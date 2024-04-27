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Кузнецов выйдет в четвёртом звене «Каролины» в матче с «Айлендерс»

Сегодня, 27 апреля, в США состоится четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной Харрикейнз». Со счётом 3-0 в серии ведёт команда из Роли.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский форвард Евгений Кузнецов заявлен в четвёртой тройке нападения гостей вместе с Джеком Друри и Стефаном Ноусеном.

В стартовой пятёрке выйдут нападающие Андрей Свечников, Джейк Гюнцель, Себастьян Ахо и защитники Джейкоб Славин и Брент Бёрнс.

Целиком состав «Харрикейнз» выглядит так:

Гюнцель — Ахо — Свечников

Терявяйнен — Котканиеми — Нечас

Мартинук — Стаал — Джарвис

Друри — Кузнецов — Ноусен

Славин — Бёрнс

Шэй — Деанджело

Орлов — Чатфилд

На воротах Андерсен. Кочетков — запасной.