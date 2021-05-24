Белорусы были в шаге от очередной сенсации. Игра с чехами закончилась лишь в овертайме

Нынешний ЧМ не перестает удивлять нас. Каждый день случается какая-нибудь сенсация. Вообще положение команд в турнирной таблице удивляет, не каждый хоккейный любитель ожидал увидеть Канаду, Швецию и Чехию вне зоны плей-офф. У последних была прекрасная возможность исправить ситуацию в матче против Беларуси.



В своём прошлом матче белорусы обыграли шведов — 1:0. Эта победа стала исторической для подопечных Михаила Захарова: до этого дня сборная Беларуси никогда не обыгрывала Швецию в рамках ЧМ. Если брать всю историю, то это второй случай: все же помнят Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк Сити?

«Это победа важна для нас. Настраиваемся на каждую команду одинаково, каждый бился друг за друга, за команду. Нам надо было реабилитироваться после поражения. Сегодня у нас всё получилось, все молодцы.



Дебют на ЧМ? В целом хотелось бы лучше сыграть, ещё пока не освоился со временем после перелёта, думаю, буду добавлять и становиться лучше.



Завтра играем против чехов? Не должно быть никаких отмазок, все в равных условиях. Нужно хорошо отдохнуть и завтра выходить биться», — сказал форвард сборной Беларуси Алексей Протас после победы над шведами. Удалось ли его команде хорошо отдохнуть перед чехами?

Прошедшие сутки стали насыщенными для белорусов, затронуло и хоккей. Так, мэр Риги и министр иностранных дел заменили государственный флаг Беларуси на оппозиционный на флагштоке в центре Риги. Помимо этого, около автобуса сборной прошёл пикет болельщиков с оппозиционной символикой. В Федерации хоккея Беларуси выразили обеспокоенность касаемо этих случаев. А чуть ранее экс-президент Эстонии призвал и вовсе исключить сборную Беларуси из числа участников мирового первенства.

Что касается чехов, то у них с новостной повесткой куда спокойнее. Помимо этого, у команды был дополнительный день отдыха, в отличие от соперника. После поражений в принципиальных матчах россиянам и швейцарцам сборная Чехии была обязана брать очки в матче против белорусов.

Первый период прошёл под полную диктовку номинальных хозяев. Чехи перебросали соперника больше, чем в три раза: статисты записали 19 бросков у Чехии и только шесть — у белорусов. Однако ни одной из команд не удалось открыть счёт. Отметим надёжную игру молодого белорусского голкипера Алексея Колосова, для которого этот вечер стал дебютным на чемпионатах мира.

Вторая треть прошла куда бодрее. Сначала белорусы открыли счёт усилиями Егора Шаранговича. Капитан сборной реализовал свой момент после контратаки.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Но чехи достаточно быстро отыгрались и вышли вперёд. В обоих случаях постарался хорошо знакомый болельщикам КХЛ Ян Коварж: сначала он подставил клюшку, а во втором случае грамотно сыграл на пятачке.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В третьем периоде белорусам необходимо было отыгрываться. Подопечные Захарова пытались идти вперёд, и им удалось сравнять счёт. Защитник минского «Динамо» Владислав Ерёменко попал в самую крестовину! Этот гол стал для него первым за сборную на ЧМ. В итоге игра перешла в овертайм, где точку в матче поставил нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

А ведь вторая сенсационная победа белорусов была так близка… Так или иначе, этот балл в таблице для подопечных Захарова лишним точно не будет.