«Внезапно русские заиграли по-русски». Что пишут в Швейцарии о поражении своей сборной

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии на чемпионате мира по хоккею — 2021. Решающими стали две минуты в третьем периоде в исполнении великолепного Сергея Толчинского. Швейцарские СМИ расстроены поражением и считают, что больше половины матча их команда наигрывала хотя бы на одно очко, но ключевыми стали индивидуальные ошибки их игроков и мастерство русских.

«Русские остаются непобедимыми для Швейцарии. Наша сборная делала много правильных вещей, но затем допускала ключевые ошибки, так что первой победы над Россией с 2000 года и в этот раз не получилось.

Наша сборная взяла сильный старт, но этого было недостаточно, чтобы открыть счёт. Наш шпион Курашёв, который в детстве мечтал играть за сборную России, попал в штангу в большинстве.

Счёт открыли русские в своём большинстве, Бурдасов продавил Лукаса Фрика и легко переиграл Рето Берру. Чтобы сравнять счёт, понадобился великолепный пас от Амбюля на пятачок Хиширу. Но вскоре Россия снова повела. Гайссер сделал подножку Толчинскому, повалил его на лёд, но он всё равно сумел послать шайбу на пятачок, откуда забил Карнаухов. Обидно. Русские быстро удвоили преимущество, когда Зигенталер поскользнулся и упал, пытаясь перехватить шайбу. Толчинский разобрался с Беррой. Фишер снял вратаря, но вшестером швейцарцы не смогли сделать большего, кроме броска Курашёва в штангу.

Чёрная серия Швейцарии против России на чемпионатах мира не заканчивается. С 2000 года мы ждём победу над сборной России, но времени переживать об этом нет. Завтра матч с Беларусью, Швейцарии нужны ещё очки, чтобы оформить путёвку в четвертьфинал», — пишет The Blick.

«Внезапно русские заиграли по-русски»

«Швейцарцы провалились в самом конце. За девять минут до конца счёт был 1:1, но в итоге Швейцария проиграла 1:4. Внезапно русские заиграли по-русски, Сергей Толчинский сотворил магию за 132 секунды. Сначала он упал на попу и одной рукой отдал передачу на гол Карнаухову. Затем воспользовался падением Зигенталера и забил прекрасный гол после сольного прохода. Россия повела 3:1 за семь минут до конца. Уже была забыта шайба Нико Хишира, который сравнял счёт после великолепной — тоже «русской» — передачи Амбюля не глядя через всю зону.

Турбулентная концовка эмоционального матча, напоминавшего американские горки, и горькое поражение Швейцарии. Больше половины матча команда Фишера смотрелась здорово и шла как минимум к одному заслуженному очку.

Удаление Лёффеля за выброс шайбы изменило ход игры. Россия не слишком хорошо провела большинство, но Бурдасов забил прямо перед его окончанием. С этого момента соперник играл всё лучше и увереннее.

Швейцарцам понадобилась пара смен, чтобы приспособиться к давлению сборной России, но потом они смогли противостоять сопернику на равных. И делали это не только за счёт обороны и разрушения атак. Они даже больше владели шайбой в середине игры, провели несколько хороших атак. Удивительно, как быстро они проходили среднюю зону в большинстве, заходили в зону соперника с контролем шайбы. Навряд ли это входило в планы России на игру.

Швейцарское большинство — лучшее на турнире — тоже доставляло проблемы россиянам, но не смогло забить. Тем не менее швейцарцы смогли более 30 минут играть на равных с физически более крепким соперником. У России всего четыре защитника и один нападающий из НХЛ и 17 дебютантов турнира. Но благодаря нескольким топ-игрокам СКА их сборную нельзя назвать командой ноунеймов», — пишет Tages Anzeiger.

«Голы Карнаухова и Толчинского остудили пыл швейцарцев»

«Швейцария потерпела второе поражение на чемпионате мира в Риге. Сначала были 0:7 со Швецией и теперь 1:4 с Россией. О последнем поражении можно жалеть — сборная России знала, как наказывать за ошибки и обмануть Рето Берру, который сегодня очень хорошо играл. Это поражение не должно повлиять на выход Швейцарии в четвертьфинал — надо набрать три или четыре очка в следующих двух матчах. Но первое место, вероятно, уже не потеряно», — пишет RTS.

«Последнее слово осталось за Россией. Бурдасов открыл счёт, воспользовавшись замешательством Лукаса Фрика, но невероятно динамичная Швейцария была в отличной форме и всё равно продолжала доминировать по игре. Сравнял счёт Хишир, не оставив шансов вратарю соперника, но его гол не придал импульс команде, которая пропустила дважды за 132 секунды. Голы Карнаухова и Толчинского остудили пыл сборной Швейцарии», — пишет lematin.ch.