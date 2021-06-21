«Сочи» хочет показать всей КХЛ, как должен развиваться российский клубный хоккей»

Алексей Бадюков — известный и уважаемый человек в мире хоккея. После завершения игровой карьеры трёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина долгое время трудился в качестве эксперта и комментатора на телевидении, а сейчас получил предложение поработать в клубе. ХК «Сочи» пригласил Бадюкова на должность заместителя гендиректора клуба по хоккейным операциям, и Алексей Викторович с удовольствием согласился.

В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Бадюков рассказал о глобальных и локальных целях ХК «Сочи», новаторской концепции российского клубного хоккея, трансферной политике «леопардов» и взаимоотношениях южан со СКА и другими командами КХЛ.

«Задачи у «Сочи» — самые высокие. Ведь мы хотим выводить наших игроков на уровень сборной России»

— Расскажите, как произошло ваше назначение в ХК «Сочи»?

— Мне предложили работу ещё весной. У меня на тот момент было несколько предложений подобного характера, но я выбрал «Сочи». Очень рад, что руководство доверило мне должность в таком клубе. Постараюсь вложить весь свой опыт, чтобы команда работала в нужном направлении.

— Почему решили сменить профессию эксперта и комментатора?

— Это совсем другая работа, нежели на телевидении. У меня есть соответствующий опыт, я знаю, что от меня требуется. Можно сказать, что здесь более серьёзные задачи и высокая ответственность, к чему я и стремился всегда. Самое главное, у меня появляется возможность поучаствовать в развитии нашего хоккея через клубную систему. Это то направление, в котором я хочу развиваться как профессионал.

— Теперь вы — заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям. Каков круг ваших обязанностей?

— Мы работаем вместе с Андреем Юрьевичем Зюзиным (спортивный директор ХК «Сочи». — Прим. «Чемпионата»), занимаемся селекцией и формированием состава. Главная наша задача — работать как одна команда. Надеюсь, что у нас хороший тандем. Зюзин многое сделал за последний сезон в «Сочи», мы оба знаем хоккей изнутри, знаем игроков, понимаем, как всё устроено. Думаю, что у нас сложится отличная руководящая команда.

Андрей Зюзин Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

— Как устроена иерархия на руководящих постах в клубе?

— Все решения мы принимаем консолидированно, это очень важно. Каждый высказывает своё мнение, но решение принимаем сообща.

— Наверняка вы уже вошли в курс дела. Какими видит цели и задачи клуба руководство?

— Во-первых, меня очень сильно порадовало, на каком уровне находится организация. Сама локация: город, стадион, раздевалки — всё на высочайшем уровне. Безусловно, в Сочи один из самых лучших спортивных комплексов в России. Здорово, что всем нам придётся работать в таких великолепных условиях.

Что касается задач, то они не сильно поменялись по сравнению с той концепцией, которая была принята в прошлом сезоне. Во-первых, мы выстраиваем систему вертикали между КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Во-вторых, работаем над тем, чтобы у ХК «Сочи» был свой узнаваемый стиль, нравящийся болельщикам. В-третьих и в-главных — это развитие молодых игроков, создание сильного молодого коллектива.

— А как насчёт спортивных задач? Выход в плей-офф или нечто большее?

— Спортивные задачи, естественно, самые высокие, потому что мы ставим во главу угла развитие личностных качеств любого хоккеиста и любого сотрудника клуба. Мы хотим выводить всех на уровень сборной России, а раз так, то и задачи — самые высокие.

— Каковы основные направления трансферной политики «леопардов»?

— В первую очередь, создание коллектива, способного решать серьёзные задачи. Но самое главное — мы хотим через наш клуб помогать всему нашему хоккею, немножко менять концепцию, потому что вектор мирового хоккея идёт в сторону омоложения, в сторону таких команд, которые способны за счёт интересных и перспективных игроков добиваться результата и, соответственно, готовить игроков под сборную.



— Вы постоянно упоминаете интересы сборной России. Получается, что ХК «Сочи» сейчас фактически вписан в институт национальных команд?

— Для нас сборная — это ориентир. Мы хотим подпитывать кадрами не только национальную, но и молодёжную сборные. Всегда приятно развивать хоккеистов, чтобы они имели возможность претендовать на попадание в главные команды нашей страны. И в нашем клубе такие ребята получат шанс развиваться и получат все условия. Это очень важно для нас.

— Не возникает ли в таком случае некоего конфликта интересов между целями клуба и задачей воспитывать молодых игроков для сборной?

— Согласен, что для достижения спортивных задач клуба проще работать с уже состоявшимися мастерами. Но мы лёгких путей не ищем. При грамотном менеджменте возможно совмещение этих двух задач, и мы верим в наши силы, верим в ребят, которых подписываем в команду. Мы верим, что они готовы развиваться, а не просто отрабатывать контракты. Считаю, что если не ставить в клубах задачу именно личностного, перспективного развития хоккеистов, то это какая-то тупиковая ситуация. Мы стараемся быть на шаг впереди, показывать всей КХЛ, в каком направлении должен двигаться российский клубный хоккей.

«Обрадовало, что Хелльберг очень хорошо воспринял переход в «Сочи»

— Хорошо ли вы знакомы с наставником «Сочи» Евгением Ставровским? Насколько большое влияние он будет оказывать на селекцию клуба?

— Со Ставровским мы всегда на связи. Я Евгения знаю по его работе в сборной, он прекрасно умеет работать с молодёжью. Он показал свой уровень в Череповце и в сборной России. Конечно, мы уже с ним постоянно обсуждаем различные вопросы комплектования. Что касается взаимоотношений между тренером и менеджерами, то исходя из своего опыта могу сказать, что все решения должны приниматься коллегиально. Мы все вместе садимся и всё обсуждаем, нам важно мнение каждого.

— В «Сочи» в это межсезонье произошло немало трансферов до вашего официального прихода. Вы имели к ним отношение?

— Можно сказать, что да. Андрей Зюзин с тренерским штабом провели большую работу, но какие-то трансферы обсуждались со мной, и моё мнение учитывалось, когда я уже понимал, что буду работать в «Сочи».



— Можно ли назвать подписание контракта с Магнусом Хелльбергом первым плодом вашей работы?

— Это плод работы всей нашей команды. Магнус — один из лучших вратарей на данный момент. Мы просмотрели порядка 30 голкиперов по всему миру, были хорошие варианты, но Хелльберг — тот вратарь, который действительно усилит нашу команду. Мало кто сомневается в этом.

Мы знаем, что у Магнуса было достаточное количество предложений из топовых клубов, но очень радует, что он подписал контракт именно с нами. Обрадовало, что сам Хелльберг очень хорошо воспринял переход в «Сочи». Мы с ним уже успели поговорить и сейчас ждём его.

Магнус Хелльберг Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Как на ваш взгляд, сможет ли Максим Третьяк навязать Хелльбергу достойную конкуренцию?

— Прошлый сезон у Максима получился очень хорошим, он сильно прибавил. Надеюсь, что здоровая конкуренция в следующем сезоне поможет и Хелльбергу, и Третьяку. Наш молодой вратарь будет перенимать опыт у шведа не только в играх, но и на тренировках. У нас очень хороший тандем голкиперов.

— Насколько сейчас состав «Сочи» готов к новому сезону? Каких следующих шагов от вас ждать?

— У нас сейчас около 40 хоккеистов планируется использовать на предсезонке, это почти два состава. Мы хотим посмотреть на ребят в условиях конкуренции, будем анализировать каждую тренировку, любое общение. У нас внедряется очень хорошая молодёжь, и мы хотим всем дать шанс, всех посмотреть. Но и усиление извне, конечно же, ещё будет.

— У вас два вакантных места под легионеров. Уже есть намётки, кем будете их заполнять?

— Кандидаты есть, есть некоторые договорённости. Большой пласт хоккеистов, в том числе и из-за океана, которые могут нас усилить. Обо всём обязательно сообщим, когда придёт время.

— В прошлые годы «Сочи» отличался умением найти качественных иностранцев в Европе. О'Делл, Росен, Стрёмвалль тому примеры. Есть ли сейчас в клубе скауты, ответственные за рынок легионеров?

— Селекцией занимаемся мы с Андреем Зюзиным. У нас хорошие отношения со скаутами по всему миру и полный спектр информации по всем игрокам.

«Мы в хороших отношениях со всеми клубами, не выделяем какой-то один. Вопрос в том, какие варианты возникают»

— Кирилл Пилипенко произвёл фурор в прошлом сезоне в «Югре». Ждёте от него прорыва и в КХЛ?

— Кирилл всегда отличался результативностью, он на любом уровне всегда был острым и достаточно стабильным нападающим. Мы дадим ему шанс и рассчитываем, что он станет стабильным хоккеистом КХЛ. У него для этого есть и скорость, и техника, и всё остальное.

— Что скажете о Павле Шэне? Он начнёт сезон в «Сочи» или в ВХЛ?

— Шэн начнёт сезон в «Сочи». Это многофункциональный форвард, может сыграть и на фланге, и в центре. Мы искренне верим, что для Павла этот сезон получится действительно хорошим. Он принял для себя правильное решение.

— Расскажите о взаимодействии «Сочи» с клубами МХЛ и ВХЛ.

— Во-первых, у нас подбирается очень интересный состав в ступинском «Капитане», там будет небольшое обновление. По молодёжи мы очень плотно работаем и очень хотим, чтобы у «Сочи» была серьёзная подпитка из МХЛ. Это соответствует вектору развития, о котором я говорил. В этом плане мы очень надеемся на главного тренера «Капитана» Дмитрия Кокорева, у него богатый опыт работы с молодёжью. Мы с ним плотно и много общаемся, уже выслушали его программу на этот сезон.

Что касается ВХЛ, то мы договорились о сотрудничестве с «Ростовом». Это гораздо более удобная локация, чем в случае с «Ижсталью», мы сможем быстрее принимать решения.

— Сейчас в «Сочи» есть немало хоккеистов, прошедших систему СКА. Продолжится ли сотрудничество с петербуржским клубом? Возможно, в рамках аренды, которую легализовали в КХЛ.

— Мы не выделяем какой-то один клуб, со всеми в хороших отношениях, и тут вопрос в том, какие варианты возникают. Ни для кого не секрет, что СКА — мощнейшая система, в которой много молодых и перспективных хоккеистов, которые хотят получить свой шанс. Если такие игроки нас устраивают, то мы всегда идём любому клубу навстречу. Но сейчас мы, прежде всего, надеемся на тех ребят, которые уже есть у нас в составе.