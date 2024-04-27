«Это Юпитер НХЛ». Журналист The Athletic — о тафгае «Рейнджерс» Ремпе

Журналист The Athletic Марк Лазерус высказался о бешеной популярности нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе.

«Отдайте должное Мэтту Ремпе: этот парень определённо лидирует в НХЛ по количеству разговоров на 60 минут игры. Никогда ещё не было сказано так много слов о человеке, который играл так мало.

Новичок «Рейнджерс» ростом 203 см в 17 матчах регулярного чемпионата проводил на льду в среднем 5 минут 38 секунд. Это маргинальный энхаэловец, монументальная фигура, но посредственный талант. И всё же он потребляет больше кислорода в хоккейной экосфере, чем Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс и Никита Кучеров вместе взятые.

Ремпе — это Юпитер НХЛ, а остальные — его спутники, беспомощно следующие за ним, неспособные вырваться из-под мощного гравитационного притяжения. Нас передёргивает, когда он с двумя чёрными от синяков глазами дерётся, не беспокоясь о неизбежном сотрясении мозга, которое он получит. Мы закатываем глаза, когда он проводит ещё один мощный силовой приём, не беспокоясь о неизбежных сотрясениях, которые он нанесёт. И всё же мы постоянно остаёмся зацикленными на нём, на странности, своего рода шоу уродов, на любопытстве, от которого мы не можем избавиться.

И в пятницу вечером он снова оказался в центре внимания по совершенно неправильным причинам (глубоко вздыхает)», —написал Лазерус.