Кого Канада привезла на ЧМ? Два поражения на старте, теперь их разгромили американцы!

Нынешний чемпионат мире пестрит сенсациями, но есть и матчи с топ-вывесками. Да, сборные Канады и США на турнире представлены далеко не самыми звёздными хоккеистами, но все привыкли, что матчи между этими североамериканскими сборными проходят в увлекательной и интересной борьбе.

И Канада, и США свои первые матчи на мировом форуме проиграли. И если поражение «звёздно-полосатых» от финнов можно было спрогнозировать, то сенсационный проигрыш «кленовых листьев» сборной Латвии навсегда войдёт в историю как первая победа латвийцев над Канадой.

«Недооценки Латвии не было, знали, что это хорошая команда. Мы приехали сюда три дня назад, провели три хорошие тренировки, готовились к этому сопернику. Была равная игра, у них сильная команда, она выкладывалась на площадке и заслужила эту победу. Нам не везло с отскоками, но недооценки не было. Мы знаем Боба Хартли, он из Канады, знаем, как он тренирует. Его команда здорово провела матч и заслужила победу», — прокомментировал ту игру главный тренер канадцев Жерар Галлан.

В отчётной встрече американцы сразу столкнулись с проблемами, когда их голкипер Энтони Столарз на ровном месте получил травму и был заменён на Джейка Эттингера. Но, как стало ясно позднее, слишком уж сильно это американцам не помешало.

Уже в первом периоде все увидели привоз Кемпера. Завозился канадский голкипер с шайбой за воротами, позволив себя обокрасть, что помогло Робертсону поразить пустой створ.

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Дальше – больше. В начале второй двадцатиминутки Кленденинг подготовил бросок от синей линии и исполнил с кистей — Кемпер снова не выручил. Вскоре, после удаления Виларди, американцы с третьей попытки реализовали большинство. Мур переправил шайбу в ворота после прострела на пятак.

В концовке второго периода канадцы совершили потерю у лицевого борта, после чего Мура вывели на бросок из центра зоны — шайба залетела в дальний угол ворот. Дубль Тревора и 4:0 на табло в пользу США.

В третьем периоде главный тренер «кленовых листьев» заменил провалившего матч Кемпера на Эдина Хилла, но вряд ли это могло помочь Канаде спасти матч. Провальное выступление североамериканской команды продолжается. Кого канадцы привезли на турнир, как работали с игроками? Ответов на эти вопросы просто нет.

В третьем периоде сборная США играла грамотно по счёту, так как исход матча уже был ясен. Правда, одну шайбу номинальные хозяева всё же забросили. Кстати, свою первую на этом чемпионате мира. Прошла передача Бодена от левого борта на пятак, откуда Комтуа нанёс неотразимый бросок — шайба залетела в угол ворот. Завершена канадская голевая засуха, вот только канадцам от этого не легче.

В концовке Теннисон заметил трафик у ворот и с кистей бросил от синей линии — Хилл пустил шайбу в сетку ворот. 5:1 – с таким счётом американцы разгромили канадцев. Никак иначе, кроме как позорным, выступление «кленовых листьев» на нынешнем чемпионате мира не назовёшь.