США вышли в полуфинал ЧМ! Раскатали словаков, а первый гол — отдельная история для кино

Завершившийся групповой этап чемпионата мира по хоккею — 2021 принёс много сенсаций. Пожалуй, главной из них стало первое в истории непопадание сборной Швеции в стадию плей-офф. Зато это открыло двери в четвертьфинал для сборной Словакии, которая не преодолевала порог группы аж с 2013 года. Подопечные Крэйга Рэмзи стали четвёртыми в одном коллективе с россиянами, швейцарцами, чехами и теми же шведами, хотя какое-то время даже занимали первую строчку.

В первом раунде плей-офф словакам предстояло встретиться со сборной США. «Звёздно-полосатые» пусть и начали турнир с поражения финнам, в дальнейшем показали хорошую игру и вышли в четвертьфинал с первого места и с наименьшим количеством пропущенных шайб среди всех сборных.

Кстати, сегодня Россия играет с Канадой. Предлагаем вам посмотреть наше видео и вспомнить о самой крупной победе СССР над «Кленовыми листьями» в хоккее. Может. Пришло время повторить сборной России? Было бы неплохо.

Американцы с первой же секунды игры начали демонстрировать, почему именно им достался первый посев в плей-офф. Подопечные Джека Капуано опережали словаков на каждом участке площадки и вынудили их сфолить дважды в течение 14 секунд. Почти две минуты европейцы были заперты в собственной зоне, но забить в формате пять на три «звёздно-полосатые» не смогли. Во многом это была заслуга голкипера сборной Словакии Адама Гуски, который не раз выручил свою команду. К концу большинства американцев на его счету было восемь сейвов — и это всего за пять минут игры!

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Соотечественники Гуски не были так же хороши. У словаков ничего не получалось в атаке, и не было никаких сомнений, что по такой игре гол американцев — дело времени. Время наступило на 14-й минуте. После очередного неточного броска в исполнении нападающего сборной Словакии шайба откатилась в нейтральную зону, где её подобрал капитан сборной США Брайан Бойл. Войдя с игровым снарядом в зону словаков, 11-й номер американцев нанёс щелчок, который оказался голевым — не помог даже Адам Гуска.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

По истории Бойла вполне можно снимать кино. Несколько лет назад у него был диагностирован рак, но он сумел победить недуг и вернуться в хоккей. Правда, новый клуб Брайан для себя так и не нашёл, пропустив весь предыдущий сезон. Однако он принял решение поехать на ЧМ в надежде вернуться в НХЛ. По ходу турнира из-за травмы Джастина Абделкейдера именно Бойл стал капитаном сборной. Для 36-летнего форварда это была первая смена в матче — он был заявлен в качестве 13-го нападающего и был вынужден вступить в игру после травмы Мэттью Бенирса. Но даже такого маленького количества времени на площадке для Бойла оказалось достаточно, чтобы повлиять на игру.

Пробив-таки с 14-й попытки вратаря соперника, игроки сборной США поймали кураж и через пару минут удвоили преимущество. Продолжительная комбинация американцев, начавшаяся в их зоне, завершилась результативным броском Колина Блэквелла. Словаки в этом эпизоде отлично выполнили функции тренировочных конусов.

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На этом номинальные хозяева льда не остановились, и за полминуты до конца периода счёт стал 3:0. Сработало индивидуальное мастерство Конора Гарланда. Форвард технично обыграл распластавшегося на льду защитника сборной Словакии и затем без труда завершил атаку голом.

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Второй период проходил в более равном ключе, что отразилось и на табло. Команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва отличились словаки: Петер Цегларик вышел в единоличные лидеры бомбардиров чемпионата, распечатав ворота откровенно скучавшего в первой трети игры Кэлвина Питерсена. Один из самых надёжных голкиперов группового этапа сыграл не лучшим образом, пропустив в ближний угол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Но уже вскоре Блэквелл восстановил преимущество американцев, замкнув передачу Эрика Робинсона и оформив дубль.

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Заключительная треть игры носила формальный характер. Исход встречи был уже ясен, и словаки особо не пытались с этим спорить. А США продолжили забивать. Издевательская перепасовка у ворот несчастного Гуски закончилась первым голом на турнире в исполнении Александра Хмелевски.

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А окончательный счёт в матче установил Гарланд, вторым из американцев оформив дубль в сегодняшней игре.

6:1 — сборная США без особого труда переигрывает сборную Словакии и выходит в полуфинал чемпионата мира в Латвии.