«Это легально вообще?» Одной рукой, сидя на льду — гениальная передача Толчинского

Матч сборной России со Швейцарией имел гораздо большее значение, чем обычно. Во-первых, команда Патрика Фишера к пятому матчу расположилась на первом месте в группе В, во-вторых, собрали отличную команду с хорошим усилением из НХЛ и в Риге играют со всеми на равных, излучают уверенность в себе, как и подобает фаворитам.

Лёгкой прогулкой матч не стал — и вратарь Рето Берра действовал надёжно, парируя один бросок за другим, а там, где не справлялся, подчищали защитники. И в меньшинстве нашей команде пришлось несколько раз выстоять, причём именно что выстоять — швейцарцы запирали россиян на все две минуты и заставляли прижиматься к воротам. В этом, кстати, не должно быть ничего постыдного — лишнего на этом турнире «крестоносцы» реализуют на раз-два.

Зато своё первое же большинство сборная России реализовала — Антон Бурдасов открыл счёт во втором периоде после слаломного прохода. Правда, в третьем периоде стало тревожно — Амбюль выдал пас-конфетку на Нико Хишира, который не оставил шансов Александру Самонову.

И тут наступило время Сергея Толчинского. Швейцарский защитник сунул клюшку ему в коньки и свалил с ног — россиянина это не смутило, он и сидя на льду одну рукой исполнил шикарную передачу на пятачок, прямо под бросок Павлу Карнаухову.

«2:1, это Карнаухов, но посмотрите просто, что творит эмвипи Толчинский! Это легально вообще?» — отреагировал «твиттер» ФХР.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Это ещё не всё — спустя две минуты Толчинский получил передачу в отрыв, включил ноги, объехал защитника и мастерски разобрался с Беррой в ближнем бою. Это был нокаут — швейцарцы от таких зажигательных двух минут в исполнении нашей «десятки» уже не оправились. Финальную точку поставил тоже Сергей, оформив дубль в пустые ворота.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

«2:1, 3:1! Две минуты ТОЛЧИНСКОГО! Сначала даёт пас Карнаухову, сидя на льду — одной рукой. А следом перепрыгивает швейцарца и с неудобной поднимает шайбу под перекладину! Просто обычный день в офисе», — написали в «твиттере» ФХР.