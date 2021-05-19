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Панарин и утешительный приз лучшему бомбардиру ЧМ-2017, вопрос, после которого он сорвался

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Да пошёл он…» Панарин закипел после вопроса про утешительный приз лучшему бомбардиру ЧМ
Елена Кузнецова
Панарин и утешительный приз бомбардиру ЧМ-2017
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Вспоминаем чемпионат мира в Кёльне, где Россия выиграла бронзу, но до этого проиграла Канаде. И настроение у игроков сборной было не очень.

Россия на ЧМ-2017 в Кёльне будоражила целое море эмоций. Восторг, ощущение лёгкости и ажурности, она играла в атаке так, что хотелось смаковать каждый эпизод и петь ей оды во весь голос. Не зря наши ребята забили больше всех на том турнире (45 голов), по пути всколыхнув в памяти болельщиков воспоминания о советском хоккее. И всё же после турнира от сборной осталось двоякое впечатление — с одной стороны, их игра была как глоток свежего воздуха, с другой — ощущение недосказанности.

Календарь и состав групп ЧМ-2021

Ах, что это была за сборная! Мощнейшее усиление пришло из «Тампы» — команды, которая в последние годы всегда ходит в фаворитах на Кубок Стэнли, но именно в том сезоне сдала без Стивена Стэмкоса и пролетела мимо плей-офф. Её практически в одиночку тащил на своей могучей спине Никита Кучеров — и почти затащил же, не хватило пары очков. Именно на том ЧМ Никита дал российской прессе нашумевшее интервью, в котором жёстко прошёлся по некоторым одноклубникам.

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Для Андрея Василевского это был сезон, в котором он стал основным вратарём «молний», уже тогда было ясно, что он — один из лучших голкиперов России. В те годы раскрылся в «Тампе» и Владислав Наместников, образовавший шикарную связку с Кучеровым. Приехал и новичок «Филадельфии» Иван Проворов, который с ходу сильно заявил о себе в НХЛ.

А что за игроки были из КХЛ! Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Богдан Киселевич, Виктор Антипин. Эта сборная не испытала никаких трудностей, даже потеряв в третьем матче своего капитана Сергея Мозякина, а ближе к плей-офф из «Вашингтона» подъехали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Тот состав не был напичкан такими суперзвёздами, как Овечкин или Малкин, как в Братиславе, но это была молодая, задорная и голодная до побед команда, которая приехала очаровывать своей пленительной изящностью (пожалуй, именно по красоте то была лучшая команда России за последние годы).

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Наши непринуждённо прошли групповой раунд, проиграв только один матч — с США (там Россия трижды вела в счёте, но в итоге сама всё испортила удалениями), так же непринуждённо разбили чехов в четвертьфинале и вышли на Канаду.

И Канада с такой сборной, которая была в том году у России, не виделась слишком страшной и неприступной. И сама игра эхом вторила то же самое — наши ребята так же вдохновенно творили, а «кленовые листья» раз за разом давали шансы отличиться. Голы Кузнецова и Гусева, счёт 2:0 после второго периода — чем не заявка на победу?

В третьем периоде Канада забила на первой минуте и вцепилась в давшую слабину Россию мёртвой хваткой. И пошли удаления, и начали таять силы, и даже Василевский, весь матч стоявший на голове, уже был не в силах помочь. Обиднее всего было то, что, как и в матче с США, Россия проиграла не сопернику, а самой себе.

«Старались играть каждую смену, но бывает иногда, что ведёшь, начинаешь нервничать, отбрасываться. Полная ж… на самом деле. Втройне обидно, что вели всю игру, удаления постоянные. Поганое поражение — ведя в счёте, мы проиграли. Могли быть на коне, а оказались под конём», — сокрушался после матча Артемий Панарин.

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Поражение отправило Россию в матч за бронзу с финнами — там тоже пришлось понервничать, но медаль всё-таки взяли, закончив чемпионат мира на мажорной ноте. Неудивительно, что на том турнире лучшим бомбардиром и нападающим без вопросов признали Артемия Панарина — именно он вёл игру нашей сборной, именно из-под его клюшки выходили виртуозные передачи и рисовались дивные картины российских атак. Панарин в Берне был в огне и, когда узнал, что его заслуженный приз некоторые болельщики называют «утешительным» и «неважным», натурально закипел от негодования и такого вопроса.

«Мне просто интересно, кто это говорит. Очень злюсь в такие моменты. Если не разбираюсь, то не могу сказать. Как я могу что-то сказать? Очень недоволен. Мои близкие, родные, дедушки, бабушки обрадуются, и это не так, что даётся каждый год. В детстве мечтал. А сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что это утешительный приз? Да пошёл он», — припечатал Панарин.

Это была его первая индивидуальная награда на международном уровне — и пока что последняя. С 2017 года Панарин в сборной по разным причинам не играл.

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