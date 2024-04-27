Экс-форвард сборной России назвал лучшего игрока розыгрыша Кубка Гагарина — 2024

Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин рассказал, кого из игроков он считает лучшим в прошедшем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— На ваш взгляд, кто стал лучшим игроком розыгрыша Кубка Гагарина – 2024?

— Я считаю, что по заслугам вратаря Набокова признали лучшим игроком. Он, конечно, сильно помог команде. Даже на «ноль» отстоял. По серии держал команду. Ворота держал взаперти. Придавал уверенности. Это очень сильно помогает команде, — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1.86.