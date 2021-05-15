Национальные сборные начинают публиковать окончательные составы на чемпионат мира. С игроками НХЛ, КХЛ и молодыми талантами.

Объявляют составы сборных на ЧМ! Кто сыграет за Россию, Канаду и другие команды? LIVE

Неделя остаётся до старта чемпионата мира по хоккею – 2021 в Риге. 21 мая в матче открытия мирового первенства сыграют сборные России и Чехии. На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.



В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В преддверии начала мирового первенства «Чемпионат» запускает лайв-материал, посвящённый окончательным заявкам участников турнира.

Сборная Вратари Защитники Нападающие Число игроков из НХЛ Канада Кемпер, Хилл, (все – «Аризона»), ДиПьетро («Ванкувер») Шнайдер («Брэндон», WHL), Пауэр (Университет Мичигана, NCAA), Бедин («Чикаго»), Ферраро («Сан-Хосе»), Миллер («Баффало»), Стечер («Детройт»), Уолкер («Лос-Анджелес»), Бернард-Докер («Оттава») Бантинг («Аризона»), Хагель («Чикаго»), Перфетти («Манитоба», АХЛ), Пирри («Чикаго»), Андерсон-Долан, Виларди (все — «Лос-Анджелес»), Браун, Пол (все — «Оттава»), Комтуа, Хенрик (оба — «Анахайм»), Дэнфорт («Витязь»), Фуди («Коламбус»), Дюбе, Манжипан (оба — «Калгари») 21 США Петерсен («Лос-Анджелес»), Столарж («Анахайм»), Эттингер («Даллас») Джонс («Рейнджерс»), Теннисон («Нью-Джерси»), Хелликсон («Бингэмптон», АХЛ), Воланин, Рой (оба — «Лос-Анджелес»), Кленденинг («Кливленд», АХЛ), Ши («Техас», АХЛ), Уайдман («Торпедо»), Руни, Блэквелл (все — «Рейнджерс»), Гарланд («Аризона»), Лабанк, Хмелевски, Донато (все — «Сан-Хосе»), Мэки («Калгари»), Мур («Лос-Анджелес»), Робинсон («Даллас»), Робинсон («Коламбус»), Томпсон («Баффало»), Абделькадер («Цуг», NLA), Бойл (без клуба), Друри («Векшё», SHL), 18 Словакия Гудачек («Спартак»), Хуска («Хартфорд», АХЛ), Кондрат («Оломоуц», Чехия) Бучко («Пардубице», Чехия), Дялога («Брно», Чехия), Гахулинец («Детва», Словакия), Гернат («Оцеларжи», Чехия), Грман («СаиПа», Финляндия), Иван («Зволен», Словакия), Яношик («Оскаршамн», SHL), Княжко (ТПС U20, Финляндия), Немец («Нитра», Словакия), Росандич («Били Тигржи», Чехия) Буц («Братислава», EBEL), Фашко-Рудаш («Банска-Быстрица», Чехия), Холешински («Нитра», Словакия), Цегларик, Гривик (оба — «Лександ», SHL), Келемен («Зволен», Словакия), Лантоши («Провиденс», АХЛ), Лишка («Северсталь»), Роман («Оцеларжи», Чехия), Поспишил, Скалицки (оба — «Лукко», Финляндия), Слафковски (ТПС U20, Финляндия), Студенич («Нью-Джерси»), Сукель («Спарта», Чехия), Криштоф («Кярпят», Финляндия) 1