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Стэмкос и Тарасенко устроили стычку во время матча «Тампа» — «Флорида»

Стэмкос и Тарасенко устроили стычку во время матча «Тампа» — «Флорида»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
28 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Стэмкос (Пойнт, Хагель) – 08:54 (5x4)     2:0 Хагель (Хедман) – 12:09 (4x5)     3:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:07 (4x4)     3:1 Вераге (Ткачук, Лунделль) – 24:17 (5x5)     4:1 Хагель (Сергачёв, Чирелли) – 29:40 (4x4)     4:2 Райнхарт (Монтур, Ткачук) – 31:10 (5x5)     4:3 Экман-Ларссон (Родригес, Луостаринен) – 34:33 (5x5)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В одном из эпизодов канадский нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос провёл силовой приём на российском нападающем «Флориды» Владимире Тарасенко. После этого между игроками случилось небольшая потасовка.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, на данный момент счёт в серии 3-0 в пользу «Флориды».

Напомним, «Флорида» завершила регулярный чемпионат на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на шестом месте, набрав 98 очков.

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