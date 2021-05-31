Капризову предлагают $ 64 млн на 8 лет. Но скоро Кирилл сможет просить контракт пожирнее?

Кирилл Капризов покорил НХЛ с первой попытки. Российский нападающий попал в сильнейшую лигу мира в 23 года и оправдал все чаяния «Миннесоты», которая давно ждала новокузнечанина как спасителя. В первый год Капризов не привёл «дикарей» к Кубку Стэнли, зато в разы поднял интерес к команде в Миннеаполисе, США, России да и во всём мире, переписав все рекорды для новичков франшизы и став лучшим бомбардиром и снайпером сезона в составе «Уайлд».

Капризов мощно выступил и в российском срезе хоккеистов НХЛ — из соотечественников Кирилла только Панарин набрал больше очков в регулярке. Нет сомнений, что новичок «Миннесоты», как и Артемий пятью годами ранее, заслуженно заберёт «Колдер Трофи». У Капризова просто нет конкурентов, ведь он не только хорошо вписался в команду в свой первый сезон, но и стал её центром — как игровым, так и медийным.

И разумеется, что «Миннесота» прямо сейчас хочет закрепить эту роль за Кириллом новым контрактом. Прошлый год Капризов играл по соглашению новичка, сейчас наступает время для серьёзных денег, к тому же товар лицом россиянин уже показал.

Если верить сообщению The Athletic, то «Уайлд» уже предложили Капризову новый договор. Отмечается, что россиянин может заключить контракт на восемь лет, а его годовая зарплата составит более $ 8 млн.

Новость по теме «Миннесота» предложила Капризову контракт на восемь лет

Очевидно, в «Миннесоте» уже после первого года Капризова в НХЛ всё поняли — этому парню не нужно много времени, чтобы адаптироваться, он готов тащить сразу. Поэтому понятно стремление «Уайлд» забронировать Кирилла за собой на весь праймовый возраст (через восемь лет ему будет 32 года), сделать его самым высокооплачиваемым хоккеистом команды, а затем уже строить вокруг россиянина команду для больших побед: омолаживать защиту, искать вратарей, подбирать к Капризову центральных форвардов…

Возможно, это слегка рискованный шаг для «дикарей», ведь Кирилл провёл пока лишь один сезон в Америке, и это был весьма необычный в плане календаря и соперников сезон. С другой стороны, у «Уайлд» нет никаких причин не верить в дальнейший прогресс Капризова, ведь россиянин нигде не проваливался в течение своей карьеры. Его уже не нужно проверять! Этот парень готов становиться большой звездой НХЛ, так что долгосрочное предложение клуба абсолютно логично.

Но тот факт, что потолок Капризова пока никому не известен, осознаёт не только клуб, стремящийся решить проблему лидера на восемь лет вперёд, но и агент Кирилла Пол Теофанос. The Athletic утверждает, что, по мнению Теофаноса, Капризову сейчас будет лучше заключить краткосрочный контракт, и логика агента понятна — он не хочет продешевить. Высока вероятность, что за ближайший сезон-два Кирилл покажет себя так, что «Миннесоте» придётся предлагать ему контракт по планке Панарина/Макдэвида. То есть давать Кириллу порядка $ 12 млн в год, а это, согласитесь, уже совсем другой разговор.

Как бы то ни было, мало сомнений, что стороны договорятся и вскоре Капризов подпишет с «Миннесотой» новый договор. Он окончательно закрепит за форвардом титул новой русской звезды в НХЛ, и в следующем сезоне мы будем ждать от Кирилла новых подвигов.