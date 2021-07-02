Звено Гурда – ключевое для «Тампы» в финале Кубка Стэнли. Дело не только в победных голах

Финальная серия Кубка Стэнли – 2021, в которой принимают участие «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс», находится в самом разгаре. «Молнии» пока подтверждают статус фаворита. В первых двух встречах, прошедших на площадке «Лайтнинг», хозяева «Амали-Арены» оказались сильнее соперника.

Стартовый матч противостояния закончился убедительной победой «Тампы» со счётом 5:1, а вот во второй игре действующим чемпионам пришлось очень сильно постараться, чтобы не дать «Монреалю» тут же восстановить паритет. В упорной борьбе подопечные Джона Купера сумели удвоить преимущество над «Канадиенс», завершив встречу со счётом 3:1, а главным героем матча стал голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 42 из 43 нанесённых бросков.

Многие уже привыкли к тому, что имя Василевского или других лидеров «Тампы» — Кучерова, Стэмкоса, Пойнта, Хедмана – очень часто оказывается в заголовках новостей и статей. Разумеется, это заслуженно – все перечисленные игроки оказывают непосредственное влияние на игру команды, забивая голы или предотвращая их, как это делает российский вратарь. Однако в составе «Лайтнинг», как и во многих других клубах высокого уровня, есть и такие игроки, которые выполняют большое количество не самой заметной работы и приносят огромную пользу команде.

Третье звено «молний» — Баркли Гудроу – Янни Гурд – Блейк Коулман – пожалуй, наиболее яркий пример подобных хоккеистов. Крайние нападающие пополнили состав «Тампы» в феврале прошлого года (за Коулмана, к примеру, «Лайтнинг» отдали «Нью-Джерси» Нолана Фута и условный выбор в первом раунде драфта-2020, который «Девилз» потратили на Шакира Мухамадуллина), а впервые вместе на льду троица появилась в чемпионском для команды из штата Флорида плей-офф. С тех пор это трио практически неразлучно: после объединения лишь в шести матчах «Тампы» звено появлялось на льду в неполном составе.

Сочетание Гудроу – Гурд – Коулман сыграло важную роль в первом за 16 лет чемпионстве «Тампы» и продолжает делать это в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. С победного гола Гудроу началась серия «Тампы» с «Каролиной», а шайба в исполнении Гурда принесла «Лайтнинг» путёвку во второй подряд финал. И в этом финале тройка Гурда пока и вовсе является ключевой. Дело здесь даже не столько в том, что в двух стартовых матчах победные шайбы были на счету представителей именно этого звена: в первой игре быструю контратаку завершил сам центрфорвард, подставив клюшку под бросок Коулмана, а во второй встрече уже Коулман обескуражил «Монреаль» в эффектном падении переправив шайбу в ворота Кэри Прайса за доли секунды до конца периода.

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Третье звено «Лайтнинг» впечатляюще смотрится и в исполнении своих прямых обязанностей. Голу Коулмана предшествовало то, что сам Блейк не дал пройти по флангу Филиппу Дано, вынудив того расстаться с шайбой. Так цепко тройка Гурда играет на протяжении всего плей-офф, и этим умело пользуется Джон Купер, который даёт ей очень большое количество игрового времени. Гудроу, Гурд и Коулман были среди лидеров «Тампы» по айс-тайму в равных составах в первом матче финальной серии, а во втором заняли три из четырёх первых мест из нападающих по общему показателю (19:53 – Гурд, 18:59 – Гудроу, 17:48 – Коулман). Для сравнения, в той же второй встрече Никита Кучеров провёл на льду 15 минут и 33 секунды, отыграв четыре минуты и 40 секунд в большинстве.

Звено Гурда зачастую начинает игру на льду с первых секунд и в финале пока что действует против тройки Лехконен – Дано – Галлахер и защитной пары Уэбер – Шьяро. Это отличный тактический ход со стороны Купера – его третье сочетание изматывает и нейтрализует сдерживающих игроков «Монреаля», развязывая руки главным креативщикам команды – Кучерову, Стэмкосу, Пойнту. В двух первых матчах это принесло свои плоды. В обеих играх самыми яркими в исполнении «Тампы» были заключительные периоды, к которым у «Канадиенс» оставалось меньше всего сил и концентрации, в то время как свежие лидеры «Лайтнинг» выходили и переводили игру в зону «Монреаля». Исключением стала лишь концовка второй игры, когда хоккеисты канадцев стремились отыграться и заперли «Тампу» вблизи её ворот, но и здесь в деле оказалось звено Гурда. Именно его тройка провела на льду последнюю минуту, не позволив «Хабс» воплотить финальный штурм в заброшенные шайбы.

В защите в формате пять на пять третье звено «Лайтнинг» и вовсе играет лучше остальных. При нём на площадке «Тампа» допускает куда меньше бросков с близкой дистанции, практически наглухо закрывая всё пространство на пятачке у собственных ворот.

Как следствие, все трое входят в восьмёрку игроков «молний», при которых «Лайтнинг» пропустили меньше всего голов в равных составах. При этом опережают их только те хоккеисты, которые провели на льду гораздо меньше времени и матчей, как, например, Росс Колтон, Тайлер Джонсон или Люк Шенн.

«Эти парни не дают вам продохнуть. Один из них постоянно висит на тебе, и когда кажется, что у тебя появился момент, другой тут же идёт ему на помощь. Их никак не лишить позиции. Они не рискуют понапрасну. Очень редко встретишь этих парней ниже линии ворот», — так отзывается о звене Гурда Даррен Маккарти. Эта тройка напоминает ему знаменитую Grind Line из «Детройта», в составе которой он играл с Крисом Дрэйпером и Кирком Молтби.

Уже в ночь на 3 июля по московскому времени состоится третий матч финальной серии с участием «Тампы» и «Монреаля». Противостояние переехало в Канаду, а это значит, что наложением звеньев теперь будет пользоваться Доминик Дюшарм, который вернётся к исполнению обязанностей после двухнедельного карантина. Теперь тройка Гудроу – Гурд – Коулман будет чаще играть против других звеньев «Канадиенс», но Джону Куперу об этом беспокоиться не стоит – универсализм третьего сочетания «молний» позволит наставнику рассчитывать на столь же полезную игру в исполнении этих троих хоккеистов.

Предстоящие матчи наверняка станут для них последними в таком сочетании. У Гудроу и Коулмана заканчиваются контракты, и продлить их будет крайне сложно – «Тампа» и так превышает потолок зарплат на следующий сезон. Поэтому третьему звену, которое сейчас играет ключевую роль в успехах «Тампы», нужно постараться устроить красивый финал своего взаимодействия и помочь команде добыть второй кубок подряд.