Два гола за 12 секунд, которые разбили планы шведов! Россия резко включилась в концовке!

Матч со Швецией стал настоящим испытанием для сборной России. Предпоследний тур, выход в плей-офф ещё не оформлен, а в соперниках – отчаянная команда, которой победа тоже нужна кровь из носу – без неё дорога в четвертьфинал закрыта.

И игра складывается очень непросто – шведы довольно быстро вышли вперёд, реализовав большинство в первом периоде, играли максимально плотно, не удалялись, а где требовалось, всё тащил Адам Рейдеборн. Не дрогнул шведский вратарь, даже когда в него на полной скорости (но не по своей вине – толкнул соперник) влетел Антон Слепышев.

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Только в третьем периоде россиянам удалось перевернуть ход встречи, послав шведов в нокдаун. На восьмой минуте наши ребята подловили шведов на смене – Дмитрий Орлов объехал Пудаса, отдал на Слепышева, а тот уже в падении протолкнул шайбу в ворота!

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в «твиттере» ФХР.

Пока «Тре Крунур» оправлялись от такого удара, сборная России взяла их тёпленькими – забила в следующей же смене, а если точнее – через 12 секунд! Тарасенко получил пас под синюю линию, нанёс бросок, который Рейдеборн отбил, но прямо на Барабанова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Шведы, впрочем, всё-таки оправились и через несколько минут сравняли счёт, но большего в основное время сделать не смогли, как ни старались. России было достаточно одного очка для выхода в четвертьфинал, а у шведов шансы на четвертьфинал стали совсем призрачными.