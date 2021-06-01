«Будто финал ЧМ!» Сборная России – о победе над Швецией и выходе на первое место в группе

Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в серии буллитов обыграла шведов (3:2), выйдя на первое место в группе A и лишив команду Юхана Гарпенлёва шансов на попадание в плей-офф. Это исторический позор и провал шведской сборной.

После игры на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Валерий Брагин, а также игроки национальной команды Дмитрий Орлов и Антон Слепышев. Высказал своё авторитетное мнение и президент ФХР Владислав Третьяк.

О планируемом составе на матч со шведами

«Зачем мы вчера опубликовали планируемый состав сборной России перед игрой со шведами? А это было опубликовано в прессе? Я не знал об этом, но мы всегда даём состав заранее, чтобы ребята, которые будут играть, знали об этом. По Орлову и Тарасенко могу казать, что они хорошо сыграли, мы надеемся, что они ещё добавят», — сходу заявил главный тренер сборной России Валерий Брагин.

О выборе в пользу Самонова или Бобровского на четвертьфинал

«Очень хорошая игра, перед плей-офф очень полезная. Временами очень неплохо играли, хорошая игра Самонова. Это сыграло свою роль. Я рад за Александра, что три последних встречи он уверенно и здорово сыграл. Варианты всегда есть, будем думать и рассуждать, кто сыграет в четвертьфинале, он или Бобровский.



Ни разу за матч не сыграли в большинстве? Это на усмотрение судей, хотя были моменты. Думаю, комментировать это не стоит», — сказал главный тренер россиян.

О подарке на день рождения

«В свой день рождения я обычно из молодёжной сборной приезжал из Сочи и был дома в это время. День рождения первый раз такой, сказал спасибо ребятам, что не галстук подарили. Неплохо сегодня работало звено Слепышев – Воронков – Григоренко, дальше мы поменяли, это тоже сработало. Будем думать, анализировать. Влились новые игроки, непросто найти химию.



На буллиты была заранее определена пятёрка, все так и пробили, как планировалось. Тарасенко бил последним, так как ответственность всегда на последнем игроке», — отметил Брагин.

«Судьи здорово разобрались в моём моменте с Рейдеборном»

«Мы знаем их [Тарасенко и Орлова] очень хорошо, они помогли нам сегодня выиграть. Они были большой частью команды.



Пытаюсь так играть в каждой встрече, сегодня, может, просто больше получалось. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера, поздравить его.



Я просто вылезал на ворота, хотел на дальнюю штангу, а второй защитник сыграл в тело. Судьи здорово разобрались, я после силового приёма просто влетел в Рейдеборна.



Плей-офф? Понятно, что мы держали это в голове, настраивались на матч, на то, что выиграть. Конечно, чем раньше выйдешь в плей-офф, тем спокойнее будешь готовиться к плей-офф. Также мы понимали, что шведы будут играть заряженными», — сказал капитан сборной России Антон Слепышев.

«У сборной России особо выбора не было»

«Мы все профессионалы и умеем адаптироваться к игре и партнёрам. Когда ты разговариваешь — легче играть. Прошло 10 лет, хоккей изменился, сейчас мы играем на взрослом уровне. Приятно, что было то время, но сейчас другое время, другой хоккей. Не важно, с кем ты выходишь на лёд: чем больше будем разговаривать, тем лучше будет результат.



У нас хороший коллектив, поэтому я думаю, что у нас всё есть для победы, просто нельзя терять концентрацию и продолжать находить уверенность. Да, последняя встреча будет с белорусами, а потом сразу плей-офф, поэтому времени на раскачку нет, надо сразу показывать свой хоккей.

Разный хоккей из-за площадки, а скорости всё равно остаются, все играют на высоких скоростях, все играют за свою сборную. Да, конечно, пытаешься адаптироваться, времени на раскачку нет. Сразу старался войти в игру. В первом периоде было тяжело, где-то присутствовала одышка, тренировки были короткие, поэтому были сложности. Но потом вошёл в игру и чувствовал себя физически хорошо.



У нас особо выбора не было. Мы понимали, что проигрываем, поэтому говорили, что надо активнее играть. Они играют вторую встречу подряд. Хорошо, что мы забили два быстрых гола. Обидно, что пропустили второй, может быть, потеряли концентрацию. Думаю, в плей-офф нельзя допускать такие ошибки, тренеры нам подскажут. Будем лучше и сильнее», — прокомментировал игру защитник россиян Дмитрий Орлов.

«Хоккей высочайшего уровня. Будто финал ЧМ»

«Мне такой хоккей нравится! До последней секунды Россия и Швеция держали всех в напряжении — захватывающая интрига. Это хоккей высочайшего уровня, как будто финальный матч ЧМ, где решалось, кто заберёт золотые медали. Две классные команды, которые показали напористый и целеустремлённый хоккей. Вратари хорошо играли, да и все-все хоккеисты играли очень здорово.



Сегодняшняя игра — украшение чемпионата мира. Сценарий такой, что для болельщиков лучше не придумаешь. Но для нас, конечно, это нервы», — подвёл итог матча президент ФХР Владислав Третьяк.