Василевский — будущая легенда НХЛ. Но до великого рекорда Руа ему не дотянуться?

Недавний матч с участием «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампы-Бэй Лайтнинг», прошедший в рамках полуфинала Кубка Стэнли – 2021 и завершившийся победой «молний», стал знаменательным для двоих российских игроков действующих чемпионов. И если Никита Кучеров, набравший 118-е очко в плей-офф и вышедший на четвёртое место среди россиян по этому показателю, ещё гонится за званием рекордсмена, то Андрей Василевский установил новую планку для российских вратарей. Воспитанник уфимского хоккея вышел на единоличное первое место среди соотечественников-коллег по амплуа по количеству побед в постсезоне, выиграв 43-й матч в карьере. Василевский оставил за спиной таких прославленных вратарей как Николай Хабибулин и Евгений Набоков, которому до недавнего времени и принадлежал рекорд. На это у Андрея ушло 72 игры – для сравнения, свои 39 побед Хабибулин одержал за такой же период, а Набоков выиграл в 42-х матчах за 86 появлений на льду.

При этом Василевский установил новый рекорд как-то слишком буднично. Новость о его достижении практически не вызвала никакого удивления – все уже привыкли к надёжной игре в исполнении стража ворот «Тампы», поэтому его выход на первое место среди голкиперов-россиян был лишь вопросом времени. Куда больше интересует борьба Андрея с мастодонтами вратарского цеха за абсолютное первенство по показателю побед в плей-офф. Здесь позиции Василевского с каждым годом также становятся всё крепче. До начала текущего розыгрыша Кубка Стэнли россиянин занимал 41-ю строчку, разделяя её с обладателем трофея в составе «Анахайма» Жана-Себастьяна Жигера и защищавшим ворота «Миннесоты Норт Старз» и «Вашингтона» Дона Бопре. На счету каждого из этой тройки было по 33 победы, но Андрей добавил к ним ещё 10 выигранных матчей и переместился на 27-е место, опередив, к примеру, Роберто Луонго.

Вратари, одержавшее наибольшее количество побед в плей-офф НХЛ

Вратарь Матчи Победы 1. Патрик Руа 247 151 2. Мартин Бродо 205 113 3. Грант Фюр 150 92 4. Марк-Андре Флёри 161 90 5. Эд Белфор 161 88 10. Жак Плант 112 71 22. Гленн Холл 115 49 27. Андрей Василевский 72 43

Какие перспективы у Андрея в этом плей-офф? Максимально в текущем розыгрыше «Тампа» может выиграть ещё шесть матчей – два в полуфинале и четыре в случае выхода в финал. Если во всех этих встречах ворота «Лайтнинг» будет защищать Василевский, а иной расклад представить практически невозможно, то он может довести количество своих побед до 49 и подняться на 22-ю строчку, где сейчас в одиночестве находится легендарный канадец Гленн Холл – обладатель «Колдера», «Конн Смайта», трёх «Везин» и стольких же Кубков Стэнли (одного из них в качестве тренера вратарей). Такой вариант вполне близок к реальности – «молнии» всерьёз претендуют на защиту титула, и сам россиянин точно отдаст все силы, чтобы вновь привезти трофей в Тампу.

Если же копнуть немного глубже и вообразить, каких успехов может достичь Андрей к концу карьеры, то всё получается ещё интереснее – Василевскому по силам достичь больших высот и стать настоящей легендой НХЛ. В том, что в ближайшие годы наш соотечественник окажется в десятке, сомневаться не приходится – до расположившегося на 10-м месте Жака Планта осталось менее 30 побед, а ведь Андрей к своим почти 27-ми годам преодолел уже больше половины пути. Забраться в пятёрку лучших тоже не выглядит невыполнимой задачей – на счету Эда Бельфора 88 побед, до которых Андрею в случае завоевания второго Кубка Стэнли тоже останется меньше половины дистанции. А там и до тройки рукой подать, по крайней мере пока – Марк-Андре Флёри имеет хорошие шансы превзойти показатель Гранта Фюра.

Конечно, немалую роль в перспективах Андрея на то, чтобы вписать себя в список самых легендарных вратарей, будет играть и его команда. Каждый из тех голкиперов, к результатам которых стремительно приближается Василевский, был (и есть, в случае с Флёри) не только надёжен сам по себе, но и входил в состав команды-династии (как Грант Фюр, выступавший в легендарных «Ойлерз» конца 80-х) или же команды, которая была близка к этому статусу.

Тем сложнее россиянину будет подобраться к великому рекорду Патрика Руа. Святой Патрик четырежды брал Кубок Стэнли, выступая за «Монреаль» и «Колорадо» в те времена, когда в лиге ещё не действовал потолок зарплат и франшизы могли годами претендовать на чемпионство. За 18 полноценных сезонов в НХЛ канадец лишь единожды не попал в плей-офф, а в девяти из 17 розыгрышах Кубка Стэнли одерживал не менее 10 побед! Сегодняшние ограничения оказывают влияние на формирование составов, поэтому оставаться среди фаворитов на протяжении долгих лет является крайне тяжёлой задачей. В этом году «Лайтнинг» удалось сохранить основной костяк, выполнив условия по потолку зарплат, но сделать это получилось во многом «благодаря» травме Никиты Кучерова. В следующем сезоне такой фокус «молниям» провернуть уже не удастся. Без учета игроков, у которых истекает контракт по окончании этого чемпионата, «Тампа» уже превышает потолок чуть более чем на $ 5 млн. А это значит, что с кем-то из хоккеистов с тяжёлыми зарплатами точно придётся расстаться. Конечно, многие ведущие игроки останутся в команде, но усилиями одних только звёзд в плей-офф далеко не забраться – перед глазами всё ещё находится пример «Колорадо».

Но иногда и в команде без грандиозных исполнителей можно хорошо показать себя в постсезоне. Здесь, опять же, за примером далеко ходить не надо. «Монреаль» продолжает удивлять хоккейную общественность, выйдя вперёд в серии с «Вегасом», а одну из главных ролей в успехах «Канадиенс» играет Кэри Прайс, у которого, кстати, на три победы в плей-офф меньше, чем у Андрея.

Поэтому и сам Василевский может обеспечить себе попадание в тройку лучших и стать настоящей легендой. Впереди у россиянина ещё как минимум десять лет на высоком уровне, и обогнать по крайней мере Мартина Бродо ему точно по силам.