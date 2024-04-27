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Кузнецов выйдет в четвёртом звене «Каролины» в матче с «Айлендерс»

Кузнецов выйдет в четвёртом звене «Каролины» в матче с «Айлендерс»
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Сегодня, 27 апреля, в США состоится четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролиной Харрикейнз». Со счётом 3-0 в серии ведёт команда из Роли.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
27 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1-й период
0 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российский форвард Евгений Кузнецов заявлен в четвёртой тройке нападения гостей вместе с Джеком Друри и Стефаном Ноусеном.

В стартовой пятёрке выйдут нападающие Андрей Свечников, Джейк Гюнцель, Себастьян Ахо и защитники Джейкоб Славин и Брент Бёрнс.

Целиком состав «Харрикейнз» выглядит так:

Гюнцель — Ахо — Свечников
Терявяйнен — Котканиеми — Нечас
Мартинук — Стаал — Джарвис
Друри — Кузнецов — Ноусен

Славин — Бёрнс
Шэй — Деанджело
Орлов — Чатфилд

На воротах Андерсен. Кочетков — запасной.

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