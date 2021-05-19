«Да пошёл он…» Панарин закипел после вопроса про утешительный приз лучшему бомбардиру ЧМ

Вспоминаем чемпионат мира в Кёльне, где Россия выиграла бронзу, но до этого проиграла Канаде. И настроение у игроков сборной было не очень.

Россия на ЧМ-2017 в Кёльне будоражила целое море эмоций. Восторг, ощущение лёгкости и ажурности, она играла в атаке так, что хотелось смаковать каждый эпизод и петь ей оды во весь голос. Не зря наши ребята забили больше всех на том турнире (45 голов), по пути всколыхнув в памяти болельщиков воспоминания о советском хоккее. И всё же после турнира от сборной осталось двоякое впечатление — с одной стороны, их игра была как глоток свежего воздуха, с другой — ощущение недосказанности.

Ах, что это была за сборная! Мощнейшее усиление пришло из «Тампы» — команды, которая в последние годы всегда ходит в фаворитах на Кубок Стэнли, но именно в том сезоне сдала без Стивена Стэмкоса и пролетела мимо плей-офф. Её практически в одиночку тащил на своей могучей спине Никита Кучеров — и почти затащил же, не хватило пары очков. Именно на том ЧМ Никита дал российской прессе нашумевшее интервью, в котором жёстко прошёлся по некоторым одноклубникам.

Для Андрея Василевского это был сезон, в котором он стал основным вратарём «молний», уже тогда было ясно, что он — один из лучших голкиперов России. В те годы раскрылся в «Тампе» и Владислав Наместников, образовавший шикарную связку с Кучеровым. Приехал и новичок «Филадельфии» Иван Проворов, который с ходу сильно заявил о себе в НХЛ.

А что за игроки были из КХЛ! Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Богдан Киселевич, Виктор Антипин. Эта сборная не испытала никаких трудностей, даже потеряв в третьем матче своего капитана Сергея Мозякина, а ближе к плей-офф из «Вашингтона» подъехали Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Тот состав не был напичкан такими суперзвёздами, как Овечкин или Малкин, как в Братиславе, но это была молодая, задорная и голодная до побед команда, которая приехала очаровывать своей пленительной изящностью (пожалуй, именно по красоте то была лучшая команда России за последние годы).

Наши непринуждённо прошли групповой раунд, проиграв только один матч — с США (там Россия трижды вела в счёте, но в итоге сама всё испортила удалениями), так же непринуждённо разбили чехов в четвертьфинале и вышли на Канаду.

И Канада с такой сборной, которая была в том году у России, не виделась слишком страшной и неприступной. И сама игра эхом вторила то же самое — наши ребята так же вдохновенно творили, а «кленовые листья» раз за разом давали шансы отличиться. Голы Кузнецова и Гусева, счёт 2:0 после второго периода — чем не заявка на победу?

В третьем периоде Канада забила на первой минуте и вцепилась в давшую слабину Россию мёртвой хваткой. И пошли удаления, и начали таять силы, и даже Василевский, весь матч стоявший на голове, уже был не в силах помочь. Обиднее всего было то, что, как и в матче с США, Россия проиграла не сопернику, а самой себе.

«Старались играть каждую смену, но бывает иногда, что ведёшь, начинаешь нервничать, отбрасываться. Полная ж… на самом деле. Втройне обидно, что вели всю игру, удаления постоянные. Поганое поражение — ведя в счёте, мы проиграли. Могли быть на коне, а оказались под конём», — сокрушался после матча Артемий Панарин.

Поражение отправило Россию в матч за бронзу с финнами — там тоже пришлось понервничать, но медаль всё-таки взяли, закончив чемпионат мира на мажорной ноте. Неудивительно, что на том турнире лучшим бомбардиром и нападающим без вопросов признали Артемия Панарина — именно он вёл игру нашей сборной, именно из-под его клюшки выходили виртуозные передачи и рисовались дивные картины российских атак. Панарин в Берне был в огне и, когда узнал, что его заслуженный приз некоторые болельщики называют «утешительным» и «неважным», натурально закипел от негодования и такого вопроса.

«Мне просто интересно, кто это говорит. Очень злюсь в такие моменты. Если не разбираюсь, то не могу сказать. Как я могу что-то сказать? Очень недоволен. Мои близкие, родные, дедушки, бабушки обрадуются, и это не так, что даётся каждый год. В детстве мечтал. А сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что это утешительный приз? Да пошёл он», — припечатал Панарин.

Это была его первая индивидуальная награда на международном уровне — и пока что последняя. С 2017 года Панарин в сборной по разным причинам не играл.