштабе его игры в этом сезоне. Он оставил далеко позади других элитных игроков, это особенный сезон для него. Такое нечасто увидишь», — резюмировал главный тренер «Ойлерз» Дэйв Типпет.

Теперь можно выдохнуть и полностью сосредоточиться на большой цели. «Не знаю, почему он должен довольствоваться этими 100 очками. Есть более серьёзные цели, которые он может достичь», — заметил вратарь Майк Смит. Всё внимание на плей-офф, где «Эдмонтон» уже давно не добивался больших успехов. При Макдэвиде они трижды вообще пролетали мимо розыгрыша Кубка Стэнли, а лучший результат показали в 2017 году, когда прошли первый раунд.