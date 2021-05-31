Всё идёт к тому, что Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале! Турнирные расклады на ЧМ

На групповом этапе чемпионата мира 2021 года по хоккею осталось провести всего один игровой день, в который состоятся сразу шесть матчей. После того как сборная России в серии буллитов сломила сопротивление команды Швеции (3:2 Б), в группе A были определены все участники четвертьфиналов. «Тре Крунур» лишились всех шансов на выход из группы, а борьбу за медали поведут сборные России, Швейцарии, Чехии и Словакии. В другой восьмёрке в четвертьфинал уже вышли команды Финляндии и США, а на оставшиеся две позиции претендуют сразу четыре сборные.

Положение команд в своих группах на данный момент

В заключительный игровой день предварительного раунда команде Валерия Брагина предстоит сыграть со сборной Беларуси. Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе, нашей национальной команде достаточно одержать любую победу (в основное время, в овертайме или по буллитам).



В случае поражения за пределами основного времени существует расклад, при котором сразу три команды – России, Швейцарии и Словакии – наберут по 15 очков. И тогда на первый план выйдет критерий личных встреч внутри «треугольника», и это положение выглядит следующим образом:



Положение команд внутри «треугольника»:



1. Швейцария – 3 (9:5)



2. Россия – 3 (5:4)



3. Словакия – 3 (4:9)



Если Россия потерпит поражение в основное время, тогда практически наверняка первой в группе окажется команда Швейцарии, которая 1 июня сыграет со сборной Великобритании. В ещё одном матче игрового дня чехи встретятся со словаками.

В параллельной группе лидируют сборная Финляндии и команда США, которые уже пробились в плей-офф. На третьем месте пока что располагается сборная Казахстана, но команда Юрия Михайлиса потерпела невероятно обидное поражение во встрече с Норвегией. Эта неудача легко может стать фатальной для казахстанских хоккеистов и способна лишить их первого в истории страны выхода в плей-офф. Ведь следом располагаются сборные Германии, Латвии и Канады, отстающие от Казахстана всего на одно очко.

Турнирные перспективы команд в группе B

Неожиданное поражение сборной Казахстана подарило команде Канады реальные шансы на выход из группы. В заключительный игровой день подопечные Жерара Галлана сыграют с уже лишёнными реальной турнирной мотивацией командой Финляндии. И теперь кленовых устроит любая победа для прохода в стадию плей-офф.



В ещё одном матче игрового дня состоится своего рода матч 1/8 финала Германия – Латвия. При любом исходе других встреч в плей-офф сможет пройти только победитель этого матча. Если Канада добьётся победы, тогда в её активе станет 11 или 12 очков, а у Казахстана в любом случае останется 10 баллов. При этом раскладе победитель матча Германия – Латвия также набирает 11 или 12 очков и вместе с Канадой выходит в плей-офф.



Более интересная ситуация может сложиться, если Канада потерпит поражение в основное время или в овертайме. При поражении канадцев в основное время дальше идут Германия/Латвия и Казахстан, так как команда Михайлиса обыграла этих соперников в личной встрече. А вот в случае осечки канадцев в овертайме, может возникнуть сценарий, при котором три команды наберут по 10 очков, и вступит в силу правило «треугольника», где две сборные окажутся лишними.

Новость по теме Сборная России может сыграть с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира — 2021

Любопытно, что в случае выхода канадцев в четвертьфинал нас может ждать фирменная вывеска хоккея на уровне сборных: Россия – Канада. Всё идёт к этому. Наиболее вероятный вариант, при котором этот матч может состояться уже на стадии четвертьфинала: сборная России сохранит лидерство в группе по итогам заключительного дня группового этапа, Канада выиграет у Финляндии, а матч Германия – Латвия завершится победой одной из команд в основное время.

Текущие пары плей-офф

Согласно регламенту соревнований, в четвертьфинале команды из разных групп играют друг с другом по традиционной схеме проведения подобных турниров:



первая команда группы А – четвёртая команда группы В;



первая команда группы В – четвёртая команда группы А;



вторая команда группы А – третья команда группы В;



вторая команда группы В – третья команда группы А.



В результате на утро 1 июня четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом:



Россия (1A) – Германия (4B);



Швейцария (2A) – Казахстан (3B);



Чехия (3A) – США (2B);



Словакия (4A) – Финляндия (1B);

Расписание очередного игрового дня на ЧМ-2021 (1 июня)