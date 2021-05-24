Приедет ли Овечкин в сборную России на чемпионат мира 2021? LIVE

«Вашингтон» закончил своё выступление в плей-офф НХЛ. «Столичные» выиграли у «Бостона» первый матч серии, но затем потерпели четыре поражения подряд. Капитан и лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин стал одним из лучших бомбардиров и снайперов своей команды, в этих пяти встречах он набрал 4 (2+2) очка, а также отметился несколькими сокрушительными силовыми приёмами, но всё это не помогло «Вашингтону».

Главный вопрос для российских болельщиков после вылета «столичных» — приедет ли Овечкин в сборную России на ЧМ-2021? В прошлые годы можно бы было не сомневаться, что тренерский штаб вызовет Александра, а тот с удовольствием примчится на помощь национальной команде в любую точку мира. Но сейчас ситуация иная. Во-первых, по прилёту в Ригу Овечкину в соответствии с протоколами безопасности ЧМ придётся отсидеть три дня на карантине, а затем ещё столько же времени тренироваться отдельно от команды. Согласится ли Ови сидеть в «пузыре» после тяжёлого сезона без гарантий, что он вообще сыграет в Риге? Во-вторых, у Овечкина закончился контракт с «Вашингтоном», новый он подписывать не спешит, и этот фактор тоже может повлиять на решение Александра. Всё-таки без действующего договора с клубом немногие хоккеисты решаются играть на международных турнирах.