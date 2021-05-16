«Трусливый поступок». В Америке защищают Овечкина, получившего подлый удар от Лозона

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали «столичные».

Во втором периоде в одном из игровых эпизодов в углу площадки российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вёл силовую борьбу за шайбу с американским защитником Кеваном Миллером, в результате которой игрок обороны оказался на льду. В это же время опытного российского хоккеиста сзади атаковал 23-летний канадский защитник Жереми Лозон, который наносил удар за ударом в спину Овечкина, а затем, когда Александру удалось развернуться, форвард «Вашингтона» получил несколько тычков клюшкой в лицо.

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Это, конечно, был подлый поступок. Александр правильно сделал, что сразу не стал поддаваться на провокацию, так как в плей-офф цена удаления всегда на вес золота. Но ведь месть никто не отменял, правильно?

Ведущий Sportsnet Рандип Янда моментально отреагировал на последующий силовой приём нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против форварда «Бостон Брюинз» Давида Крейчи.

«Джереми Лозон всё запорол. Он только что активировал Овечкина», – написал Янда.

В свою очередь клуб «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» отреагировал на силовой приём в исполнении капитана команды Александра Овечкина словами Set the tone, что переводится как «задать тон».

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«Твиттер» скандально известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets тоже не остался в стороне и прокомментировал силовой приём форварда «Вашингтона» Александра Овечкина над нападающим «Бостона» Давидом Крейчи.

«Добро пожаловать в плей-офф», — написано в аккаунте в «Твиттере».

«Овечкин сокрушил Крейчи хитом в зоне обороны «Бостона». Плей-офф Кубка Стэнли официально стартовал. Вчистую сшиб его с ног. Бум», — написал в своём «Твиттере» журналист Джо Хаггерти.

Дальше — больше.

«Не знаю, видел ли я в этом году хиты лучше, чем силовой Овечкина на Крейчи», — считает журналист Майкл Трэйкос.

«Трусливый поступок Лозона. Ему повезло, что Овечкин до него не добрался», — считают болельщики, высказывавшие своё мнение в социальных сетях.

В общем, в Америке защищают Овечкина, потому что не защищать звезду такого уровня, да ещё и после подлого удара со стороны соперника просто нельзя. Ну а Лозон теперь подумает, прежде чем совершать подобные поступки. Ведь они могут отразиться не только на нём, но и на его партнёрах. Тем, кто попадёт под ярость машины по фамилии Овечкин, просто не позавидуешь.