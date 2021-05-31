Россия — в плей-офф ЧМ! Вырвали победу по буллитам, оформив исторический позор шведов

Матч сборных России и Швеции на ЧМ-2021 был интересен не только сам по себе, как вечное противостояние двух топовых национальных команд, но и с точки зрения турнирных раскладов. К финишу группового этапа во всех вариантах и нюансах регламента не мудрено было запутаться, однако применительно к этой встрече нужно было держать в голове только две вещи: хотя бы одно набранное сборной России очко выводило её в четвертьфинал, а любое поражение шведов гарантированно оставляло «Тре Крунур» без плей-офф.

У российской команды в этом матче дебютировали на ЧМ-2021 Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов. Форвард «Сент-Луиса» потеснил из состава Шалунова и оказался в тройке с Бурдасовым и Морозовым. Именно у этого звена возник первый опасный момент, Бурдасов в контратаке оказался ближе всех шведов к воротам Рейдеборна, решил бросить с кистей, но не попал в верхний угол.

В целом же активнее начали шведы, которым победа, конечно, нужна была гораздо больше. На 7-й минуте команде Гарпенлёва удалось заработать большинство, и очень быстро оно было реализовано: Фрёден сработал на добивании на пятачке после броска Линдберга.

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Россия могла сразу же ответить на эту шайбу, но Слепышев, убежав от защитника, не смог переиграть Рейдеборна при выходе «1 в 1». Других сверхопасных моментов обеим сборным в первом периоде создать не удалось, однако игра, что называется, смотрелась: отличное движение, высокие скорости, отсутствие прокатов и много силовой борьбы. Наши ребята, например, играли с хорошим уровнем агрессии, чего не хватало во встречах со словаками, датчанами и швейцарцами, немало бросали по воротам, ну а шведов турнирная ситуация подстёгивала выкладываться по максимуму.

Во втором периоде продолжился интересный, обоюдоострый хоккей в хорошем темпе. При этом россияне, понятное дело, выглядели активнее, здорово держали шайбу, а ближе к середине игрового отрезка буквально насели на ворота Рейдеборна, прописавшись в шведской зоне с помощью длинных позиционных атак. Шайба у наших много ходила по периметру, реальной остроты всё же было маловато, хотя однажды Воронков смог освободиться от опеки на пятаке и очень опасно бросить с разворота — выше створа.

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Шведы пока не уступали в свежести и огрызались контратаками, однако сверхзадач Самонову не ставили. Впрочем, на 32-й минуте Александру пришлось спасать: Фриберг выкатился с нашим голкипером один на один, а после отскока пытался бросить Самонову в спину с острого угла в надежде на рикошет. Со всеми угрозами голкипер СКА справился.

А несколькими минутами ранее колоритный эпизод произошёл уже возле владений Рейдеборна. В шведского голкипера на полном ходу врезался будущий одноклубник Слепышев (не без помощи защитника, поэтому об удалении речи не шло). За Адама на несколько секунд стало страшновато, но он, видимо, успел сгруппироваться, так что после столкновения лишь немного размял шею и продолжил встречу.

Новость по теме Россия — Швеция: Слепышев на скорости жёстко врезался в Рейдеборна

Под конец периода шведы активизировались и всё чаще стали гостить в нашей зоне — Самонову пришлось выручать. В атаке подопечные Брагина снизили давление, как будто слегка отчаявшись найти лазейки для гола. В результате решение задачи пробить Рейдеборна перенеслось на третью двадцатиминутку.

Решающий отрезок матча начался с глупого удаления у России: капитан Слепышев решил сыграть в шайбу, сидя на бортике, и это не ускользнуло от внимания рефери. Шведы провели горячие две минуты в нашей зоне, но увеличить преимущество не смогли.

Подопечные Брагина попытались перевести игру в зону соперника, однако устроить такое давление, как хотя бы во втором периоде, у наших ребят не получалось — осмысленных действий было маловато, а вот сумбура и ошибок, напротив, с избытком.

Затем ещё одно необязательное удаление в чужой зоне схватил Никита Нестеров. Забить шведы не смогли, но из драгоценного времени на спасение было потрачено две минуты.

Дела у сборной России складывались не лучшим образом, но затем случилась роковая для шведов 53-я минута матча. Наши совершили фирменный «брагинский» камбэк, на ровном месте развернув ход игры кардинальным образом. Сработал фактор усиления из НХЛ! Сначала Дмитрий Орлов блестяще обыграл оппонента в чужой зоне и подарил гол Слепышеву.

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР. https://twitter.com/russiahockey

А затем свой первый балл на этом ЧМ набрал и Владимир Тарасенко, который помог отличиться Барабанову!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Всего за 12 секунд Россия повергла шведов в траур, ведь «Тре Крунур» никак нельзя было проигрывать эту встречу. Но подопечные Гарпенлёва в свою очередь проявили характер и смогли быстро отыграться — Олофссон зашёл в нашу зону и мощным кистевым броском пробил Самонова.

2:2! Шведы могли рискнуть и заменить вратаря на шестого полевого, чтобы попытаться выжать из этой встречи важнейшие для них три полновесных очка, но Гарпенлёв на такой шаг не решился. В последние минуты основного времени «Тре Крунур» оккупировали российские владения, атакуя впятером, но забить не смогли, и матч ушёл в овертайм.

Такой результат означал, что сборная России завоевала путёвку в плей-офф. Шведам же в дополнительное время или по буллитам нужно было непременно побеждать, чтобы сохранить шансы на четвертьфинал.

В овертайме «Тре Крунур» большую часть времени владели шайбой в зоне Самонова и несколько раз были близки к успеху, но на финише пятиминутки несколько важнейших спасений пришлось совершить Рейдеборну. Игра ушла в буллитную серию, в которой решающую попытку совершил Тарасенко, красиво переигравший Рейдеборна.

3:2 — победа сборной России! Наша команда не только выходит в плей-офф, но и возвращается на первое место в группе перед заключительным днём предварительного этапа. Кроме того, наши сегодня оформили по-настоящему позорный итог ЧМ для шведов, которые впервые в истории не смогли выйти из группы на мировом форуме.