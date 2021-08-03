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Россия — Швейцария — 9:2, видео, голы, обзор матча Кубка Глинки/Гретцки

Российские юниоры вынесли Швейцарию! Наши забили шесть шайб за 12 минут
Елена Кузнецова
Россия — Швейцария — 9:2
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Целый период запрягали, зато потом как поехали! Голы были на любой вкус — шикарные кистевые Мичкова, сольные проходы, добивания в пустые.

В первом матче с Финляндией Россия добилась победы со счётом 5:2, в то время как Швейцария проиграла 0:3 Чехии. Сегодняшний наш соперник — один из аутсайдеров турнира, в групповом раунде они последний раз побеждали в далёком 2014 году. Сегодня россияне были однозначными фаворитами, хотя раскачиваться пришлось довольно долго — целый период. Возможно, дело было в духоте на арене, о которой накануне рассказал главный тренер нашей сборной Владимир Филатов: «Дворец старый и температура высокая — порядка 18 градусов, это тепло. Мы провели здесь две тренировки и сегодня входили в игру непросто — хоккеистам тяжело дышать. Но они адаптировались».

На второй матч (а в группе они идут один за другим, без выходных) вместо Сергея Иванова в воротах играл Сергей Мурашов, а среди полевых игроков изменений не было, только 13-м форвардом был заявлен Даниил Давыдов, а его место в центре третьего звена занял Иван Демидов.

Россия с победы стартовала на Кубке Глинки/Гретцки! 4 очка Мичкова помогли обыграть финнов Россия с победы стартовала на Кубке Глинки/Гретцки! 4 очка Мичкова помогли обыграть финнов

В первом периоде Россия постепенно наращивала темп и создала немало голевых моментов — Мичков проскользнул за спины соперников и, сблизившись с вратарём, бросал в правый угол низом, но щиток Валентино Дзаэтта не дрогнул ни на первом броске, ни на добивании.

Несколько шансов было и у Глеба Трикозова, Ивана Демидова, однако каждый раз не хватало либо настырности, либо банального везения. Второй период начался гораздо веселее — с большинства России и гола 16-летнего вундеркинда Мичкова. Шайба получилась идентичной той, что он забросил накануне финнам — из правого круга вбрасывания, после шикарной передачи от Мирошниченко.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Кубок Глинки/Гретцки. Группа A
03 августа 2021, вторник. 16:30 МСК
Швейцария U18
Окончен
2 : 9
Россия U18
0:1 Мичков (Мирошниченко, Гуляев) – 21:44' (5x4)   0:2 Кудрявцев – 23:55' (5x5)   0:3 Синяткин (Мирошниченко, Гуляев) – 27:53' (5x4)   0:4 Газизов (Мирошниченко) – 28:13' (5x5)   0:5 Перевалов (Мичков, Дуда) – 32:12' (5x5)   0:6 Барабоша (Газизов) – 33:36' (5x5)   0:7 Мирошниченко (Дуда, Газизов) – 41:43' (5x5)   0:8 Перевалов (Квочко) – 45:22' (5x5)   0:9 Мичков (Барабоша) – 55:28' (5x5)   1:9 Шильд – 55:58' (5x5)   2:9 Райнхард (Вебер, Гройтер) – 56:28' (5x5)

Этот гол ознаменовал начало голевого концерта в исполнении россиян. Через пару минут несильным кистевым Кирилл Кудрявцев сделал счёт 2:0, затем Семён Синяткин сработал в большинстве на пятаке, заковыряв шайбу в пустые ворота после броска Мирошниченко.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Дальше дуплетом выстрелил Руслан Газизов — сначала пошёл в борьбу с защитником на своей синей линии, потом убежал в отрыв и, получив передачу, разобрался с Дзаэттой. На этом матч для голкипера закончился, его место занял Диего Симеони.

Но и он недолго оставался «сухим», всего четыре минуты потребовалось, чтобы дождаться пятой шайбы в исполнении Александра Перевалова, который легко прорвался по краю и в ближнем бою переиграл Симеони.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Точку в периоде поставил защитник Артём Барабоша дальним набросом через трафик. Между первой и шестой шайбой прошло чуть меньше 12 минут — гроссмейстерский результат!

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

На этом россияне не остановились и в третьем периоде продолжили добивать обессиленных швейцарцев. Мирошниченко открыл счёт своим голам на турнире (всего же за матч он набрал 4 (1+3) очка).

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Вскоре пришло время дублей. Перевалов как нож сквозь масло прошёл через трёх швейцарцев и играючи переиграл вратаря, а затем свой второй гол забил и Мичков. Судя по всему, на этом наша команда посчитала, что дело уже сделано, немного расслабилась и дважды пропустила в концовке встречи.

Потеря концентрации в таком матче ничем страшным не грозит, но завтра уже играть с Чехией, а там и до полуфиналов рукой подать. И здесь уже ни в коем случае нельзя будет давать себе слабину.

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