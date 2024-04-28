Стэмкос и Тарасенко устроили стычку во время матча «Тампа» — «Флорида»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос провёл силовой приём на российском нападающем «Флориды» Владимире Тарасенко. После этого между игроками случилось небольшая потасовка.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, на данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флориды».
Напомним, «Флорида» завершила регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на шестом месте, набрав 98 очков.
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