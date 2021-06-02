Тренер Канады — их главная звезда. Он играл с Айзерманом и загубил карьеру Шипачёва в НХЛ

Уже завтра в четвертьфинале чемпионата мира – 2021 сборная России встретится с историческими соперниками из Канады. В отсутствие громких имён в составе «кленовых листьев» его главной звездой является тренер Жерар Галлан, который знает, что такое победа на взрослом мировом первенстве.

Снайпер-драчун

Российскому зрителю Галлан-тренер наверняка известен больше, нежели Галлан-игрок. И хотя игровую карьеру канадца едва ли можно назвать выдающейся, она была достаточно яркой. Жерар был выбран «Детройтом» лишь в 6 раунде драфта 1981 года и дебютировал в НХЛ только три года спустя. На протяжении пяти последующих лет Галлан был одним из лидеров «Ред Уингз». Левый нападающий сочетал в себе снайперские способности и задиристый характер – сезоны с 1986/1987 по 1989/1990 он неизменно заканчивал более чем с 30 заброшенными шайбами и 200 минутами штрафа, большая часть из которых была получена за драки. Галлану даже удалось вписать себя в историю «Детройта». Вместе со Стивом Айзерманом и Полом Маклином в сезоне-1988/1989 канадец организовал мощное трио, которое стало самым результативным в истории франшизы – игроки набрали 329 очков, превзойдя результат легендарной Production Line – звена Теда Линдсея, Сида Абеля и Горди Хоу. В том году Галлан попал во вторую сборную всех звёзд НХЛ, и это осталось его единственным достижением в «Детройте». Ни личных, ни командных наград у Жерара не было. Зато одного приезда в сборную хватило, чтобы получить медаль, правда, серебряную – в 1989 году канадцы уступили сборной СССР в финале чемпионата мира.

В 90-е карьера у Галлана пошла на спад. Жерар провёл ещё три сезона в «Детройте», но его результативность была далека от прежней. Во многом в этом виновата травма спины – из-за неё Галлан пропустил почти половину чемпионата-1990/1991 и в последующие годы не показывал высоких результатов. По окончании контракта с «Ред Уингз» канадец оказался в «Тампе», но и там не заиграл, через год вернувшись в «Детройт», но уже в другую команду – «Вайперз» из Интернациональной хоккейной лиги (до упразднения которой в 2001 году там находилась большая часть фарм-клубов НХЛ). Этот клуб стал последним для Галлана. В 1995 году из-за очередной травмы спины 32-летний форвард был вынужден закончить игровую карьеру.

Кстати, предлагаем вам посмотреть наше видео и вспомнить о самой крупной победе СССР над Канадой в хоккее. Может, пришло время повторить сборной России? Было бы неплохо.

Чемпион мира

Галлан не захотел расставаться с хоккеем и начал тренировать практически сразу же по окончании игровой карьеры. Пробравшись через юниорские канадские лиги, всё ту же ИХЛ и АХЛ, он в 2001 году оказался в только-только вошедшем в состав НХЛ «Коламбусе» в роли помощника главного тренера, а уже через три года сам встал у руля команды. Но первый самостоятельный опыт вышел неудачным: не сумев улучшить результаты «Блю Джекетс», Галлан был уволен в ноябре 2006-го. Следующего назначения на пост главного тренера команды НХЛ Жерару пришлось ждать 8 лет. За это время он успел побывать ассистентом в «Айлендерс» и «Монреале», привести «Сент-Джон» к победе в Мемориальном кубке Главной юниорской лиги Квебека и дважды стать лучшим тренером Канадской хоккейной лиги. Но главным его достижением за этот период, наверное, можно назвать золото чемпионата мира 2007 года, на котором Галлан присутствовал в тренерском штабе сборной Канады. Следовательно, он знает, как выигрывать на мировом первенстве.

Свой второй заход в НХЛ в качестве главного тренера Галлан начал в 2014 году во «Флориде» и в первый же сезон улучшил результаты команды на 25 очков по сравнению с предыдущим чемпионатом. Хотя до плей-офф тогда дойти не удалось, канадец остался у руля и уже по итогам следующей регулярки вывел «пантер» в розыгрыш Кубка Стэнли, набрав рекордные для франшизы 103 балла, но оступился в первом же раунде. Тогда Галлан был впервые номинирован на приз лучшему тренеру сезона, однако уступил Барри Тротцу. Эту награду он получит со второго раза – уже в качестве наставника «Вегаса».

Финалист Кубка Стэнли

В конце 2016-го Галлан был уволен из «Флориды» за провальный старт регулярного чемпионата, а уже полгода спустя был объявлен первым главным тренером в истории «Вегас Голден Найтс». Дебютный сезон «рыцарей» под его руководством выдался феноменальным. Канадец одержал с командой 51 победу в регулярке – рекорд для франшиз, проводящих первый год в НХЛ – и довел её до финала Кубка Стэнли, где «Вегас» уступил «Вашингтону».

При этом Галлан добился таких результатов без участия игрока, который должен был стать одной из звёзд команды – россиянина Вадима Шипачёва. «Я не так много видел Шипачёва в игре, но, конечно, смотрел видео, говорил с ним, с его агентом. Все имеющиеся у нас скаутские отчёты говорят о том, что Вадим — элитный игрок, большой мастер. Мы знаем, что уже не один год он играет ведущую роль, является лидером не только в СКА, но и в сборной России. Можно сказать, что, подписав Шипачёва, мы украли с рынка свободных агентов лучшего центрфорварда. С нетерпением ждём Вадима в «Вегасе», — говорил тренер «рыцарей» после подписания контракта с Шипачёвым. Тем не менее он так и не дал возможность российскому форварду проявить себя, выпустив его на лёд лишь в трёх матчах, и, по сути, загубив карьеру в НХЛ.

Не заиграли при нём и два других россиянина – Никита Гусев и Валентин Зыков. Первый был обменян в «Нью-Джерси», так и не примерив на себя свитер «рыцарей», а второй не воспользовался шансами и в 2020 году покинул систему клуба. Так же, как и сам Галлан – канадский специалист не смог пройти первый раунд Кубка Стэнли – 2019, невыразительно начал сезон-2019/2020 и был уволен за неудовлетворительные результаты.

Со всем своим багажом и после полутора лет без работы Жерар Галлан возглавил канадскую сборную на чемпионате мира в Латвии. Состав его команды, мягко говоря, не самый звёздный, что делает наставника самым известным человеком среди делегации «кленовых». Ему уже удалось, пусть и со скрипом, вывести канадцев в четвертьфинал турнира. Кто знает – возможно, именно его опыт в плей-офф пригодится североамериканцам в предстоящем матче со сборной России.