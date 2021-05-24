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Овечкин и сборная России, сыграет ли капитан «Вашингтона» на чемпионате мира 2021, онлайн

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Приедет ли Овечкин в сборную России на чемпионат мира 2021? LIVE
Лев Лукин
Овечкин может приехать в сборную России на ЧМ-2021
Комментарии
Главный вопрос после вылета «Вашингтона» из плей-офф Кубка Стэнли.
Турнирная таблица чемпионата мира 2021
Расписание игр сборной России на чемпионате мира 2021

«Вашингтон» закончил своё выступление в плей-офф НХЛ. «Столичные» выиграли у «Бостона» первый матч серии, но затем потерпели четыре поражения подряд. Капитан и лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин стал одним из лучших бомбардиров и снайперов своей команды, в этих пяти встречах он набрал 4 (2+2) очка, а также отметился несколькими сокрушительными силовыми приёмами, но всё это не помогло «Вашингтону».

Овечкин провёл на льду почти полматча, но не спас «Вашингтон». Ждём его в сборной на ЧМ? Овечкин провёл на льду почти полматча, но не спас «Вашингтон». Ждём его в сборной на ЧМ?

Главный вопрос для российских болельщиков после вылета «столичных» — приедет ли Овечкин в сборную России на ЧМ-2021? В прошлые годы можно бы было не сомневаться, что тренерский штаб вызовет Александра, а тот с удовольствием примчится на помощь национальной команде в любую точку мира. Но сейчас ситуация иная. Во-первых, по прилёту в Ригу Овечкину в соответствии с протоколами безопасности ЧМ придётся отсидеть три дня на карантине, а затем ещё столько же времени тренироваться отдельно от команды. Согласится ли Ови сидеть в «пузыре» после тяжёлого сезона без гарантий, что он вообще сыграет в Риге? Во-вторых, у Овечкина закончился контракт с «Вашингтоном», новый он подписывать не спешит, и этот фактор тоже может повлиять на решение Александра. Всё-таки без действующего договора с клубом немногие хоккеисты решаются играть на международных турнирах.

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Когда Овечкин может присоединиться к сборной России на ЧМ-2021
Live Александр Рожков

Вопрос по игрокам «Вашингтона» решается прямо сейчас. Ждёт новостей от сборной России. И не исключено, что Тарасенко всё-таки сыграет на ЧМ.

08:20 Александр Рожков

Перед началом чемпионата мира штаб сборной России говорил о двух местах для игроков НХЛ (вратарь и нападающий), но не будем забывать, что на данный момент в заявке нашей команды значатся только 24 хоккеиста. Ещё четыре места свободны. Поэтому усиление из-за океана может быть более серьёзным. Это вратарь (уже свободен Самсонов, скоро должен освободиться Бобровский и есть ещё вариант с Сорокиным) и Овечкин, Гусев, Капризов («Флорида» и «Миннесота» проигрывают в своих сериях 1-3 и играют завтра). А ведь ещё появились проблемы у «Каролины», где играет Андрей Свечников. Если нужно усиление защитной линии, то нет лучше кандидата, чем Дмитрий Орлов. Вариантов очень много.

Сетка плей-офф и календарь игр Кубка Стэнли
08:10 Александр Рожков

Другой российский хоккеист Владимир Тарасенко, скорее всего, не сможет помочь сборной России на ЧМ.

«У меня проблема с пахом, и нужно время, чтобы всё зажило. Спасибо медицинскому персоналу за то, что я смог выходить на лёд», — сказал Тарасенко на пресс-конференции после поражения в четвёртом матче серии с «Колорадо».

07:51 Александр Рожков

Последний раз Овечкин играл на ЧМ в 2019 в Братиславе. Тогда он провёл 10 матчей, в которых набрал три (2+1) очка. Всего на счету форварда 69 матчей на чемпионатах мира и 54 (29+25) очков.

На мировых первенствах у Овечкина — три золота, два серебра и четыре бронзы.

07:32 Александр Рожков

Кто из наших игроков НХЛ чаще всего приезжал на чемпионат мира из-за океана:

Овечкин – 11 раз
Ковальчук – 10
Яшин – 8
Малкин, Афиногенов, Анисимов – 6
Кулёмин, Дацюк – 5

Овечкин — абсолютный лидер. Кто из наших энхаэловцев чаще всего играл на ЧМ Овечкин — абсолютный лидер. Кто из наших энхаэловцев чаще всего играл на ЧМ
07:18 Лев Лукин

А как вы считаете, нужен ли вообще Овечкин сборной России на ЧМ-2021?

07:15 Лев Лукин

В случае приезда на ЧМ Овечкин сможет взять номер «8», под которым традиционно играет за «Вашингтон Кэпиталз» и сборную России. Сейчас под этим номером в составе российской команды играет нападающий Иван Морозов.

«Передача игрового номера от одного хоккеиста другому по ходу турнира допускается правилами», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ИИХФ.

07:12 Лев Лукин

Когда Овечкин может присоединиться к сборной России на ЧМ-2021

Сразу же даём расклад, когда мы сможем увидеть Овечкина на ЧМ-2021. Александр сможет приехать в сборную не раньше вторника, а попасть в состав не раньше 30 мая, то есть накануне предпоследнего матча России в группе со Швецией. Заканчиваем 1 июня игрой с Беларусью, а дальше уже четвертьфиналы.

Если «Вашингтон» вылетит, Овечкин вряд ли приедет на ЧМ. Его номер «8» уже занят в сборной Если «Вашингтон» вылетит, Овечкин вряд ли приедет на ЧМ. Его номер «8» уже занят в сборной
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