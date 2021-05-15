Объявляют составы сборных на ЧМ! Кто сыграет за Россию, Канаду и другие команды? LIVE

Неделя остаётся до старта чемпионата мира по хоккею – 2021 в Риге. 21 мая в матче открытия мирового первенства сыграют сборные России и Чехии. На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В преддверии начала мирового первенства «Чемпионат» запускает лайв-материал, посвящённый окончательным заявкам участников турнира.
|Сборная
|Вратари
|Защитники
|Нападающие
|Число игроков из НХЛ
|Канада
|Кемпер, Хилл, (все – «Аризона»), ДиПьетро («Ванкувер»)
|Шнайдер («Брэндон», WHL), Пауэр (Университет Мичигана, NCAA), Бедин («Чикаго»), Ферраро («Сан-Хосе»), Миллер («Баффало»), Стечер («Детройт»), Уолкер («Лос-Анджелес»), Бернард-Докер («Оттава»)
|Бантинг («Аризона»), Хагель («Чикаго»), Перфетти («Манитоба», АХЛ), Пирри («Чикаго»), Андерсон-Долан, Виларди (все — «Лос-Анджелес»), Браун, Пол (все — «Оттава»), Комтуа, Хенрик (оба — «Анахайм»), Дэнфорт («Витязь»), Фуди («Коламбус»), Дюбе, Манжипан (оба — «Калгари»)
|21
|США
|Петерсен («Лос-Анджелес»), Столарж («Анахайм»), Эттингер («Даллас»)
|Джонс («Рейнджерс»), Теннисон («Нью-Джерси»), Хелликсон («Бингэмптон», АХЛ), Воланин, Рой (оба — «Лос-Анджелес»), Кленденинг («Кливленд», АХЛ), Ши («Техас», АХЛ), Уайдман («Торпедо»),
|Руни, Блэквелл (все — «Рейнджерс»), Гарланд («Аризона»), Лабанк, Хмелевски, Донато (все — «Сан-Хосе»), Мэки («Калгари»), Мур («Лос-Анджелес»), Робинсон («Даллас»), Робинсон («Коламбус»), Томпсон («Баффало»), Абделькадер («Цуг», NLA), Бойл (без клуба), Друри («Векшё», SHL),
|18
|Словакия
|Гудачек («Спартак»), Хуска («Хартфорд», АХЛ), Кондрат («Оломоуц», Чехия)
|Бучко («Пардубице», Чехия), Дялога («Брно», Чехия), Гахулинец («Детва», Словакия), Гернат («Оцеларжи», Чехия), Грман («СаиПа», Финляндия), Иван («Зволен», Словакия), Яношик («Оскаршамн», SHL), Княжко (ТПС U20, Финляндия), Немец («Нитра», Словакия), Росандич («Били Тигржи», Чехия)
|Буц («Братислава», EBEL), Фашко-Рудаш («Банска-Быстрица», Чехия), Холешински («Нитра», Словакия), Цегларик, Гривик (оба — «Лександ», SHL), Келемен («Зволен», Словакия), Лантоши («Провиденс», АХЛ), Лишка («Северсталь»), Роман («Оцеларжи», Чехия), Поспишил, Скалицки (оба — «Лукко», Финляндия), Слафковски (ТПС U20, Финляндия), Студенич («Нью-Джерси»), Сукель («Спарта», Чехия), Криштоф («Кярпят», Финляндия)
|1
Состав сборной Словакии
Вратари: Гудачек («Спартак»), Хуска («Хартфорд», АХЛ), Кондрат («Оломоуц», Чехия).
Защитники: Бучко («Пардубице», Чехия), Дялога («Брно», Чехия), Гахулинец («Детва», Словакия), Гернат («Оцеларжи», Чехия), Грман («СаиПа», Финляндия), Иван («Зволен», Словакия), Яношик («Оскаршамн», SHL), Княжко (ТПС U20, Финляндия), Немец («Нитра», Словакия), Росандич («Били Тигржи», Чехия).
Нападающие: Буц («Братислава», EBEL), Фашко-Рудаш («Банска-Быстрица», Чехия), Холешински («Нитра», Словакия), Цегларик, Гривик (оба — «Лександ», SHL), Келемен («Зволен», Словакия), Лантоши («Провиденс», АХЛ), Лишка («Северсталь»), Роман («Оцеларжи», Чехия), Поспишил, Скалицки (оба — «Лукко», Финляндия), Слафковски (ТПС U20, Финляндия), Студенич («Нью-Джерси»), Сукель («Спарта», Чехия), Криштоф («Кярпят», Финляндия).
Канада сформировала состав на ЧМ
Вратари: Дарси Кемпер, Эдин Хилл (оба — «Аризона»), Майкл Дипьетро («Ванкувер»).
Защитники: Джейкоб Бернард-Докер («Оттава»), Николас Бедин («Чикаго»), Марио Ферраро («Сан-Хосе»), Колин Миллер («Баффало»), Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA), Брейден Шнайдер («Рейнджерс»), Трой Стечер («Детройт»), Шон Уолкер («Лос-Анджелес»).
Нападающие: Джарет Андерсон-Долан («Лос-Анджелес»), Коннор Браун («Оттава»), Майкл Бантинг («Аризона»), Макс Комтуа («Анахайм»), Джастин Дэнфорт («Коламбус»), Диллон Дюбе («Калгари»), Лиам Фуди («Коламбус»), Брэндон Хагель («Чикаго»), Адам Хенрик («Анахайм»), Эндрю Манжипан («Калгари»), Ник Пол («Оттава»), Коул Перфетти («Виннипег»), Брэндон Пирри («Чикаго»), Габриэль Виларди («Лос-Анджелес»).
Сбороная США объявила состав на ЧМ
В список вошли 26 хоккеистов.
Вратари: Джейк Эттингер («Даллас»), Кэл Петерсен («Лос-Анджелес»), Энтони Столарз («Анахайм»).
Защитники: Адам Кленденинг («Кливленд», АХЛ), Зак Джонс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Мэтт Рой («Лос-Анджелес)», Мэтт Теннисон («Нью-Джерси»), Мэтт Хелликсон («Бингэмптон», АХЛ), Коннор Мэки («Калгари»), Райан Ши («Техас», АХЛ), Крис Уайдман («Торпедо»), Кристиан Воланин («Лос-Анджелес»).
Нападающие: Джастин Абделькадер («Цуг», NLA), Брайан Бойл (без клуба), Джек Друри («Векшё», SHL), Тревор Мур («Лос-Анджелес»), Кевин Руни («Нью-Йорк Рейнджерс»), Мэтти Бенирс (университет Мичигана, NCAA), Саша Хмелевски («Сан-Хосе Шаркс»), Коннор Гарланд («Аризона»), Джейсон Робинсон («Даллас»), Тэйдж Томпсон («Баффало»), Колин Блэквелл («Нью-Йорк Рейнджерс»), Райан Донато («Сан-Хосе Шаркс»), Кевин Лабанк («Сан-Хосе Шаркс»), Эрик Робинсон («Коламбус»).
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