«Если сборная выполняет задание, соперник трещит по швам». Что говорят о победе России

Сборная России со счётом 4:1 обыграла швейцарцев на чемпионате мира в Риге и возглавила группу A. После встречи на вопросы журналистов ответили главный тренер россиян Валерий Брагин, а также хоккеисты Сергей Толчинский и Павел Карнаухов. Своё экспертное мнение высказал и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Про разговоры о золоте ЧМ

«Разговоры о золоте чемпионата мира преждевременны. Мы играем каждый матч, готовимся к следующей игре. Делаем шаг за шагом, а дальше посмотрим на конечный результат. Два дня паузы, тяжеловато входили, но самое главное – 30 блокированных бросков. За счёт полной самоотдачи и грамотной тактической игры пришёл результат», — считает главный тренер россиян Валерий Брагин.

Про Толчинского, Самонова и Бобровского

«Толчинский всегда был в расширенном листе, мы следили за ним, личные беседы до вызова были. Мы всегда на него рассчитывали, поэтому он в сборной и играет. Второй и третий гол – определяющие. Хороший третий период со стороны Сергея, надеюсь, он продолжит в том же духе. В эпизоде с пасом сидя он правильно сыграл, залез в глубину, в палении отдал, большой плюс для него. Хороший гол в итоге забили.

Всё зависит от подготовки, как мы хотим построить отдельный матч. Бобровский приехал, он на карантине, потренируется и посмотрим на него. Сергей заряжен, приехал с хорошими глазами. Посмотрим дальше, как сложится. Самонов провёл две классных игры. Хорошо, когда есть ещё и Бобровский, будем выбирать», — заявил Брагин.

Про тех, кто готов сыграть со шведами

«Орлов и Тарасенко будут играть, Григоренко тоже входит в список, Зуб тоже, надеемся. Кто выпадет из состава – будем думать и анализировать», — сказал Брагин.

«Не так сложно, как вы думаете. Махнул по шайбе, и всё»

Нападающий Сергей Толчинский прокомментировал свою передачу в падении на Павла Карнаухов, после которой тот забил гол.

«Моя передача в падении? Мне больше ничего не оставалось делать в том эпизоде, я знал, что Паша едет на пятак и мне удалось шайбу туда откинуть. Хорошо, что он здорово владеет коньками и клюшкой. Уже второй пас в падении на ЧМ? С датчанами не я отдавал на Барабанова, там защитник выбил, хотя я старался сделать вид, что это я (смеётся). На самом деле, всё это не так сложно, как вы думаете, клюшкой махнул по шайбе, и всё. Повторюсь, это был единственный вариант доставить шайбу на пятак.

Оставалось 10 минут играть, и любой бы гол мог стать переломным. Хорошо, что его забили мы. После шайбы Карнаухова мы начали играть по счёту, немножко от обороны, они ошиблись, и мы этим воспользовались.

С каждой игрой чувствую себя лучше и лучше. Матчи — это самые лучшие тренировки. Первую игру провёл на эмоциях, во второй в глазах темнело. Сегодня было всё хорошо, надеюсь, что будет ещё лучше».

«Тяжёлая игра, но Россия воспользовалась ошибками Швейцарии»

Нападающий сборной России Павел Карнаухов подвёл итог встречи со швейцарцами.

«Мой победный гол? Вошли в зону без потерь, я ехал на ворота, ждал передачи на пятак, так и произошло. Хорошо, что забили гол. Швейцария — хорошая команда, мастеровитые ребята, скоростные. Нам было нелегко, была тяжёлая игра, но мы воспользовались их ошибками.

Вратарь — половина команды. Когда он хорошо играет, нам легче играть. Мы подсознательно понимаем, что на последнем рубеже человек кураж поймал. Но у нас всё довольно-таки слаженно, мы стараемся каждую игру улучшать этот компонент».

«Наши ребята смотрелись здорово, хорошо и уверенно! Просто красавцы!»

Экспертное мнение после победы россиян высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Наши ребята смотрелись здорово, хорошо и уверенно! Просто красавцы! И это у нас ещё не самый сильный состав. Этот тот самый хоккей, который хотят видеть от нашей сборной. Все ребята чётко выполняют задание, ответственно играют в обороне, подбирали подборы. Моменты у наших ворот всегда будут, но Самонов сыграл прекрасно. С выходом из зоны всё было в порядке. С некоторыми командами застревали, но в этом матче претензий нет. Показательная игра от сборной Брагина.

Защитники показали себя очень уверено, было много отскоков, и они всё подчищали. У нас пошла химия между защитниками и Самоновым. Посмотрим, что покажет на этот счёт Бобровский.

Наша сборная показала командную игру уже с Данией, сегодня всё это было закреплено против сильного соперника. Если мы выполняем задание, то какая бы команда против не была – она трещит по швам».