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Супермомент в НХЛ, Пастрняк промахнулся по пустым воротам Варламова, «Айлендерс» — «Бостон» — 4:1, обзор матча НХЛ

Промах года в НХЛ! Русский вратарь Варламов уже смирился с голом, но произошло чудо
Лев Лукин
Фантастический промах Пастрняка
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Лидер «Бостона» Пастрняк умудрился не попасть в абсолютно пустые ворота с пары метров.

Четвёртый матч серии между «Бостоном» и «Айлендерс» должен был стать ключевым для «островитян». Победа позволяла им догнать «мишек», поражение отправляло в Массачусетс при счёте 1-3, что фактически сродни приговору.

Вероятно, именно поэтому подопечные Барри Тротца начали вторую домашнюю встречу достаточно агрессивно, втыкаясь в соперников при любом удобном случае. Всегда колючий «Бостон» с удовольствием принял правила игры, и первый период превратился в упорное бодание с постоянными стычками и драками. Кулачный поединок провёл даже Тейлор Холл, для которого участие в подобном эпизоде — огромная редкость.

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Первый опасный момент в матче возник лишь за пять минут до конца первого периода — форвард хозяев Бовилье мог забить Раску. Но ответ «Бостона» на этот выпад получился в сто раз опаснее. Шикарно сыграл Патрис Бержерон: капитан «Брюинз» вытянул на себя всю защиту «Айлендерс» и отдал своевременный пас на Пастрняка, которому оставалось просто переправить шайбу в абсолютно пустые ворота с пары метров. Отыгран был и русский голкипер «островитян» Семён Варламов, уже смирившийся с голом и даже не пытавшийся вытащить бросок чеха, но тут произошло настоящее чудо — топ-снайпер «мишек» умудрился попасть в штангу!

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на официальном канале компании Sportsnet в YouTube.

Промах года в НХЛ, не иначе! Печальнее всего для Пастрняка, что эта оплошность, возможно, сказалась на результате матча. Как знать, как сложилась бы встреча, открой «Бостон» счёт в концовке первого периода?

А так «мишки» сделали это только во втором отрезке (Крейчи в большинстве запихал шайбу с пятачка), но разогревшиеся к тому моменту «островитяне» быстро отыгрались усилиями Палмьери.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
06 июня 2021, воскресенье. 02:15 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Крейчи (Маршан, Пастрняк) – 23:57' (5x4)   1:1 Палмьери (Барзал, Эберле) – 26:38' (5x5)   2:1 Барзал (Мейфилд, Добсон) – 53:03' (5x5)   3:1 Сизикас (Клаттербак) – 58:57' (en)   4:1 Пажо (Комаров) – 59:57' (en)

Пошёл совершенно равный хоккей, но «Айлендерс» всё же выглядели чуть острее и всё-таки смогли вырвать победу в основное время. Решающий гол на 54-й минуте забил Барзал, классно попавший с лёта по вылетевшей из гущи игроков шайбе.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

После этого хозяевам площадки удалось не только выдержать оборону, но и дважды поразить пустые ворота. «Айлендерс» выиграли 4:1, сравняли счёт в серии, а наставник «Бостона» после матча сокрушённо вспоминал супермомент Пастрняка из начала игры. «Вы понимаете, что будет тяжёлый вечер, когда ваш лучший игрок попадёт в штангу при полностью открытых воротах», — размышлял Брюс Кэссиди.

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