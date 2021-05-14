Капризов попал на «Вегас», Овечкину достался «Бостон». Все пары плей-офф НХЛ

Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли – 2021. Рассказываем, что интересного нас ждёт уже в ближайшее время.

Центральный дивизион

«Каролина» (1) – «Нэшвилл» (4)

Даты проведения матчей: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мая.

«Ураганы», имевшие довольно неплохие шансы на первый в истории франшизы Президентский кубок, довольствовались только первым местом в дивизионе. Притом главными виновниками подобного результата стали именно хоккеисты «Предаторз», обыгравшие подопечных Рода Бриндамора в двух последних матчах регулярного чемпионата. Не сказать, что у «Каролины» не было достаточного желания победить, но «хищники», набравшие отличный ход к концу регулярки, сыграли максимально собранно и дисциплинированно и полностью нейтрализовали атаку «Харрикейнз», позволив команде из Роли отличиться лишь однажды. Если «Нэшвилл» перенесёт этот настрой на плей-офф, мы имеем все шансы увидеть мини-сенсацию уже в первом раунде.

«Флорида» (2) – «Тампа» (3)

Даты проведения матчей: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 мая.

Одно из самых интригующих противостояний на старте Кубка Стэнли. «Флорида» достаточно неожиданно «выстрелила» в регулярном чемпионате, обеспечив себе преимущество домашней площадки в двух последних матчах с той же «Тампой». Но «Лайтнинг» не просто так являются действующими обладателями титула, а возвращение в состав Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса должно стать хорошим подспорьем для «молний» в попытке защитить трофей.

Восточный дивизион

«Питтсбург» (1) – «Айлендерс» (4)

Даты проведения матчей: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 мая.

«Пингвины» постараются исправиться за провал в прошлом году, когда в предварительном раунде они уступили «Монреалю». «Питтсбург» занял второе место по количеству голов в регулярке, уступив одну шайбу «Колорадо». Продемонстрированная высокая результативность может стать мощным оружием против крепкой обороны «Айлендерс». Сами же «островитяне» наверняка рассчитывают как минимум на повторение предыдущего плей-офф, в котором они дошли до полуфинала. С учётом того, что в первых двух раундах команды играют со своими соперниками по дивизиону, такой исход вполне возможен.

«Вашингтон» (2) – «Бостон» (3)

Даты проведения матчей: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 мая.

Противостояние, на которое «Кэпиталз» может не хватить физически. В отличие от «мишек», которые позволили себе большую ротацию в последнем матче регулярного сезона, у «Вашингтона» есть кадровые проблемы. Только-только восстановились после травм Александр Овечкин, Джон Карлсон и Ти Джей Оши, по-прежнему в COVID-протоколе находятся Евгений Кузнецов и Илья Самсонов.

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С приходом Тейлора Холла «Бостон» стал более вариативным в атаке, что также увеличивает шансы «Брюинз» на проход дальше.

Северный дивизион

«Торонто» (1) – «Монреаль» (4)

Даты проведения матчей: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 мая.

Историческое дерби команд-основателей НХЛ пройдёт в рамках Кубка Стэнли впервые с 1979 года. В той серии «Монреаль» не проиграл «Торонто» ни одного матча, а позже дошёл до финала и стал обладателем заветного трофея. Рассчитывать на похожий сценарий в этом году болельщикам «Канадиенс» не приходится. Уж слишком силён по меркам Северного дивизиона нынешний состав «кленовых листьев». Статистика очных встреч команд в текущем сезоне это подтверждает – на счету представителей Онтарио 7 побед в 10 матчах.

«Эдмонтон» (2) – «Виннипег» (3)

Даты проведения матчей: 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 мая.

Противостояние, в котором, на первый взгляд, всё также очевидно. На стороне «нефтяников» лучший на сегодняшний день нападающий лиги, преимущество в личных встречах и давние кубковые амбиции. «Виннипег», откровенно проваливший концовку регулярки, сейчас далеко не та команда, что доходила до финала конференции три года назад.

Западный дивизион

«Колорадо» (1) – «Сент-Луис» (4)

Даты проведения матчей: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мая.

«Колорадо», мощно проведя концовку регулярного чемпионата, спустя 20 лет завоевал Президентский кубок, а вместе с ним обеспечил себе первый посев в плей-офф. Это означает, что на протяжении всего розыгрыша Кубка Стэнли у «Эвеланш» будет преимущество домашней площадки. В последний раз, когда «лавинам» удалось стать лучшей командой по итогам регулярки, именно им затем покорился главный трофей НХЛ.

Соперником одного из главных фаворитов плей-офф станут чемпионы 2019 года из «Сент-Луиса». Команда Крэйга Берюбе была нестабильна на протяжении всего сезона, чередуя удачные и провальные отрезки. Поэтому ожидать, что «блюзмены» смогут преподнести сюрприз и выйти во второй раунд, не приходится.

«Вегас» (2) – «Миннесота» (3)

Даты проведения матчей: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 мая.

«Вегас» имел отличные шансы занять первое место в дивизионе, но поражение в очной встрече с «Колорадо» стало ключевым в распределении путёвок в плей-офф. Теперь «рыцарям» предстоит встретиться с «Миннесотой», и такому развитию событий в Неваде явно не рады. «Уайлд» были для команды Питера Дебура большой проблемой в этой регулярке и выиграли в пяти матчах из восьми. И пускай «Голден Найтс» являются фаворитами в этой паре, им придётся приложить очень много усилий, чтобы пройти дальше.