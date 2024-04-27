Сборная Кувейта уехала с арены после 17 пропущенных шайб от Узбекистана в первом периоде

На Кубке Азии по хоккею сборная Кувейта отказалась выходить на второй период матча с национальной командой Узбекистана, после того, как проиграла первый период со счётом 0:17.

Команда собрала вещи и покинула ледовую арену в перерыве между периодами. По итогам соревнований Кувейт проиграл четыре матча из четырёх с общим счётом 3:116.

Сборная Узбекистана является действующим обладателем главного трофея турнира.

Кубок Азии и Океании для юниорских сборных до 18 лет проходит в Ташкенте и Самарканде с 23 по 30 апреля 2024 года. Это второй раз, когда проводится международный турнир. Первый состоялся в марте 2023 года в столице Монголии Улан-Баторе. Узбекистан на правах победителя получил право проведения турнира под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) в 2024 году. В этом году в турнире принимает участие уже не шесть, а 10 юниорских сборных региона.