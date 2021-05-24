Приедет ли Овечкин в сборную России на чемпионат мира 2021? LIVE

«Вашингтон» закончил своё выступление в плей-офф НХЛ. «Столичные» выиграли у «Бостона» первый матч серии, но затем потерпели четыре поражения подряд. Капитан и лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин стал одним из лучших бомбардиров и снайперов своей команды, в этих пяти встречах он набрал 4 (2+2) очка, а также отметился несколькими сокрушительными силовыми приёмами, но всё это не помогло «Вашингтону».
Главный вопрос для российских болельщиков после вылета «столичных» — приедет ли Овечкин в сборную России на ЧМ-2021? В прошлые годы можно бы было не сомневаться, что тренерский штаб вызовет Александра, а тот с удовольствием примчится на помощь национальной команде в любую точку мира. Но сейчас ситуация иная. Во-первых, по прилёту в Ригу Овечкину в соответствии с протоколами безопасности ЧМ придётся отсидеть три дня на карантине, а затем ещё столько же времени тренироваться отдельно от команды. Согласится ли Ови сидеть в «пузыре» после тяжёлого сезона без гарантий, что он вообще сыграет в Риге? Во-вторых, у Овечкина закончился контракт с «Вашингтоном», новый он подписывать не спешит, и этот фактор тоже может повлиять на решение Александра. Всё-таки без действующего договора с клубом немногие хоккеисты решаются играть на международных турнирах.
Вопрос по игрокам «Вашингтона» решается прямо сейчас. Ждёт новостей от сборной России. И не исключено, что Тарасенко всё-таки сыграет на ЧМ.
Перед началом чемпионата мира штаб сборной России говорил о двух местах для игроков НХЛ (вратарь и нападающий), но не будем забывать, что на данный момент в заявке нашей команды значатся только 24 хоккеиста. Ещё четыре места свободны. Поэтому усиление из-за океана может быть более серьёзным. Это вратарь (уже свободен Самсонов, скоро должен освободиться Бобровский и есть ещё вариант с Сорокиным) и Овечкин, Гусев, Капризов («Флорида» и «Миннесота» проигрывают в своих сериях 1-3 и играют завтра). А ведь ещё появились проблемы у «Каролины», где играет Андрей Свечников. Если нужно усиление защитной линии, то нет лучше кандидата, чем Дмитрий Орлов. Вариантов очень много.
Другой российский хоккеист Владимир Тарасенко, скорее всего, не сможет помочь сборной России на ЧМ.
«У меня проблема с пахом, и нужно время, чтобы всё зажило. Спасибо медицинскому персоналу за то, что я смог выходить на лёд», — сказал Тарасенко на пресс-конференции после поражения в четвёртом матче серии с «Колорадо».
Последний раз Овечкин играл на ЧМ в 2019 в Братиславе. Тогда он провёл 10 матчей, в которых набрал три (2+1) очка. Всего на счету форварда 69 матчей на чемпионатах мира и 54 (29+25) очков.
На мировых первенствах у Овечкина — три золота, два серебра и четыре бронзы.
Кто из наших игроков НХЛ чаще всего приезжал на чемпионат мира из-за океана:
Овечкин – 11 раз
Ковальчук – 10
Яшин – 8
Малкин, Афиногенов, Анисимов – 6
Кулёмин, Дацюк – 5
А как вы считаете, нужен ли вообще Овечкин сборной России на ЧМ-2021?
В случае приезда на ЧМ Овечкин сможет взять номер «8», под которым традиционно играет за «Вашингтон Кэпиталз» и сборную России. Сейчас под этим номером в составе российской команды играет нападающий Иван Морозов.
«Передача игрового номера от одного хоккеиста другому по ходу турнира допускается правилами», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ИИХФ.
Когда Овечкин может присоединиться к сборной России на ЧМ-2021
Сразу же даём расклад, когда мы сможем увидеть Овечкина на ЧМ-2021. Александр сможет приехать в сборную не раньше вторника, а попасть в состав не раньше 30 мая, то есть накануне предпоследнего матча России в группе со Швецией. Заканчиваем 1 июня игрой с Беларусью, а дальше уже четвертьфиналы.
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