В НХЛ побороли оборонительный хоккей, Канада стала побеждать на ОИ. Теперь очередь России?

Пока все отвлеклись на старт футбольного Евро, мэтр отечественной тренерской школы Владимир Юрзинов выдвинул по-настоящему громкое предложение. Призвал запустить и наладить единую систему хоккейной и тренерской работы для всех клубов КХЛ. В интервью «РИА Новости» заслуженный тренер России подчеркнул: «Большинство команд чемпионата действуют от обороны. Содержание игры ниже среднего — падают скорости, начинает страдать техника. Когда вся лига играет в откат, значит, пора что-то менять. Чтобы доминировать на мировом уровне, нужно всем работать на наш хоккей».

А ещё патриарх отечественного тренерского цеха подчеркнул, что современный стиль — это интенсивность, агрессия, симбиоз скоростно-силового стиля с творческой эффективностью. И призвал создать постоянно работающую тренерскую горизонталь, объединяя усилия всех ради достойных результатов сборной на международном уровне. В том числе на олимпийском уровне.

Сама необходимость большой хоккейной реформы столь злободневна и актуальна, что впору удивляться — почему о ней чётко и внятно говорит 81-летний Владимир Юрзинов. Если прошедшему ЧМ-2021 за что-то и можно сказать спасибо, так это за осознание потребности в переменах. Хотелось бы только добавить, что менять хоккейное лицо чемпионата России нужно не только ради Олимпиады, а ради прогресса и процветания всей индустрии в целом.

Ведь перевод клубов на современную креативную тактику — благо не только для сборной, но и для самой лиги. Причём плюсы настолько очевидны, что пора браться за проталкивание реформы сверху. Ведь победный потенциал зрелищного содержательного стиля будет виден и на международных хоккейных турнирах, и на маркетинговом «фронте». Растёт зрелищность — растёт привлекательность — растёт аудитория — растёт коммерческая успешность чемпионата страны. А заодно и его финансовая стабильность. Чуть ниже я покажу, что рейтинги клубного хоккея в России напрямую увязаны с его качеством.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Даже канадцы удивлены, во что мы стали играть

О том, что клубный хоккей пора совершенствовать, не сговариваясь, утверждают наши легендарные игроки. Причём представители самых разных поколений — от участников Суперсерии-1972 до тех, кто ещё сам гонял шайбу на рубеже 2000-х и 2010-х. Стоит побеседовать со знаменитыми хоккеистами хоть под диктофон, хоть в кулуарах, все утверждают одно и то же. От нашего фирменного — так сказать, красномашинного — отечественного стиля НХЛ взяла самое лучшее. Раскаты, быстрая работа с шайбой, оставления на синей, стремительные сбросы в центр. И десятки других признаков творческого зрелищного хоккея.

Причем звёзды подтверждают свои впечатления примерами. Такие иллюстрации комбинационного стиля легко можно найти как в большинстве матчей энхаэловской регулярки, так и во время плей-офф. «Неудивительно, что за океаном расцветают и выходят на новый уровень все одарённые игроки, — хором говорят легендарные профессионалы. — Хоть Овечкин, хоть Капризов, хоть Макдэвид, хоть шведы с финнами. Потому что на них играет вся пятёрка. Потому что тренеры ставят эффективный творческий хоккей, стараясь по максимуму раскрыть потенциал игры в пас, скоростных атак».

И опять всё упирается в работу тренеров. А как иначе, если именно они с упорством, достойным лучшего применения, насаждают в чемпионате России худшие образцы североамериканского «бей-беги» 80-х годов прошлого века. Сознательно сводят хоккей в КХЛ к примитиву и безыскусности АХЛ. Тупые вбросы шайбы в чужую зону, беготня-толкотня у бортов и на пятачке, массовое засилье схем «1-1-3» и «1-4», установка бежать назад сломя голову при любой потере.

Юрзинов всего лишь чётко сформулировал то, что видят все хоккейные профессионалы. Причём, подчеркну ещё раз — эти профессионалы не сговариваются между собой. Ведь с оценками наших легенд совпадает и свежий взгляд заокеанских специалистов. Вспомните, что сказал Крэйг Мактавиш о КХЛ уже после своей отставки из «Локомотива»:

— Я думал, что русский хоккей будет техничным, с постоянным контролем шайбы, перепасами — таким, каким он был во времена Анатолия Тарасова, когда он тренировал ЦСКА и сборные с 1940-х по 1970-е. Оказалось, всё совсем не так — безумная, энергичная игра, в которой редко встретишь больше двух успешных передач подряд. Для меня игра в пас всегда был самой изящной, самой интересной частью хоккея… В 95% команд КХЛ, когда защитник получает шайбу, нападающие всегда начинают убегать под длинный пас. Эту тактику используют на раз-два. Всё, что видят защитники, это быстро удаляющихся через среднюю зону нападающих. Я считал и до сих пор считаю, что это безумный способ играть… В атаке они ждут потерь и вот так с ними справляются. Логика КХЛ в том, что лучше потерять шайбу на чужой синей, чем на своей. Что надо забрать у защитников право комбинировать и принимать решения… Пасовая игра и близко не стоит с НХЛ.

Здесь Мактавиш описал тот самый стиль «бей-толкай-бросай». А ведь канадец — не последний в мире хоккея человек. Игрок легендарного «Эдмонтона» 80-х, неоднократный победитель плей-офф НХЛ. Как тренер выводил свою команду в финал Кубка Стэнли. Объективность Мактавиша подтверждается и тем, что его оценки совпадают с мнением отечественных звёзд прошлого.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Когда-то так играли и в НХЛ

Когда проблема столь отчётлива и очевидна — пора её решать. КХЛ обязана поменяться не только ради успехов сборной (хотя в год Олимпиады эта цель ценна сама по себе), но и ради повышения собственной привлекательности в глазах болельщиков. Разве может считаться нормальной ситуация, когда наш чемпионат проигрывает заокеанскому на внутрироссийском информационном поле?

И проигрывает как раз из-за того, что хоккейный стиль всё менее зрелищен и всё более примитивен. Это доказывают рейтинги просмотров последнего розыгрыша Кубка Гагарина. К примеру, в интернете более-менее достойные цифры пошли только с финалов конференций. Когда к нерву и борьбе прибавился зрелищный сюжетный хоккей с овертаймами, качелями в счёте по ходу матчей и наконец-то проклюнувшимися ростками атакующего акцента. На инерции того всплеска народу зашёл и финал. Но общего впечатления от плей-офф временный рост рейтингов не приукрасил.

Проблема в том, что большинство клубных тренеров действительно боится играть в агрессивный наступательный хоккей. Никитин боится. Скабелка боится. Вслед за коллегами, по принципу «… по-волчьи выть», переходит на капканный стиль Хартли. У тактики Квартальнова агрессивность завышена, но в ущерб комбинационности. А те, кто не боится открытого современного хоккея, не могут стать законодателями мод из-за скудости кадрового ресурса (яркий пример — Разин).

И если уж мы так хвалим ледовую стилистику НХЛ, надо понимать одну ключевую вещь. За океаном передовые тактические реалии появились не сами по себе. Нет — их внедрили умышленно, на корпоративном уровне всей лиги. Именно что сознательно среагировали на проблемы, возникшие в начале 2000-х. На памятные «финалы кошмаров» и болезненное падение рейтингов, связанное с торжеством капканного хоккея. Тогда НХЛ не только резко внедрила новую хоккейную стилистику, руками судейского корпуса искоренив все зацепы и задержки, но и объявила кулуарный бойкот адептам сверхоборонительной тактики. Их просто перестали брать на работу. Этот тренд оказался негласным, но жёстким. Ведь тот же Жак Лемер не работает главным в лиге уже 10 лет.

К сожалению, наш чемпионат все последние годы дрейфует в обратном направлении. Примитивный ахаэловский стиль Билялетдинова цинично убил все надежды хоккейной России на золото Сочи. Но после Олимпиады-2014 тренер-антигерой вернулся в Казань, дважды выходил в финал и сподвиг остальных следовать его примеру. Худшие тактические аспекты зачем-то начали усердно перенимать наставники всех топ-клубов КХЛ. И вот к чему мы в итоге пришли.

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Что делать?

Значит, пора делать то, на что пошла в своё время НХЛ. Во-первых, брать из-за океана всё самое лучшее, связанное с развитием креативного хоккея. Во-вторых, продвигать эти установки на самом высоком корпоративном уровне. В конце концов, управленцы КХЛ возглавляют одну из мощнейших хоккейных структур страны.

Тем более что при наблюдении за топ-менеджерами КХЛ явно прослеживается их нацеленность на реформы. Они от чистого сердца хотят что-то изменить. Пока это выливается в исключение «Кузни» с «Ладой», введение потолка зарплат — то есть меры, которые хоккейным сообществом восприняты неоднозначно. Но если управленческая энергия будет направлена на по-настоящему бесспорные и прогрессивные инициативы, спасибо лиге скажут все.

И на самом деле провести реформу в нашем чемпионате ещё проще, чем в Америке. В НХЛ-то все клубы частные, находящиеся в руках руководимых разными интересами собственников. Но даже там все эти «акулы капитализма» и «невидимые руки рынка» сумели договориться и внедрить передовую хоккейную моду на общем уровне. В России же картина клубного хоккея менее пёстрая. Все, кроме «Магнитки» и «Северстали», так или иначе финансируются и живут за счёт государственных денег. Значит, к рычагам маркетинга и общекорпоративного интереса прибавляется третий — рычаг национальной целесообразности.

Именно поэтому единую систему внедрения современного хоккея надо запускать сверху. КХЛ нужно брать ответственность за развитие в правильном направлении. Тем более что обосновать клубным менеджерам необходимость объединения не так сложно, как кажется. Топ-клубам пора осознать, что отсутствие корпоративного единства бьёт по их же интересам. В феодальной раздробленности нет ничего хорошего хотя бы потому, что противоречия между участниками чемпионата оборачиваются для них же убытками. И реалиями, в которых правила игры диктует кто угодно — например, агенты, выбивающие контракты именно на торге в стиле «а мы уйдём к вашим конкурентам». Кто угодно, но не сами клубы. Пора объединяться и развивать хоккей общими усилиями. В том числе и по национально важным направлениям — создавая условия для успешных выступлений на Олимпиаде и других международных турнирах.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

И последнее. О том, откуда берутся победы на Олимпиаде. Раз уж мы так любим пример Канады — посмотрите, как «кленовые листья» готовились к золотым для себя играм в Сочи. Один из тренеров-помощников того штаба, авторитетный специалист Клод Жюльен, по ходу сезона-2013/2014 не скрывал: «Мы работаем в тесной связи начиная с августа, работаем на олимпийскую перспективу. В том числе тогда, когда заняты с клубами. У каждого — свой очерченный круг обязанностей».

То есть в Канаде эта единая система повседневной подготовки игроков в клубах работает. И именно в интересах национальной команды. Именно за счёт тренерского интеллекта, усилий и вписанности в стратегическую линию. Неудивительно, что две подряд Олимпиады с участием игроков НХЛ выиграли именно родоначальники хоккея.