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Что говорили после сенсационной победы Беларуси над Швецией на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Теперь победа или смерть». Белорусы довели бедных шведов до крайности на ЧМ
Егор Литавор
Что говорили после сенсационной победы Беларуси
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Игроки «Тре крунур» понимают, что с такими результатами рискуют опозориться и не выйти из группы.
Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021

Чемпионат Мира по хоккейным сенсациям 2021. Может, турнир в Риге стоит переименовать? Сборная Беларуси сотворила очередную неожиданность, обыграв шведов – 1:0. Что после матча говорили участники сего действия?

«Не того вратаря мы тренируем в минском «Динамо»

Под огонь попало минское «Динамо». За что? За то, что те редко давали играть Дэнни Тэйлору, на счету которого сегодняшний сухарь. Отметим, что в минском «Динамо» у него были очень скудные цифры: 12 матчей, 87.7% отраженных бросков.

«Игра Тэйлора? Тут не о чем говорить. Он сыграл на ноль. Он доказал, что зря его на лавке морозили. Если бы он еще больше играл в минском «Динамо», было бы еще лучше. Мы не тех тренируем в минском «Динамо», — сказал главный тренер белорусом Михаил Захаров.

Беларусь вспомнила, как побеждать шведов! Сенсации на ЧМ не заканчиваются! Беларусь вспомнила, как побеждать шведов! Сенсации на ЧМ не заканчиваются!

«Чего обманывать людей у нас слабый чемпионат страны»

На очереди был чемпионат страны. Местный журналист отметил интересный факт: единственную шайбу в матче забросило звено из внутреннего первенства. А потом спросил у Михаила Михайловича, мол, может у нас не такой и слабый чемпионат.

«Сегодня забивали парни из чемпионата Беларуси? Ну он не сильный (чемпионат – прим. «Чемпионата»). Конечно он слабый. Один гол сделали, будем говорить, что у нас сильный чемпионат? У нас слабый чемпионат, чего обманывать людей. По моему мнению, Нестеров, Лопачук и Стефанович должны играть в КХЛ, тогда забили бы две.

По твоей логике уберём команду из КХЛ и будем играть белорусским чемпионатом. Это неправильно. У казахов есть базовая команда. У нас слабый чемпионат, говорю как есть. Если мы хотим делать сильный чемпионат, у нас должно быть только шесть команд, а не четырнадцать».

Был вопрос и от федерации хоккея. На что Захаров сразу среагировал. Получилось забавно.

— А причем тут федерация хоккея?

— Сайт федерации хоккея тоже может задавать вопросы, — сказала пресс-атташе.

-Ага… Я даже не знал, что у нас такие есть.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Беларусь
0:1 Нестеров (Стефанович, Лопачук) – 40:33' (5x5)

«Теперь победа или смерть»

Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль прокомментировал второе поражение своей команды на чемпионате мира.

«Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, ещё ничего не закончилось – всё в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.

Не хватило ли удачи? Создавая моменты, ты тем самым сам создаёшь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать», — сказал хоккеист.

Поражение от белорусов довело бедных шведов до крайности, на следующий матч они выйдут с девизом «победа или смерть».

«Шайбу отдам сыну»

Форвард сборной Беларуси Герман Нестеров был доволен результатом. Ещё бы, он забросил свою первую шайбу за сборную, да еще в таком матче!

«Мой гол? Вышли на третий период сыграть строго, хорошо зацепились в зоне и Стефанович отдал пас на пустые ворота. Этот гол самый важный в моей карьере. На сегодняшний день.

Я забрал шайбу себе. От возраста не зависит. Первая шайба за сборную, победная. Я заберу и отдам сыну. Разыграть среди болельщиков? Не, отдам сыну. Может, следующую разыграем среди болельщиков.
По моему звену изменений не было, мы играли как и в предыдущей игре: попроще выйти из зоны, закрепиться в чужой, побольше бросать. В других звеньях играют большие мастера. Победа, конечна, важна, она окрыляет, вдохновляет на следующие игры. Сегодня был один коллектив, выстояли, бились до конца. Добились положительного результата.

День отдыха у нашей команды перед матчем? Тренеры не обращали внимания на это. Надо было сыграть строго, начать играть с полной отдачей. Всё получилось, выстояли. Мы смотрим на свою игру, готовимся от матча к матчу. Другие сенсации воспринимаются нейтрально. Важно, чтобы мы играли и побеждали, приносили результат для всей страны», — сказал форвард.

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