Самсонов, Орлов и Тарасенко дали согласие на приезд в Ригу. Однако с форвардом «Сент-Луиса» не всё так просто.

У Овечкина травма, у Капризова нет визы. Зато сборной на ЧМ помогут три других игрока НХЛ

После вылета из Кубка Стэнли «Сент-Луиса» и «Вашингтона» вновь стал актуальным вопрос усиления сборной России на ЧМ-2021 из-за океана. Было понятно, что помочь национальной команде в Риге смогут только игроки тех клубов, которые слишком рано закончат путь в плей-офф, и первыми ласточками оказались как раз «блюзмены» и «столичные», имеющие в своих составах сразу семь россиян на двоих.

Правда, из этих семи потенциальных кандидатов в сборную можно было сразу смело вычёркивать трёх. У Евгения Кузнецова дисквалификация от ИИХФ, а форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и Клим Костин изначально не входили в сферу интересов национальной команды. Оставались голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин с Владимиром Тарасенко, чьё ближайшее будущее сегодняшним утром интересовало всю хоккейную общественность.

И из стана сборной России довольно быстро пришли новости. Главная из них — Александр Овечкин всё-таки не приедет в столицу Латвии. Как сообщает пресс-служба ФХР, дело в большом количестве повреждений, полученных лидером «Вашингтона» в регулярке и плей-офф. Действительно, этот сезон для Овечкина, увы, получился уникально травматичным.

Зато Тарасенко, Орлова и Самсонова в Риге ждут. Все трое получили вызов и дали согласие на участие в чемпионате мира, и сейчас ФХР прорабатывает детали перелёта хоккеистов в столицу Латвии.

Напомним, сборная России держала в заявке три свободных места, два из которых точно оставляла под голкипера и форварда. Эти позиции и призваны закрыть Самсонов с Тарасенко. Для Ильи это может быть дебют на взрослых чемпионатах мира, ранее он выступал за страну только на ЮЧМ и МЧМ. Правда, насколько Самсонов сейчас сильнее того же Самонова — вопрос крайне дискуссионный, к тому же Илья вряд ли успеет размяться в матчах группового этапа перед плей-офф. В любом случае с приездом голкипера «Вашингтона» вратарская проблема у сборной России не разрешится сама собой.

Тарасенко — это, конечно, потенциальное усиление для национальной команды. Но, надо отметить, пока нет никаких гарантий, что Владимир доберётся до Риги. У него за плечами непростой период, связанный с долгим восстановлением после травмы. Перед самым плей-офф НХЛ Тарасенко снова угодил в лазарет, а после вылета из Кубка Стэнли Владимир заявил журналистам, что у него есть проблемы с пахом и нужно время, чтобы всё зажило. На вызов от ФХР форвард ответил согласием, но будет неудивительно, если он всё-таки пропустит ЧМ по медицинским показателям.

Новость по теме Скорее всего, Владимир Тарасенко не сыграет на чемпионате мира 2021 года за сборную России

Решили позвать в сборную России и защитника Дмитрия Орлова. При этом у нашей команды нет проблем с комплектованием линии обороны: в обойме находятся семь защитников, плюс вне заявки до сих пор остаются Алексей Марченко и Никита Нестеров. Куда ещё Орлов десятым дефом? Видимо, тренерский штаб считает, что Дмитрий сейчас попросту сильнее коллег по амплуа и его помощь сборной необходима.

Итак, Орлов и Самсонов должны добраться до Риги и успеть помочь России в последних матчах группового этапа или уже в плей-офф. По Тарасенко вопрос пока открыт, но если и Владимир приедет в столицу Латвии, то заявка нашей сборной (28 хоккеистов) будет закрыта полностью. На вероятный приезд Кирилла Капризова, чья «Миннесота» тоже стоит на грани вылета из плей-офф НХЛ, в ФХР рассчитывать не стали, и на то есть объективные причины — у форварда нет шенгенской визы.