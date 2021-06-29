Жемчужина межсезонья в Сочи откроет хоккейное лето. Всё о лучших предсезонных турнирах КХЛ

Межсезонье КХЛ в самом разгаре: хоккеисты и тренеры греются на пляжах, менеджеры клубов не спеша добивают составы команд к следующему чемпионату, руководители лиги разрабатывают календарь турнира. Но совсем скоро штиль сменится активным движением. В середине июля команды выйдут из отпусков и начнут усиленные тренировки, а затем сборы разбавятся контрольными матчами, которые традиционно будут упакованы в различные турниры. Рассказываем о главных предсезонных соревнованиях КХЛ.

Sochi Hockey Open

Место проведения: Сочи, арена «Шайба»

Время проведения: 3-8 августа

Участники: ХК «Сочи», «Авангард», «Автомобилист», «Трактор», СКА, сборная России U20

Первым, как всегда, стартует Sochi Hockey Open – любимый турнир как для хоккеистов, так и журналистов. Хоккей, море, солнце, пляж, отличная организация для всех участников — что ещё нужно, чтобы получить максимальное удовольствие от первого вестника грядущего сезона? Год назад из-за коронавируса формат соревнования получился весьма чудным, но в этот раз всё должно обойтись без неприятных сюрпризов. По крайней мере, в Сочи точно готовы провести всё по высшему разряду и поддержать реноме своего турнира как настоящей жемчужины межсезонья КХЛ.



Шесть команд (пять клубов КХЛ и молодёжная сборная Игоря Ларионова) разыграют круговой турнир, в котором, впрочем, не все участники сыграют каждый с каждым — такие правила диктует экономия времени. Но 8 августа в любом случае две лучшие команды сыграют в финале турнира, также состоится матч за третье место.



В Сочи можно будет посмотреть на новое поколение нашей молодёжной сборной (также ждём в составе команды Ларионова суперзвёздных юниоров Мичкова и Мирошниченко), на значительно обновлённый состав чемпиона КХЛ из Омска, СКА без Владимира Ткачёва и с Ларсом Юханссоном в воротах, а ещё на серьёзно укреплённые команды с Урала — «Трактор» и «Автомобилист». Безусловно, интерес вызывают и хозяева турнира: «Сочи» собирается задействовать на летних сборах множество молодых игроков, так что на будущее нашего хоккея в играх Sochi Open можно будет посмотреть не только в матчах с участием российской молодёжки.

Мемориал имени Ромазана

Место проведения: Магнитогорск, «Арена-Металлург»

Время проведения: 9-13 августа

Участники: «Металлург», «Ак Барс», «Амур», «Нефтехимик», «Сибирь»

В Магнитогорске в 30-й раз подряд пройдёт мемориал Ивана Ромазана. В 2021 году в турнире, помимо хозяев, сыграют «Ак Барс», «Амур», «Нефтехимик» и «Сибирь». Составы всех участников значительно изменились по сравнению с прошлым сезоном, а в хабаровском, нижнекамском и новосибирском клубах так и вовсе произошли рокировки на посту главного тренера. Так что каждый матч турнира будет представлять интерес для болельщиков.



Мемориал пройдёт по круговой системе — каждая команда сыграет с каждой по одному матчу. Победителем станет клуб, набравший наибольшее количество очков. Год назад предсезонный трофей из Магнитогорска увезла «Сибирь».

Кубок президента республики Башкортостан

Место проведения: Уфа, дворец спорта «Салават Юлаев»

Время проведения: 10-13 августа

Участники: «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Локомотив», «Трактор»

Параллельно с магнитогорским соревнованием в Уфе разыграют Кубок президента республики Башкортостан. Интересно, что впервые с 2007 года турнир примет не «Уфа-Арена», а дворец спорта «Салават Юлаев» — старый дом главной хоккейной команды республики. Это связано с тем, что основная арена уфимцев в эти сроки будет занята для проведения чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров.

Состав участников в этот раз небольшой, но очень интересный. «Салават» — это всегда любопытно, хоть концепция комплектования уфимцев и не изменилась после провала в плей-офф. «Трактор» и «Автомобилист» прилетят в Уфу прямо с сочинского турнира и, возможно, уже предстанут в неплохой игровой форме. А «Локомотив», превращающийся на бумаге в едва ли не главного фаворита следующего сезона, покажет первые очертания обновлённой и усиленной команды.

Турнир, как и в Магнитогорске, пройдёт по круговой системе. Защищать звание победителей будут хозяева льда.

Кубок чемпионов

Место проведения: Казань, «Татнефть Арена»

Время проведения: 18-22 августа

Участники: «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург», СКА

Второй раз подряд в Казани в середине августа пройдёт Кубок чемпионов. Из названия ясно, что в нём принимают участие победители сезонов КХЛ, но снова в столице Татарстана не удастся собрать всех триумфаторов: на чемпионский слёт не приедут московское «Динамо», ЦСКА, а также действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард».

Но и без них получится статусное соревнование. Для всех участников это будет уже второй турнир в межсезонье, так что болельщикам есть смысл рассчитывать на нечто большее, чем просто летний хоккей. На групповом этапе команды по разу сыграют друг с другом, а призовые позиции будут распределены в финальном матче и поединке за третье место.

Кубок губернатора Челябинской области

Место проведения: Челябинск, ледовая арена «Трактор» им. В. К. Белоусова

Время проведения: 23-27 августа

Участники: «Трактор», «Автомобилист», «Локомотив», «Сибирь»

Не останется без традиционного турнира и Челябинск. Забавно, что «Трактор» и «Автомобилист» снова сыграют вместе, для обоих клубов это будет уже третье предсезонное соревнование, так что в исполнении уральских команд на Кубке губернатора мы увидим игру, максимально приближённую к официальным матчам нового сезона.

В соперниках у них будут «Локомотив» и «Сибирь», которые ранее разомнутся на турнирах в Магнитогорске и Уфе. Челябинское соревнование пройдёт по полноценной круговой системе, в последний день будут сыграны финал и матч за 3-е место.

Кубок мэра

Место проведения: Москва, «ЦСКА-Арена»

Время проведения: 25-28 августа

Участники: «Динамо» М, ЦСКА, «Спартак», «Витязь», «Амур», «Куньлунь»

Московский предсезонный турнир в этом году пройдёт в обновлённом формате. К постоянным участникам («Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Витязь») добавились ещё «Амур» и «Куньлунь». Шесть команд будут поделены на две группы, внутри которых встречи пройдут по круговой системе, а в заключительный день соревнования пройдут матчи за 1-е, 3-е и 5-е места.

Интересно, что почти для всех участников Кубка мэра это будет первый предсезонный турнир, а любопытнее всего, пожалуй, будет посмотреть на «Куньлунь». Клуб из Пекина, базирующийся сейчас в Мытищах, угрожает провести олимпийский сезон командой, составленной только из китайских хоккеистов, при этом до сих пор непонятно, кто решится возглавить этот коллектив.

Турнир имени Николая Пучкова

Место проведения: Санкт-Петербург, Ледовый дворец

Время проведения: 25-29 августа

Участники: СКА, «Авангард», «Торпедо», «Северсталь», ХК «Сочи»

Одновременно с Кубком мэра в Северной столице пройдёт своё традиционное соревнование — турнир имени Николая Пучкова. Состав участников привычный: СКА, «Авангард», «Торпедо», «Северсталь» и ХК «Сочи» за считанные дни до старта сезона проведут в Санкт-Петербурге последний смотр сил.

Каждая команда сыграет на турнире по три матча, места в турнирной таблице распределятся в зависимости от набранных очков во всех играх.