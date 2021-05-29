«Дима всегда был с головой». Мощный рывок Воронкова от ЮХЛ в Ангарске до сборной России

Во взрослой сборной России по хоккею вовсе не обязательно должны играть только звёзды или опытные игроки — там находится место и для молодёжи, причём далеко не символическое. Недавно мы рассказывали, как в национальную команду на ЧМ-2021 попал 21-летний Иван Морозов, а сейчас время представить самого юного российского хоккеиста на турнире в Риге Дмитрия Воронкова. Ему всего 20 лет, и ещё полтора года назад о нём мало кто слышал. Сегодня же его фамилия на слуху в КХЛ, а на чемпионате мира он уже помогает сборной России добывать важные победы. О том, как Дмитрию удалось пройти путь от ЮХЛ до чемпионата мира — в специальном проекте «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики».

в «Инстаграме». Чемпионат мира по хоккею — время, когда вся страна с замиранием сердца следит за играми нашей сборной и становится с ней одним целым. Мы поддерживаем парней от первой до последней минуты матча, разделяем с ними сложности и радуемся их победам вместе с «Балтикой 7 Безалкогольное». Стань частью национальной команды, узнавай последние новости и выигрывай крутые призы от сборной России в сообществе «Балтики» во «ВКонтакте»

«Воронков был на голову выше всех в плане игры»

Дмитрий Воронков родился 10 сентября 2000 года в Ангарске, где затем и начал заниматься хоккеем в школе местного «Ермака». Уже в юниорском возрасте будущий игрок сборной России выделялся среди сверстников. «Он всегда был в хоккее, много работал. Дима всегда был с головой, так что для меня нет ничего неожиданного в том, чего он добился. Я в 12 лет уехал играть в другой город, и, когда выходили против «Ермака», Воронков был на голову выше всех в плане игры», — рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу» друг и бывший одноклубник Воронкова по «Ермаку» Никита Скориков.

Уже в 15 лет Дмитрий дебютировал в ЮХЛ и сразу стал одним из лучших бомбардиров и снайперов юниорской команды «Ермака». Но его игру отличала даже не результативность, а умение и желание идти в силовую борьбу, «копать» пятачок, использовать свои габариты. В детском хоккее это редкость.

В сезоне-2017/2018 Воронков дебютировал в составе родного клуба в чемпионате ВХЛ. 17-летний форвард получал немного игрового времени, не набирал очки и не забрасывал шайбы, но так бесстрашно «рубился» в силовой со взрослыми мужиками, что привлёк к себе внимание скаутов «Ак Барса». Уже летом 2018-го Дмитрий поехал в Казань. «Мне позвонил агент и предложил приехать в тренировочный лагерь на просмотр. «Ермак» меня удерживать не стал, пожелал доброго пути и дальнейшего роста», — рассказывал Воронков.

Фото: fhr.ru

Счастливая встреча с Квартальновым в «Ак Барсе»

Просмотр завершился удачно для нападающего, он остался в системе казанской команды. Начал играть в МХЛ за «Ирбис», но очень быстро поднялся на следующую ступень — клуб ВХЛ «Барс». На этом уровне Воронков вновь проявил себя настоящим бойцом, отважным парнем, который ничего не боится на площадке и умеет набирать очки. Ребята такого плана всегда нравились Зинэтуле Билялетдинову, тогдашнему тренеру «Ак Барса», и под конец сезона он решил поднять 18-летнего Воронкова в главную команду. Дмитрий тогда сыграл три матча в регулярке и ещё один — в плей-офф КХЛ. А ведь ещё год назад он выступал за «Ермак» в юниорской лиге!

Мощный взлёт, но дальше стало только лучше, так как «Ак Барс» возглавил Дмитрий Квартальнов. Признанный мастер по работе с молодёжью уже никуда не отпускал Воронкова из главной команды системы, прокачивая его навыки и расширяя грани таланта. Возможно, именно благодаря работе с Квартальновым в карьере Воронкова, наконец, появилась сборная России.

Серебро МЧМ, прорыв в «Ак Барсе» и заслуженный вызов на ЧМ

Дмитрий не получал вызов в национальные команды на юниорском уровне, однако в молодёжку на МЧМ-2020 Валерий Брагин просто не мог не взять нападающего, который вовсю осваивался в составе топ-клуба КХЛ. Дебютный турнир в свитере сборной России Воронков провёл на высоком уровне. Набрал 7 (3+4) очков в семи матчах и выиграл серебряные медали, став одним из лучших наших игроков на чемпионате.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Этот турнир ещё больше добавил уверенности молодому нападающему, и уже в следующем сезоне при поддержке Квартальнова он стал настоящим лидером «Ак Барса». В двадцать лет! Это стало понятно в решающий момент сезона, в плей-офф, который Воронков провёл просто шикарно. Он набрал 10 (6+4) очков в пятнадцати матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером своей команды, а в финале конференции с «Авангардом» именно Дмитрий возглавил сопротивление будущему чемпиону, забросив четыре шайбы за серию.

Как после такого было не взять Воронкова на чемпионат мира? Да, парню лишь 20 лет, но бьётся и выкладывается он на льду за троих, и Валерий Брагин оценил это по достоинству. Тренер посмотрел на Дмитрия ещё на Кубке Первого канала, где форвард отличился дублем в матче с финнами, и на играх в Чехии, а затем включил в окончательную заявку на ЧМ.

В Риге Воронков играет в специальной маске, защищающей всё лицо. Это последствия травмы, полученной во время плей-офф КХЛ: Дмитрий самоотверженно заблокировал один из бросков собственной челюстью. После окончания сезона в Казани были уверены, что Воронков не поможет сборной на ЧМ, однако он не только приехал, но и с ходу стал приносить пользу. Например, в игре с чехами именно он заставил ошибиться соперника фирменным агрессивным прессингом в эпизоде с третьим голом России в исполнении Барабанова.

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

В матче с британцами Воронков тоже помог отличиться своему партнёру — в меньшинстве ассистировал на гол Михаилу Григоренко, а датчанам забросил свою первую шайбу на чемпионате мира. Всего в 4 матчах Дмитрий набрал 4 (1+3) очка, у него лучший показатель полезности среди наших нападающих на текущий момент. 20-летний хоккеист уже доказал, что ставка на молодёжь во взрослой команде вполне оправдана.