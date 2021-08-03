Российские юниоры вынесли Швейцарию! Наши забили шесть шайб за 12 минут

В первом матче с Финляндией Россия добилась победы со счётом 5:2, в то время как Швейцария проиграла 0:3 Чехии. Сегодняшний наш соперник — один из аутсайдеров турнира, в групповом раунде они последний раз побеждали в далёком 2014 году. Сегодня россияне были однозначными фаворитами, хотя раскачиваться пришлось довольно долго — целый период. Возможно, дело было в духоте на арене, о которой накануне рассказал главный тренер нашей сборной Владимир Филатов: «Дворец старый и температура высокая — порядка 18 градусов, это тепло. Мы провели здесь две тренировки и сегодня входили в игру непросто — хоккеистам тяжело дышать. Но они адаптировались».
На второй матч (а в группе они идут один за другим, без выходных) вместо Сергея Иванова в воротах играл Сергей Мурашов, а среди полевых игроков изменений не было, только 13-м форвардом был заявлен Даниил Давыдов, а его место в центре третьего звена занял Иван Демидов.
В первом периоде Россия постепенно наращивала темп и создала немало голевых моментов — Мичков проскользнул за спины соперников и, сблизившись с вратарём, бросал в правый угол низом, но щиток Валентино Дзаэтта не дрогнул ни на первом броске, ни на добивании.
Несколько шансов было и у Глеба Трикозова, Ивана Демидова, однако каждый раз не хватало либо настырности, либо банального везения. Второй период начался гораздо веселее — с большинства России и гола 16-летнего вундеркинда Мичкова. Шайба получилась идентичной той, что он забросил накануне финнам — из правого круга вбрасывания, после шикарной передачи от Мирошниченко.
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.
Этот гол ознаменовал начало голевого концерта в исполнении россиян. Через пару минут несильным кистевым Кирилл Кудрявцев сделал счёт 2:0, затем Семён Синяткин сработал в большинстве на пятаке, заковыряв шайбу в пустые ворота после броска Мирошниченко.
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.
Дальше дуплетом выстрелил Руслан Газизов — сначала пошёл в борьбу с защитником на своей синей линии, потом убежал в отрыв и, получив передачу, разобрался с Дзаэттой. На этом матч для голкипера закончился, его место занял Диего Симеони.
Но и он недолго оставался «сухим», всего четыре минуты потребовалось, чтобы дождаться пятой шайбы в исполнении Александра Перевалова, который легко прорвался по краю и в ближнем бою переиграл Симеони.
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.
Точку в периоде поставил защитник Артём Барабоша дальним набросом через трафик. Между первой и шестой шайбой прошло чуть меньше 12 минут — гроссмейстерский результат!
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.
На этом россияне не остановились и в третьем периоде продолжили добивать обессиленных швейцарцев. Мирошниченко открыл счёт своим голам на турнире (всего же за матч он набрал 4 (1+3) очка).
Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.
Вскоре пришло время дублей. Перевалов как нож сквозь масло прошёл через трёх швейцарцев и играючи переиграл вратаря, а затем свой второй гол забил и Мичков. Судя по всему, на этом наша команда посчитала, что дело уже сделано, немного расслабилась и дважды пропустила в концовке встречи.
Потеря концентрации в таком матче ничем страшным не грозит, но завтра уже играть с Чехией, а там и до полуфиналов рукой подать. И здесь уже ни в коем случае нельзя будет давать себе слабину.
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