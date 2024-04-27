Защитник Яков Рылов продлит контракт и останется в «Амуре»

Как стало известно «Чемпионату», защитник хабаровского «Амура» Яков Рылов подпишет новое соглашение с клубом. Контракт будет рассчитан на один сезон.

39-летний хоккеист выступает в составе дальневосточной команды с сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном чемпионате он сыграл 43 матча и набрал 14 (2+12) очков. В плей-офф провёл 6 встреч и записал на свой счёт результативную передачу.

В КХЛ Рылов выступал в составе таких клубов, как московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», «Автомобилист», «Металлург». Всего на счету защитника 798 игр, в которых он набрал 264 (68+196) балла за результативность.

Он также становился чемпионом России в составе бело-голубых в сезоне 2004/2005 и был признан лучшим новичком.