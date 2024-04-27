Защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк пропустит четвёртый матч серии с «Рейнджерс»

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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор Ван Римсдайк не примет участия в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«От Спенсера Карбери нет новостей о Сандине и Дженсене, посмотрим, как они будут себя чувствовать завтра. Тревор ван Римсдайк сегодня не катался и пропустит четвертую игру» — написал журналистка Бейли Джонсон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Защитник получил повреждение в третьем матче серии после того, как форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе применил силовой приём против него. Тафгай получил двухминутный штраф, а ван Римсдайк не смог продолжить матч.

Таким образом, это уже четвёртый основной защитник, которого потерял «Вашингтон».

Напомним, сейчас счёт в серии 3-0 в пользу «синерубашеников». «Столичные» находятся в шаге от вылета из плей-офф НХЛ.