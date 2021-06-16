Самый важный гол в карьере Ларионов забил в 41 год. В честь него он даже назвал вино

Сегодня крайне тяжело представить, что ключевую роль в победе в Кубке Стэнли могут сыграть хоккеисты, чей возраст переваливает за четыре десятка. 41-летние Патрик Марло и Джо Торнтон, кажется, так и останутся без заветного трофея, доигрывая в нижних звеньях «Сан-Хосе» и «Торонто». Да и 44-летний Здено Хара, выигравший титул десять лет назад с «Бостоном» едва ли ещё раз доберётся до кубка, а уж тем более в качестве ведущего защитника. Тем уникальнее случай Игоря Ларионова. Профессор провёл прощальный матч в 44 года, а в 41 принял непосредственное участие в третьем за шесть лет чемпионстве «Детройта», забросив одну из самых знаковых российских шайб в истории не только розыгрышей Кубка Стэнли, но и всей НХЛ.

К началу сезона-2001/2002 Игорь Николаевич, хоть и успел провести небольшой отрезок в «Флориде», остался одним из двух участников легендарной «русской пятёрки», продолжившим выступления за «Ред Уингз».

Владимир Константинов был вынужден завершить карьеру из-за ужасной аварии спустя неделю после победы в розыгрыше 1997 года, Вячеслав Фетисов повесил коньки на гвоздь через год, выиграв с «Детройтом» второй кубок подряд, а Вячеслав Козлов в 2001 году был обменян в «Баффало» за несколько месяцев до начала регулярного чемпионата. В результате из российского звена с Ларионовым остался только Сергей Фёдоров, который окончательно покинет «Детройт» даже раньше своего старшего соотечественника.

Несмотря на солидный возраст, Профессор оставался одним из лидеров и без того возрастных «крыльев», набрав 43 очка в 70 матчах регулярки. В плей-офф Игорь Николаевич продолжил поражать критиков, считавших, что он и вся его команда слишком стары для продолжительного выступления в постсезоне, и подошёл к финалу с семью набранными баллами.

В решающей серии опытным «Ред Уингз» противостояла «Каролина», однажды пытавшаяся украсть у «Детройта» Сергея Фёдорова. «Ураганы» дошли до своего первого финала спустя пять лет после переезда из Хартфорда. Не Колорадо-1996, конечно, но тоже впечатляет. Тем более, что на «Харрикейнз» в том розыгрыше никто не ставил – команда из Роли закончила регулярку с одними из худших показателей среди всех участников плей-офф и добилась высокого третьего посева на Востоке только благодаря победе в дивизионе. Тем не менее именно «ураганы» открыли счёт в противостоянии благодаря голу Рона Фрэнсиса на первой минуте овертайма игры в Детройте. Во второй встрече «крылья» уверенно взяли реванш, и при счёте 1-1 серия переехала на арену «Харрикейнз».

Там-то и сказал своё слово Игорь Ларионов. Россиянин провёл в тени оба первых матча, но в третьей игре сказал своё слово, которое предопределило исход всего финала. Однако и до этого он успел отличиться, сравняв счёт во втором периоде и став самым возрастным автором гола в истории решающих серий Кубка Стэнли. Команды обменялись заброшенными шайбами в третьем периоде, при этом «Детройт» снова был в роли отстающего и отыгрался лишь за минуту и 14 секунд до конца основного времени.

А затем наступило затишье, длившееся почти три овертайма. Соперники никак не могли найти путь к чужим воротам, и даже удаления не помогали выявить сильнейшего. В Америке уже успела наступить глубокая ночь, а на льду «Каролина» и «Детройт» всё продолжали выяснять отношения. И опыт «крыльев» всё-таки взял верх.

Всё произошло очень быстро и максимально изящно. За пять с половиной минут до конца третьего дополнительного периода «Детройту» удалась быстрая контратака, венцом которой стал гол Ларионова. Профессор пробросил шайбу по борту, подобрал её у чужой синей линии после обработки Томаса Хольмстрёма, а затем поочерёдно изящным финтом уложил Бэйтса Батталью и Артура Ирбе, с неудобной руки отправив шайбу в верхний угол ворот последнего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Радости игроков «Детройта» не было предела – они мигом покинули скамейку и буквально полетели обнимать автора победного гола, полностью забыв про усталость.

«Не думаю, что в моей карьере были более важные голы. Раньше я называл свою шайбу в финале Кубка Канады — 1981, у меня было несколько голов в овертаймах, но этот, пожалуй, самый важный для меня», — поделился Ларионов впечатлениями после матча.

Этот гол оказался самым важным не только для него, но и для всего финала. После такой продолжительной битвы «крылья» не отдали ни одной игры сопернику и убедительно выиграли Кубок Стэнли на домашней арене. Тот трофей стал последним для Игоря Николаевича, но первым для другого легендарного россиянина, который проводил дебютный сезон в НХЛ, — Павла Дацюка.

Ларионов же уделил самой важной шайбе в жизни внимание и во внехоккейной деятельности. Одно из его вин носит название Triple Overtime и напоминает об одном из важнейших моментов в карьере прославленного россиянина.